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Голодный спорт: когда тренироваться без еды можно, а когда — категорически нельзя

1:38
Еда

Многие уверены, что занятия спортом натощак помогают быстрее сжигать жир, но так ли это? Ответ зависит от типа нагрузки и продолжительности тренировки.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Когда можно тренироваться натощак

Если тренировка лёгкая и неинтенсивная, организм сможет использовать запасы гликогена без вреда для мышц. Без еды допускаются:

  • спокойная ходьба
  • лёгкий бег
  • йога
  • неспешное плавание
  • умеренные силовые нагрузки

Но даже такие тренировки не должны длиться дольше 75 минут, иначе организм начнёт забирать энергию не из жира, а из мышц.

Когда тренировка натощак вредна

  • Интенсивные нагрузки требуют больше энергии, а если её нет — мышцы начинают разрушаться.
  • Повышается уровень кортизола (гормона стресса), а это замедляет восстановление.
  • Без еды организм быстрее утомляется, что снижает эффективность занятий.

Если цель — похудение, то есть перед тренировкой всё равно нужно, но грамотно. Это ускорит метаболизм и предотвратит истощение мышц.

Что лучше есть перед тренировкой

Оптимальное время для еды — за 30-60 минут до тренировки. Блюда должны содержать углеводы, белок и полезные жиры.

Подходящие варианты:

  • овсянка
  • цельнозерновой хлеб
  • греческий йогурт
  • постное мясо индейки
  • протеиновый шейк
  • ореховая паста

Выбирая сбалансированное питание и правильный режим тренировок, можно избежать усталости, травм и сохранить мышцы даже при похудении.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей. Спорт представляет собой специфический род физической (или интеллектуальной) активности, совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки (СФП) к ним путём тренировки.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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