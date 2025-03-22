Голодный спорт: когда тренироваться без еды можно, а когда — категорически нельзя

Многие уверены, что занятия спортом натощак помогают быстрее сжигать жир, но так ли это? Ответ зависит от типа нагрузки и продолжительности тренировки.
Если тренировка лёгкая и неинтенсивная, организм сможет использовать запасы гликогена без вреда для мышц. Без еды допускаются:
Но даже такие тренировки не должны длиться дольше 75 минут, иначе организм начнёт забирать энергию не из жира, а из мышц.
Если цель — похудение, то есть перед тренировкой всё равно нужно, но грамотно. Это ускорит метаболизм и предотвратит истощение мышц.
Оптимальное время для еды — за 30-60 минут до тренировки. Блюда должны содержать углеводы, белок и полезные жиры.
Подходящие варианты:
Выбирая сбалансированное питание и правильный режим тренировок, можно избежать усталости, травм и сохранить мышцы даже при похудении.
Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей. Спорт представляет собой специфический род физической (или интеллектуальной) активности, совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки (СФП) к ним путём тренировки.
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