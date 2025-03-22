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Пицца, которой не ждали: необычный рецепт, который уже хотят попробовать тысячи людей

3:32
Еда

Пицца — одно из самых популярных блюд в мире. Итальянская классика с томатным соусом, сыром и различными начинками давно обрела множество вариаций: с ананасами, бургерной котлетой, шоколадом, а теперь и с… пельменями. Именно этот неожиданный ингредиент оказался в центре нового кулинарного тренда, который стремительно набирает популярность.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

В сети активно обсуждают фото пиццы, на которой вместо привычных ломтиков пепперони или грибов — мини-пельмени. В классическом варианте используют небольшие пельмешки из свинины и говядины, красный лук, сыр моцарелла и соус из кетчупа с майонезом. Получается нечто среднее между русскими и итальянскими традициями.

Как отреагировали пользователи

Реакция интернет-пользователей оказалась неоднозначной. Кто-то посчитал это кулинарным извращением, а кто-то, наоборот, увидел в этом потенциал для новых гастрономических открытий. В комментариях к фото можно встретить такие мнения:

  • "Осталось пиццу с макаронами сделать"
  • "Почему нет? Под водочку…"
  • "Можно разнообразить: пицца с варениками, пицца с клецками, пицца с тефтелями…"

Но если вернуться к истории, идея не так уж и нова. Несколько лет назад одна из крупных российских сетей фастфуда уже предлагала своим клиентам пиццу с пельменями, но эксперимент не стал массовым. Возможно, сейчас пришло время для второго шанса?

Где попробовать пиццу с пельменями и как приготовить её дома

На данный момент это необычное блюдо можно найти только в нескольких городах, но для тех, кто не хочет ждать, есть хорошая новость: пиццу с пельменями можно легко приготовить самостоятельно.

Что понадобится для домашнего эксперимента

  • Основа для пиццы (готовая или домашнее тесто)
  • Небольшие пельмени (замороженные или свежеприготовленные)
  • Соус (кетчуп + майонез, классический томатный или сливочный)
  • Сыр (моцарелла, пармезан или любой другой на ваш вкус)
  • Красный лук (по желанию)
  • Специи (орегано, базилик, чёрный перец)

Как приготовить

  1. Отварите пельмени до полуготовности (около 3-5 минут) — они дойдут до готовности в духовке.
  2. Раскатайте тесто, выложите на него соус, посыпьте тёртым сыром.
  3. Разложите пельмени равномерно по пицце, добавьте красный лук и немного специй.
  4. Посыпьте сверху ещё немного сыра, чтобы он покрыл начинку.
  5. Выпекайте при 200°C в течение 15-20 минут, пока сыр полностью не расплавится и не зарумянится.

Результат — горячая, ароматная пицца, в которой сочетается нежность теста, сырная тягучесть и мясная начинка мини-пельмешек. Любителям экспериментов точно стоит попробовать!

Будет ли это новым кулинарным хитом

Пока сложно сказать, закрепится ли этот тренд в меню ресторанов и кафе. Возможно, это всего лишь временный хайп, но кто знает? В мире гастрономии уже были случаи, когда самые странные сочетания становились популярными на долгие годы. Например, пицца с ананасами, шоколадные бургеры и картошка фри с мороженым когда-то тоже считались экзотикой.

А как считаете вы? Смело ли вы бы попробовали такую пиццу или считаете, что итальянская кухня не терпит подобных экспериментов?

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. Небольшую пиццу иногда называют пиццеттой. Повар, специализирующийся на приготовлении пиццы, — пиццайоло.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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