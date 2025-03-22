Лето близко, а вес лишний? Простая система питания, которая реально работает

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Зима прошла, а килограммы остались? Не беда! Весна — отличный шанс подготовить тело к лету без стрессовых диет и жестких ограничений. Главное — правильный подход и немного дисциплины.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain диета

Какие продукты мешают похудеть

Чтобы сбросить лишний вес, нужно пересмотреть питание. В первую очередь стоит исключить продукты с высоким гликемическим индексом, такие как:

выпечка из белой муки,

калорийные сладости,

продукты с избытком сахара.

Заменить их можно зеленой пищей — салатами, огурцами, кабачками и другими овощами. Это простой способ облегчить рацион, насытить организм витаминами и запустить процессы похудения.

Вода и движение — два обязательных пункта

Без достаточного количества воды организм начинает накапливать лишнюю жидкость, замедляя обмен веществ. Минимальная норма — 3 стакана чистой воды в день.

Физическая активность тоже играет роль, но не обязательно часами заниматься в спортзале. Даже 20-30 минут прогулки в день помогут улучшить самочувствие и ускорить процесс снижения веса.

Главное правило — не перегибать палку и не бросаться в крайности. Сбалансированное питание и немного движения дадут эффект, который не исчезнет через неделю.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.



