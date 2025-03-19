Как приготовить пиццу без готовых основ? Лучший рецепт с нуля

Вы наверняка не раз пытались повторить ту самую пиццу с хрустящей корочкой, мягкой серединкой и идеально тянущимся сыром. Но в итоге тесто получается сухим, середина — сырой, а вкус напоминает школьную столовую. В чём секрет? Всё дело в одной детали, о которой забывают даже опытные кулинары!
Главная ошибка — использовать готовые основы. Настоящее тесто для пиццы замешивают вручную.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Лучший соус для пиццы делается за 2 минуты:
Перед выпеканием разогрейте духовку до максимума (250-270°C). Внутрь поставьте раскалённый противень или камень для пиццы. Когда тесто попадёт на горячую поверхность, оно моментально "схватится" и не станет резиновым.
Не перегружайте пиццу. Идеальный баланс — 3 компонента (например, ветчина, шампиньоны и оливки). Используйте моцареллу, натёртую крупными кусками.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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