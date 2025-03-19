Как приготовить пиццу без готовых основ? Лучший рецепт с нуля

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы наверняка не раз пытались повторить ту самую пиццу с хрустящей корочкой, мягкой серединкой и идеально тянущимся сыром. Но в итоге тесто получается сухим, середина — сырой, а вкус напоминает школьную столовую. В чём секрет? Всё дело в одной детали, о которой забывают даже опытные кулинары!

Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пицца

1. Тесто — не берите магазинное!

Главная ошибка — использовать готовые основы. Настоящее тесто для пиццы замешивают вручную.

Ингредиенты:

500 г муки

300 мл тёплой воды

7 г сухих дрожжей

1 ч. л. сахара

Щепотка соли

Как приготовить:

Разведите дрожжи и сахар в тёплой воде, дайте настояться 5 минут. Постепенно добавьте муку, вымешивайте до эластичности. Оставьте тесто на 1 час в тёплом месте. Чем дольше оно поднимется, тем воздушнее будет корочка.

2. Соус — забудьте про кетчуп!

Лучший соус для пиццы делается за 2 минуты:

Разомните консервированные помидоры вилкой.

Добавьте орегано, чеснок и каплю оливкового масла.

Никакой варки! Соус должен быть свежим, чтобы сохранить вкус томатов.

3. Главный секрет: подготовка духовки!

Перед выпеканием разогрейте духовку до максимума (250-270°C). Внутрь поставьте раскалённый противень или камень для пиццы. Когда тесто попадёт на горячую поверхность, оно моментально "схватится" и не станет резиновым.

4. Начинка — минимум ингредиентов!

Не перегружайте пиццу. Идеальный баланс — 3 компонента (например, ветчина, шампиньоны и оливки). Используйте моцареллу, натёртую крупными кусками.

5. Выпекание и финальный штрих

Выпекайте 8-10 минут.

После духовки дайте пицце "отдохнуть" 2 минуты, чтобы сыр не растекался.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

