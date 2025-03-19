Диетический ужин, который понравится всей семье — нежная цветная капуста

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо идеально подойдёт вегетарианцам, постящимся и всем, кто просто хочет добавить больше овощей в рацион. Цветная капуста в сочетании с морковью, сельдереем, зелёным горошком и томатами получается нежной, но при этом сохраняет свою текстуру. Итальянские травы и чеснок придают блюду особый аромат, а готовится оно очень просто и быстро.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощное рагу

Ингредиенты (на 4 порции):

Цветная капуста — 1 кочан

— 1 кочан Морковь — 2 шт.

— 2 шт. Стебель сельдерея — 1 шт.

— 1 шт. Лук репчатый — 1 шт.

— 1 шт. Чеснок — 2 зубчика

— 2 зубчика Консервированные помидоры — 200 г

— 200 г Оливковое масло — 2 ч. л.

— 2 ч. л. Сушёные итальянские травы — 1/2 ч. л.

— 1/2 ч. л. Замороженный зелёный горошек — 200 г

— 200 г Овощной бульон — 400 мл

— 400 мл Вода — 500 мл

— 500 мл Петрушка — 30 г

— 30 г Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить тушёную цветную капусту:

Подготовка овощей.

Капусту разделите на небольшие соцветия.

Морковь, лук и сельдерей нарежьте мелкими кубиками.

Чеснок раздавите ножом и порубите.

Помидоры измельчите.

Обжарка.

В большой сковороде разогрейте оливковое масло.

Добавьте лук, морковь и сельдерей, обжаривайте 2-3 минуты.

Всыпьте чеснок и итальянские травы, перемешайте и обжарьте ещё минуту.

Добавление жидкости.

Выложите в сковороду зелёный горошек, влейте горячий овощной бульон и воду.

Доведите до кипения, тушите 5 минут.

Тушение капусты.

Добавьте цветную капусту, перемешайте.

Готовьте на среднем огне без крышки 15 минут.

Финальные штрихи.

Всыпьте рубленую петрушку и помидоры.

Посолите, поперчите по вкусу.

Тушите ещё 5 минут.

С чем подавать?

Как гарнир к мясу, птице или рыбе.

Как самостоятельное блюдо с кусочком хрустящего хлеба.

Можно добавить к тушёным овощам нут или фасоль для сытности.

Простое, полезное и очень ароматное блюдо, которое понравится даже тем, кто обычно не любит капусту!

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

