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Диетический ужин, который понравится всей семье — нежная цветная капуста

2:23
Еда

Это блюдо идеально подойдёт вегетарианцам, постящимся и всем, кто просто хочет добавить больше овощей в рацион. Цветная капуста в сочетании с морковью, сельдереем, зелёным горошком и томатами получается нежной, но при этом сохраняет свою текстуру. Итальянские травы и чеснок придают блюду особый аромат, а готовится оно очень просто и быстро.

Овощное рагу
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Цветная капуста — 1 кочан
  • Морковь — 2 шт.
  • Стебель сельдерея — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Консервированные помидоры — 200 г
  • Оливковое масло — 2 ч. л.
  • Сушёные итальянские травы — 1/2 ч. л.
  • Замороженный зелёный горошек — 200 г
  • Овощной бульон — 400 мл
  • Вода — 500 мл
  • Петрушка — 30 г
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить тушёную цветную капусту:

Подготовка овощей.

  • Капусту разделите на небольшие соцветия.
  • Морковь, лук и сельдерей нарежьте мелкими кубиками.
  • Чеснок раздавите ножом и порубите.
  • Помидоры измельчите.

Обжарка.

  • В большой сковороде разогрейте оливковое масло.
  • Добавьте лук, морковь и сельдерей, обжаривайте 2-3 минуты.
  • Всыпьте чеснок и итальянские травы, перемешайте и обжарьте ещё минуту.

Добавление жидкости.

  • Выложите в сковороду зелёный горошек, влейте горячий овощной бульон и воду.
  • Доведите до кипения, тушите 5 минут.

Тушение капусты.

  • Добавьте цветную капусту, перемешайте.
  • Готовьте на среднем огне без крышки 15 минут.

Финальные штрихи.

  • Всыпьте рубленую петрушку и помидоры.
  • Посолите, поперчите по вкусу.
  • Тушите ещё 5 минут.

С чем подавать?

  • Как гарнир к мясу, птице или рыбе.
  • Как самостоятельное блюдо с кусочком хрустящего хлеба.
  • Можно добавить к тушёным овощам нут или фасоль для сытности.

Простое, полезное и очень ароматное блюдо, которое понравится даже тем, кто обычно не любит капусту!

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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