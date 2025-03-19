Диетический ужин, который понравится всей семье — нежная цветная капуста

Это блюдо идеально подойдёт вегетарианцам, постящимся и всем, кто просто хочет добавить больше овощей в рацион. Цветная капуста в сочетании с морковью, сельдереем, зелёным горошком и томатами получается нежной, но при этом сохраняет свою текстуру. Итальянские травы и чеснок придают блюду особый аромат, а готовится оно очень просто и быстро.
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу
Ингредиенты (на 4 порции):
Цветная капуста — 1 кочан
Морковь — 2 шт.
Стебель сельдерея — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Консервированные помидоры — 200 г
Оливковое масло — 2 ч. л.
Сушёные итальянские травы — 1/2 ч. л.
Замороженный зелёный горошек — 200 г
Овощной бульон — 400 мл
Вода — 500 мл
Петрушка — 30 г
Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Как приготовить тушёную цветную капусту:
Подготовка овощей.
Капусту разделите на небольшие соцветия.
Морковь, лук и сельдерей нарежьте мелкими кубиками.
Чеснок раздавите ножом и порубите.
Помидоры измельчите.
Обжарка.
В большой сковороде разогрейте оливковое масло.
Добавьте лук, морковь и сельдерей, обжаривайте 2-3 минуты.
Всыпьте чеснок и итальянские травы, перемешайте и обжарьте ещё минуту.
Добавление жидкости.
Выложите в сковороду зелёный горошек, влейте горячий овощной бульон и воду.
Доведите до кипения, тушите 5 минут.
Тушение капусты.
Добавьте цветную капусту, перемешайте.
Готовьте на среднем огне без крышки 15 минут.
Финальные штрихи.
Всыпьте рубленую петрушку и помидоры.
Посолите, поперчите по вкусу.
Тушите ещё 5 минут.
С чем подавать?
Как гарнир к мясу, птице или рыбе.
Как самостоятельное блюдо с кусочком хрустящего хлеба.
Можно добавить к тушёным овощам нут или фасоль для сытности.
Простое, полезное и очень ароматное блюдо, которое понравится даже тем, кто обычно не любит капусту!
Уточнения
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.