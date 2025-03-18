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Классика надоела? Попробуйте шашлык с яблоками — это божественно

Еда

Мы привыкли к шашлыку с луком и помидорами, но сочетание свинины и яблок давно признано кулинарной классикой. В этом рецепте свиная лопатка маринуется в яблочном соке с лимоном и специями, а затем жарится на мангале вместе с кисло-сладкими яблоками. Фруктовые ноты делают мясо особенно нежным, ароматным и сочным!

Шашлык на мангале
Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык на мангале

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Свиная лопатка (с жирком) — 900 г
  • Кисло-сладкие яблоки — 4 шт.
  • Лимон (небольшой) — 1 шт.
  • Яблочный сок — 300 мл
  • Дижонская горчица — 4 ст. л.
  • Лавровый лист — 4 шт.
  • Смесь чёрного и душистого перца (горошком) — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Как приготовить шашлык с яблоками:

  1. Приготовьте маринад. С лимона снимите цедру, выжмите сок. Добавьте половину яблочного сока, горчицу, растолчённые лавровый лист и перцы. Перемешайте.
  2. Замаринуйте мясо. Лопатку нарежьте прямоугольными кусочками (4x2,5x2,5 см), залейте маринадом и оставьте в холодильнике на 2-4 часа.
  3. Разожгите угли. Дождитесь, пока они покроются серым пеплом.
  4. Подготовьте яблоки. Разрежьте на четвертинки, удалите сердцевину, затем нарежьте крупными ломтиками.
  5. Соберите шампуры. Слегка обсушите мясо и нанижите его, чередуя с ломтиками яблок. Жарьте 20 минут, периодически смазывая маринадом.
  6. Приготовьте соус. В оставшийся маринад влейте оставшийся яблочный сок, доведите до кипения, варите 3 минуты. Процедите и подавайте к шашлыку.

Полезные советы:

  • Используйте крепкие яблоки, чтобы они не разваливались на шампуре.
  • Маринад с яблочным соком делает мясо особенно нежным, так как кислота размягчает волокна.
  • Жарьте на среднем жаре, чтобы мясо оставалось сочным, а яблоки не подгорели.

Этот шашлык — настоящая находка для тех, кто хочет попробовать что-то новое! Он идеально подойдёт для летних пикников и семейных ужинов.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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