Классика надоела? Попробуйте шашлык с яблоками — это божественно

Мы привыкли к шашлыку с луком и помидорами, но сочетание свинины и яблок давно признано кулинарной классикой. В этом рецепте свиная лопатка маринуется в яблочном соке с лимоном и специями, а затем жарится на мангале вместе с кисло-сладкими яблоками. Фруктовые ноты делают мясо особенно нежным, ароматным и сочным!

Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашлык на мангале

Ингредиенты (на 4 порции):

Свиная лопатка (с жирком) — 900 г

— 900 г Кисло-сладкие яблоки — 4 шт.

— 4 шт. Лимон (небольшой) — 1 шт.

— 1 шт. Яблочный сок — 300 мл

— 300 мл Дижонская горчица — 4 ст. л.

— 4 ст. л. Лавровый лист — 4 шт.

— 4 шт. Смесь чёрного и душистого перца (горошком) — 1 ст. л.

— 1 ст. л. Соль — по вкусу

Как приготовить шашлык с яблоками:

Приготовьте маринад. С лимона снимите цедру, выжмите сок. Добавьте половину яблочного сока, горчицу, растолчённые лавровый лист и перцы. Перемешайте. Замаринуйте мясо. Лопатку нарежьте прямоугольными кусочками (4x2,5x2,5 см), залейте маринадом и оставьте в холодильнике на 2-4 часа. Разожгите угли. Дождитесь, пока они покроются серым пеплом. Подготовьте яблоки. Разрежьте на четвертинки, удалите сердцевину, затем нарежьте крупными ломтиками. Соберите шампуры. Слегка обсушите мясо и нанижите его, чередуя с ломтиками яблок. Жарьте 20 минут, периодически смазывая маринадом. Приготовьте соус. В оставшийся маринад влейте оставшийся яблочный сок, доведите до кипения, варите 3 минуты. Процедите и подавайте к шашлыку.

Полезные советы:

Используйте крепкие яблоки , чтобы они не разваливались на шампуре.

, чтобы они не разваливались на шампуре. Маринад с яблочным соком делает мясо особенно нежным , так как кислота размягчает волокна.

, так как кислота размягчает волокна. Жарьте на среднем жаре, чтобы мясо оставалось сочным, а яблоки не подгорели.

Этот шашлык — настоящая находка для тех, кто хочет попробовать что-то новое! Он идеально подойдёт для летних пикников и семейных ужинов.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

