Постная шаурма, которую захотят попробовать даже мясоеды

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите шаурму, но соблюдаете пост или просто хотите попробовать что-то новое? Этот рецепт доказывает, что даже без мяса можно приготовить сытный, сочный и ароматный фастфуд. Фасоль придаёт блюду питательность, а свежие овощи делают начинку лёгкой и сбалансированной.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шаурма 4

Что понадобится для приготовления

На 5–6 порций:

Лаваш — 3 листа

Огурец — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Капуста белокочанная — 200 г

Консервированная фасоль — 1 банка

Морковь по-корейски — 150 г

Кетчуп — 1 ст. л.

Постный майонез — 1 ст. л.

Как приготовить постную шаурму

Подготовка начинки:

Огурец, помидор и лук нарезать мелкими кубиками.

Капусту нашинковать тонкой соломкой.

Фасоль промыть (если слишком солёная) и смешать с овощами и морковью по-корейски.

Приготовление соуса:

Смешать кетчуп с постным майонезом.

Формируем шаурму:

Лаваш разрезать на 2 части.

Смазать каждый кусочек соусом, выложить начинку и аккуратно завернуть в рулет.

Жарка:

Обжарить шаурму на сухой сковороде или гриле до румяной корочки.

Шаурма готова! Её можно подавать горячей или холодной, брать с собой на перекус или есть дома.

Уточнения

Шаурма́ — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй. Употребляется без использования столовых приборов.



