Постная шаурма, которую захотят попробовать даже мясоеды

Любите шаурму, но соблюдаете пост или просто хотите попробовать что-то новое? Этот рецепт доказывает, что даже без мяса можно приготовить сытный, сочный и ароматный фастфуд. Фасоль придаёт блюду питательность, а свежие овощи делают начинку лёгкой и сбалансированной.
На 5–6 порций:
Подготовка начинки:
Приготовление соуса:
Формируем шаурму:
Жарка:
Шаурма готова! Её можно подавать горячей или холодной, брать с собой на перекус или есть дома.
Шаурма́ — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй. Употребляется без использования столовых приборов.
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