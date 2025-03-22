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Постная шаурма, которую захотят попробовать даже мясоеды

1:27
Еда

Любите шаурму, но соблюдаете пост или просто хотите попробовать что-то новое? Этот рецепт доказывает, что даже без мяса можно приготовить сытный, сочный и ароматный фастфуд. Фасоль придаёт блюду питательность, а свежие овощи делают начинку лёгкой и сбалансированной.

Шаурма 4
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шаурма 4

Что понадобится для приготовления

На 5–6 порций:

  • Лаваш — 3 листа
  • Огурец — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Капуста белокочанная — 200 г
  • Консервированная фасоль — 1 банка
  • Морковь по-корейски — 150 г
  • Кетчуп — 1 ст. л.
  • Постный майонез — 1 ст. л.

Как приготовить постную шаурму

Подготовка начинки:

  • Огурец, помидор и лук нарезать мелкими кубиками.
  • Капусту нашинковать тонкой соломкой.
  • Фасоль промыть (если слишком солёная) и смешать с овощами и морковью по-корейски.

Приготовление соуса:

  • Смешать кетчуп с постным майонезом.

Формируем шаурму:

  • Лаваш разрезать на 2 части.
  • Смазать каждый кусочек соусом, выложить начинку и аккуратно завернуть в рулет.

Жарка:

  • Обжарить шаурму на сухой сковороде или гриле до румяной корочки.

Шаурма готова! Её можно подавать горячей или холодной, брать с собой на перекус или есть дома.

Уточнения

Шаурма́ — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй. Употребляется без использования столовых приборов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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