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Густой, наваристый, ароматный — как приготовить идеальный холодец

2:56
Еда

Этот традиционный русский холодец — не только вкусная закуска, но и настоящий кладезь коллагена, который поддерживает здоровье суставов, костей и кожи. Такой холодец гораздо полезнее дорогих БАДов, а его насыщенный вкус и нежное мясо делают его главным украшением любого застолья.

Заливное из рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by marco dodero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заливное из рыбы

Ингредиенты (на 10 порций):

  • Свиные ножки — 1,5 кг
  • Свиная рулька — 1,3 кг
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чёрный перец горошком — 1 г
  • Душистый перец — 4 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Вода — 3 л
  • Соль — по вкусу

Как приготовить холодец:

  1. Подготовка мяса. Хорошо промыть ножки и рульку, сложить в большую кастрюлю, залить холодной водой так, чтобы мясо было полностью покрыто. Оставить на 4-5 часов.
  2. Первая варка. Воду слить, кастрюлю ополоснуть, мясо залить свежей водой (3 л). Поставить на медленный огонь, довести до кипения.
  3. Варка бульона. Снять пену, варить 3 часа на слабом огне без крышки, чтобы бульон оставался прозрачным.
  4. Добавление овощей. Очистить морковь, разрезать на 2-3 части. Лук можно оставить в шелухе (он придаст красивый цвет). Добавить в кастрюлю вместе с перцем, лавровым листом и солью. Варить ещё 2-2,5 часа.
  5. Фильтрация бульона. Достать мясо, процедить бульон. Удалить овощи и специи. Снять жир с поверхности (можно промокнуть бумажным полотенцем).
  6. Разделка мяса. Отделить мясо от костей и кожи, разобрать на волокна. При желании мелко нарезать кожу и добавить к мясу. Вмешать натёртый чеснок.
  7. Формирование холодца. Разложить мясо по формам, залить горячим бульоном. Дать остыть при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на 10-12 часов.

Как подавать:
Готовый холодец разрезают на порционные куски и подают с горчицей, хреном или тёртым чесноком.

Советы по приготовлению:

  • Прозрачный бульон. Варите на слабом огне, не давая бульону сильно кипеть.
  • Густота холодца. Если хотите, чтобы холодец был плотнее, добавьте больше ножек — они содержат больше желирующих веществ.
  • Аромат. Можно добавить сельдерей, корень петрушки или лавровый лист на последнем этапе варки.

Этот холодец — настоящая классика русской кухни, которая всегда собирает за столом семью и гостей. Готовьте его с душой, и он станет вашим фирменным блюдом!

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса. Известен с XVI века.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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