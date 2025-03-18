Густой, наваристый, ароматный — как приготовить идеальный холодец

2:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот традиционный русский холодец — не только вкусная закуска, но и настоящий кладезь коллагена, который поддерживает здоровье суставов, костей и кожи. Такой холодец гораздо полезнее дорогих БАДов, а его насыщенный вкус и нежное мясо делают его главным украшением любого застолья.

Фото: commons.wikimedia.org by marco dodero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заливное из рыбы

Ингредиенты (на 10 порций):

Свиные ножки — 1,5 кг

Свиная рулька — 1,3 кг

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чёрный перец горошком — 1 г

Душистый перец — 4 шт.

Лавровый лист — 3 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Вода — 3 л

Соль — по вкусу

Как приготовить холодец:

Подготовка мяса. Хорошо промыть ножки и рульку, сложить в большую кастрюлю, залить холодной водой так, чтобы мясо было полностью покрыто. Оставить на 4-5 часов. Первая варка. Воду слить, кастрюлю ополоснуть, мясо залить свежей водой (3 л). Поставить на медленный огонь, довести до кипения. Варка бульона. Снять пену, варить 3 часа на слабом огне без крышки, чтобы бульон оставался прозрачным. Добавление овощей. Очистить морковь, разрезать на 2-3 части. Лук можно оставить в шелухе (он придаст красивый цвет). Добавить в кастрюлю вместе с перцем, лавровым листом и солью. Варить ещё 2-2,5 часа. Фильтрация бульона. Достать мясо, процедить бульон. Удалить овощи и специи. Снять жир с поверхности (можно промокнуть бумажным полотенцем). Разделка мяса. Отделить мясо от костей и кожи, разобрать на волокна. При желании мелко нарезать кожу и добавить к мясу. Вмешать натёртый чеснок. Формирование холодца. Разложить мясо по формам, залить горячим бульоном. Дать остыть при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на 10-12 часов.

Как подавать:

Готовый холодец разрезают на порционные куски и подают с горчицей, хреном или тёртым чесноком.

Советы по приготовлению:

Прозрачный бульон. Варите на слабом огне, не давая бульону сильно кипеть.

Варите на слабом огне, не давая бульону сильно кипеть. Густота холодца. Если хотите, чтобы холодец был плотнее, добавьте больше ножек — они содержат больше желирующих веществ.

Если хотите, чтобы холодец был плотнее, добавьте больше ножек — они содержат больше желирующих веществ. Аромат. Можно добавить сельдерей, корень петрушки или лавровый лист на последнем этапе варки.

Этот холодец — настоящая классика русской кухни, которая всегда собирает за столом семью и гостей. Готовьте его с душой, и он станет вашим фирменным блюдом!

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса. Известен с XVI века.

