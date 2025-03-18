Густой, наваристый, ароматный — как приготовить идеальный холодец

Этот традиционный русский холодец — не только вкусная закуска, но и настоящий кладезь коллагена, который поддерживает здоровье суставов, костей и кожи. Такой холодец гораздо полезнее дорогих БАДов, а его насыщенный вкус и нежное мясо делают его главным украшением любого застолья.
Фото: commons.wikimedia.org by marco dodero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заливное из рыбы
Ингредиенты (на 10 порций):
Свиные ножки — 1,5 кг
Свиная рулька — 1,3 кг
Репчатый лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Чёрный перец горошком — 1 г
Душистый перец — 4 шт.
Лавровый лист — 3 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Вода — 3 л
Соль — по вкусу
Как приготовить холодец:
Подготовка мяса. Хорошо промыть ножки и рульку, сложить в большую кастрюлю, залить холодной водой так, чтобы мясо было полностью покрыто. Оставить на 4-5 часов.
Первая варка. Воду слить, кастрюлю ополоснуть, мясо залить свежей водой (3 л). Поставить на медленный огонь, довести до кипения.
Варка бульона. Снять пену, варить 3 часа на слабом огне без крышки, чтобы бульон оставался прозрачным.
Добавление овощей. Очистить морковь, разрезать на 2-3 части. Лук можно оставить в шелухе (он придаст красивый цвет). Добавить в кастрюлю вместе с перцем, лавровым листом и солью. Варить ещё 2-2,5 часа.
Фильтрация бульона. Достать мясо, процедить бульон. Удалить овощи и специи. Снять жир с поверхности (можно промокнуть бумажным полотенцем).
Разделка мяса. Отделить мясо от костей и кожи, разобрать на волокна. При желании мелко нарезать кожу и добавить к мясу. Вмешать натёртый чеснок.
Формирование холодца. Разложить мясо по формам, залить горячим бульоном. Дать остыть при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на 10-12 часов.
Как подавать: Готовый холодец разрезают на порционные куски и подают с горчицей, хреном или тёртым чесноком.
Советы по приготовлению:
Прозрачный бульон. Варите на слабом огне, не давая бульону сильно кипеть.
Густота холодца. Если хотите, чтобы холодец был плотнее, добавьте больше ножек — они содержат больше желирующих веществ.
Аромат. Можно добавить сельдерей, корень петрушки или лавровый лист на последнем этапе варки.
Этот холодец — настоящая классика русской кухни, которая всегда собирает за столом семью и гостей. Готовьте его с душой, и он станет вашим фирменным блюдом!
Уточнения
Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса. Известен с XVI века.