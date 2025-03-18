Дрожжевые оладьи из СССР — пышные, как в детстве

Этот рецепт взят из старой советской кулинарной книги 1959 года, а значит, проверен временем! Такие пышные, мягкие, слегка тянущиеся оладьи подавали в столовых, школах и детских садах. Их любят за нежную текстуру, воздушность и приятный вкус. Готовятся они легко, но требуют терпения — тесто должно подойти.
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Оладьи
Ингредиенты (на 5 порций):
Молоко — 2 стакана (500 мл)
Мука — 3 стакана (375 г)
Дрожжи живые — 30 г (можно заменить 10 г сухих)
Яйца — 2 шт.
Сахар — 1,5 ст. л.
Соль — 3/4 ч. л.
Масло подсолнечное — 1/2 стакана (125 мл)
Как приготовить:
Замешиваем опару. В тёплое молоко (не горячее!) добавить дрожжи, размешать до полного растворения.
Подготавливаем муку. Просеять 3 стакана муки дважды, чтобы насытить её кислородом.
Готовим тесто. В миске соединить муку и дрожжевое молоко, хорошо перемешать. Накрыть полотенцем или плёнкой и оставить подходить на 1,5 часа.
Добавляем остальные ингредиенты. В подошедшее тесто вбить яйца, добавить сахар, соль и тщательно перемешать венчиком или лопаткой. Влить подсолнечное масло, ещё раз вымешать.
Оставляем тесто ещё на 20 минут. Оно будет густым, тянущимся — так и должно быть!
Жарим оладьи. Разогреть чугунную сковороду, смазывать её маслом по необходимости. Ложку смачивать водой и выкладывать тесто порционно (примерно 1,5 ст. ложки на оладью). Жарить на среднем огне, после переворачивания накрыть крышкой.
Полезные советы:
Используйте живые дрожжи, если хотите максимально пышные и воздушные оладьи.
Не обминайте тесто после последнего подъёма — это залог нежности и легкости.
Подавать можно с сметаной, вареньем, сгущёнкой или просто с сахарной пудрой.
Стакан в рецепте — 250 мл, как в классических советских книгах.
Эти оладьи — настоящая гастрономическая ностальгия! Попробуйте приготовить их, и вы почувствуете вкус самого настоящего домашнего уюта.
Уточнения
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.