Дрожжевые оладьи из СССР — пышные, как в детстве

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт взят из старой советской кулинарной книги 1959 года, а значит, проверен временем! Такие пышные, мягкие, слегка тянущиеся оладьи подавали в столовых, школах и детских садах. Их любят за нежную текстуру, воздушность и приятный вкус. Готовятся они легко, но требуют терпения — тесто должно подойти.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Оладьи

Ингредиенты (на 5 порций):

Молоко — 2 стакана (500 мл)

Мука — 3 стакана (375 г)

Дрожжи живые — 30 г (можно заменить 10 г сухих)

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1,5 ст. л.

Соль — 3/4 ч. л.

Масло подсолнечное — 1/2 стакана (125 мл)

Как приготовить:

Замешиваем опару. В тёплое молоко (не горячее!) добавить дрожжи, размешать до полного растворения. Подготавливаем муку. Просеять 3 стакана муки дважды, чтобы насытить её кислородом. Готовим тесто. В миске соединить муку и дрожжевое молоко, хорошо перемешать. Накрыть полотенцем или плёнкой и оставить подходить на 1,5 часа. Добавляем остальные ингредиенты. В подошедшее тесто вбить яйца, добавить сахар, соль и тщательно перемешать венчиком или лопаткой. Влить подсолнечное масло, ещё раз вымешать. Оставляем тесто ещё на 20 минут. Оно будет густым, тянущимся — так и должно быть! Жарим оладьи. Разогреть чугунную сковороду, смазывать её маслом по необходимости. Ложку смачивать водой и выкладывать тесто порционно (примерно 1,5 ст. ложки на оладью). Жарить на среднем огне, после переворачивания накрыть крышкой.

Полезные советы:

Используйте живые дрожжи, если хотите максимально пышные и воздушные оладьи.

Не обминайте тесто после последнего подъёма — это залог нежности и легкости.

Подавать можно с сметаной, вареньем, сгущёнкой или просто с сахарной пудрой.

Стакан в рецепте — 250 мл, как в классических советских книгах.

Эти оладьи — настоящая гастрономическая ностальгия! Попробуйте приготовить их, и вы почувствуете вкус самого настоящего домашнего уюта.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον - масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

