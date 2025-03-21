Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как поддерживать форму в отпуске: список must-have для активных путешественников
Эстер Ледецка: Возвращение Королевы сноуборда — что произошло на чемпионате мира?
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Мульча творит чудеса: капуста растёт, как на дрожжах — один приём всё меняет
Матч-реванш у двери: Собослаи о перспективах сборной Венгрии после неудачи
Италия повержена Германией: фанаты Арсенала в ярости из-за ухода Калафиори
Чешете питомцу голову: это может быть больше, чем просто ласка
Риски для отдыха в Стамбуле: вот что говорят туроператоры о безопасности
4000 смертельных укусов: что скрывает самый опасный остров Бразилии

Чесночный чай вместо таблеток? Напиток, который укрепляет иммунитет и удивляет вкусом

1:20
Еда

Чеснок известен своими природными антисептическими и противовирусными свойствами. В сезон простуд этот напиток помогает укрепить иммунитет, облегчает симптомы гриппа и оказывает общее оздоравливающее действие. Кроме того, он способствует улучшению пищеварения и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Чесночный чай
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Чесночный чай

Как приготовить чесночный чай

Ингредиенты:

  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1 стакан воды
  • Лимонный сок (по вкусу)
  • Имбирь (по вкусу)
  • Мед (по вкусу)

Приготовление:

  1. Чеснок очистить, мелко нарезать или раздавить.
  2. Вскипятить воду и залить чеснок. Оставить настаиваться 7-10 минут.
  3. Процедить, чтобы убрать кусочки чеснока.
  4. Добавить лимонный сок, имбирь и мед для усиления вкуса и пользы.

Как пить чесночный чай

Чай лучше употреблять тёплым, 1-2 раза в день. Особенно полезен он во время простуды или для профилактики заболеваний.

Что нужно учесть

Чеснок имеет интенсивный вкус, поэтому лучше начинать с небольшого количества, регулируя вкус по своему предпочтению.

Этот напиток — простая альтернатива аптечным средствам, которая поможет организму бороться с вирусами и поддерживать здоровье круглый год!

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу
Домашние животные
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу Аудио 
Гигантский монумент на дне океана: случайность природы или забытая цивилизация
Наука и техника
Гигантский монумент на дне океана: случайность природы или забытая цивилизация Аудио 
Вас удивит, чем занят ваш мозг, когда вы ничего не делаете
Новости спорта
Вас удивит, чем занят ваш мозг, когда вы ничего не делаете Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Последние материалы
Мульча творит чудеса: капуста растёт, как на дрожжах — один приём всё меняет
Матч-реванш у двери: Собослаи о перспективах сборной Венгрии после неудачи
Италия повержена Германией: фанаты Арсенала в ярости из-за ухода Калафиори
Чешете питомцу голову: это может быть больше, чем просто ласка
Риски для отдыха в Стамбуле: вот что говорят туроператоры о безопасности
4000 смертельных укусов: что скрывает самый опасный остров Бразилии
Тренды в мире помад: самые модные текстуры, которые стоит попробовать
Турбо-революция: как изменится Nissan Sentra в 2026 году
Забудьте о проводах: энергия будущего уже здесь — как это работает
Корабль-призрак из бетона: судно превратят в туристический магнит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.