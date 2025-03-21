Чесночный чай вместо таблеток? Напиток, который укрепляет иммунитет и удивляет вкусом

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок известен своими природными антисептическими и противовирусными свойствами. В сезон простуд этот напиток помогает укрепить иммунитет, облегчает симптомы гриппа и оказывает общее оздоравливающее действие. Кроме того, он способствует улучшению пищеварения и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain Чесночный чай

Как приготовить чесночный чай

Ингредиенты:

1-2 зубчика чеснока

1 стакан воды

Лимонный сок (по вкусу)

Имбирь (по вкусу)

Мед (по вкусу)

Приготовление:

Чеснок очистить, мелко нарезать или раздавить. Вскипятить воду и залить чеснок. Оставить настаиваться 7-10 минут. Процедить, чтобы убрать кусочки чеснока. Добавить лимонный сок, имбирь и мед для усиления вкуса и пользы.

Как пить чесночный чай

Чай лучше употреблять тёплым, 1-2 раза в день. Особенно полезен он во время простуды или для профилактики заболеваний.

Что нужно учесть

Чеснок имеет интенсивный вкус, поэтому лучше начинать с небольшого количества, регулируя вкус по своему предпочтению.

Этот напиток — простая альтернатива аптечным средствам, которая поможет организму бороться с вирусами и поддерживать здоровье круглый год!

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



