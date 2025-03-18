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Всего 10 минут на подготовку — и у вас на столе роскошный кофейный пирог

2:32
Еда

Этот пирог создан для настоящих ценителей кофе! Он сочетает насыщенный кофейный аромат, воздушную текстуру и лёгкую влажность, которая делает его невероятно мягким. В меру сладкий, без излишней тяжести, он идеален как самостоятельный десерт. А главное — его очень легко приготовить!

Шоколадный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный пирог

Что понадобится? (10 порций)

  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Сахар — 170 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Кефир 2,5% — 100 г
  • Пшеничная мука — 160 г
  • Растворимый кофе — 3 ч. л.
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Разрыхлитель — 8 г
  • Соль — 2 г
  • Сахарная пудра — по вкусу

Как приготовить кофейный пирог?

  1. Подготовьте ингредиенты. Достаньте всё из холодильника за час до начала готовки, чтобы продукты были комнатной температуры. Размешайте растворимый кофе в кефире и оставьте на 10 минут.
  2. Взбейте яйца с сахаром. Используйте миксер: смесь должна стать воздушной и пышной (5-7 минут). Добавьте ванильный сахар.
  3. Вмешайте масло. Размягчённое сливочное масло введите на минимальной скорости миксера, взбивая всего 20-30 секунд.
  4. Добавьте кофейный кефир. Перемешайте до однородности, но осторожно, чтобы тесто оставалось воздушным.
  5. Просейте муку с разрыхлителем. Добавьте соль и аккуратно соедините сухие ингредиенты с жидкими на низкой скорости миксера.
  6. Подготовьте форму. Выстелите дно бумагой для выпечки, бортики смазывать не нужно.
  7. Выпекайте при 180°C. Поставьте пирог на средний уровень духовки и выпекайте около 40 минут, пока деревянная палочка не выйдет сухой.
  8. Дайте остыть. Аккуратно проведите ножом по краям, достаньте пирог и украсьте сахарной пудрой.

Полезные советы:

  • Для равномерного выпекания используйте форму Ø 22 см или 20x20 см.
  • Если готовите в силиконовой форме, слегка смажьте её маслом.
  • Можно добавить щепотку корицы или мускатного ореха — они подчеркнут кофейный вкус.

Этот пирог — идеальное дополнение к утреннему кофе или уютному семейному чаепитию. Попробуйте — и он станет вашим любимым десертом!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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