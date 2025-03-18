Всего 10 минут на подготовку — и у вас на столе роскошный кофейный пирог

Этот пирог создан для настоящих ценителей кофе! Он сочетает насыщенный кофейный аромат, воздушную текстуру и лёгкую влажность, которая делает его невероятно мягким. В меру сладкий, без излишней тяжести, он идеален как самостоятельный десерт. А главное — его очень легко приготовить!
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Шоколадный пирог
Что понадобится? (10 порций)
Куриные яйца — 2 шт.
Сахар — 170 г
Сливочное масло — 100 г
Кефир 2,5% — 100 г
Пшеничная мука — 160 г
Растворимый кофе — 3 ч. л.
Ванильный сахар — 10 г
Разрыхлитель — 8 г
Соль — 2 г
Сахарная пудра — по вкусу
Как приготовить кофейный пирог?
Подготовьте ингредиенты. Достаньте всё из холодильника за час до начала готовки, чтобы продукты были комнатной температуры. Размешайте растворимый кофе в кефире и оставьте на 10 минут.
Взбейте яйца с сахаром. Используйте миксер: смесь должна стать воздушной и пышной (5-7 минут). Добавьте ванильный сахар.
Вмешайте масло. Размягчённое сливочное масло введите на минимальной скорости миксера, взбивая всего 20-30 секунд.
Добавьте кофейный кефир. Перемешайте до однородности, но осторожно, чтобы тесто оставалось воздушным.
Просейте муку с разрыхлителем. Добавьте соль и аккуратно соедините сухие ингредиенты с жидкими на низкой скорости миксера.
Подготовьте форму. Выстелите дно бумагой для выпечки, бортики смазывать не нужно.
Выпекайте при 180°C. Поставьте пирог на средний уровень духовки и выпекайте около 40 минут, пока деревянная палочка не выйдет сухой.
Дайте остыть. Аккуратно проведите ножом по краям, достаньте пирог и украсьте сахарной пудрой.
Полезные советы:
Для равномерного выпекания используйте форму Ø 22 см или 20x20 см.
Если готовите в силиконовой форме, слегка смажьте её маслом.
Можно добавить щепотку корицы или мускатного ореха — они подчеркнут кофейный вкус.
Этот пирог — идеальное дополнение к утреннему кофе или уютному семейному чаепитию. Попробуйте — и он станет вашим любимым десертом!
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.