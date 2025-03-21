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Если вы не любите классические куличи, попробуйте этот — и ваше мнение изменится

3:14
Еда

Представьте: по всей квартире разносится тёплый, уютный аромат корицы, ванили и свежеиспечённого теста… Такой эффект даёт особенный пасхальный кулич "Синнабон" — вдохновлённый легендарными булочками с корицей, он получается невероятно мягким, воздушным и насыщенным. В его составе — нежное дрожжевое тесто, пропитанное корицей и тростниковым сахаром, а также грецкие орехи, изюм и ароматная глазурь.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

Этот кулич — находка для тех, кто хочет разнообразить традиционную выпечку к Пасхе и удивить родных необычным вкусом.

Ингредиенты

Для теста:

  • молоко — 100 мл
  • яичные желтки — 4 шт.
  • сливочное масло — 90 г
  • сухие дрожжи — 2 ч. л.
  • соль — ⅓ ч. л.
  • тростниковый сахар — 4 ст. л.
  • ванилин — 1 г
  • пшеничная мука — 500 г

Для начинки:

  • тростниковый сахар — 2 ст. л.
  • грецкие орехи — 1 горсть
  • изюм — 100 г
  • молотая корица — &frac12 ст. л.
  • творожный сыр — 140 г
  • арахис — 1 горсть

Приготовление

Шаг 1. Готовим тесто

В тёплое молоко добавить сухие дрожжи, соль, сахар и ванилин, тщательно перемешать до полного растворения. Ввести желтки и размягчённое сливочное масло, взбить венчиком.

Муку просеять и добавить половину в тесто, начать вымешивать, постепенно подсыпая оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнущим к рукам. Оставить его под плёнкой в тёплом месте на 1,5-2 часа для подъёма.

Шаг 2. Готовим начинку

Изюм промыть и запарить кипятком на 10 минут, затем обсушить. Орехи и арахис слегка обжарить на сухой сковороде, после чего нарубить на мелкие кусочки.

Шаг 3. Формируем кулич

Тесто раскатать в прямоугольный пласт (примерно 30x12 см). Равномерно распределить творожный сыр, посыпать смесью орехов, сахара и корицы. Выложить изюм и слегка придавить ладонью.

Свернуть тесто в плотный рулет, защипывая края. Переложить в подготовленную форму (16 см в диаметре) швом вниз, накрыть и оставить на 1,5-2 часа для расстойки.

Шаг 4. Выпекаем и украшаем

Разогреть духовку до 190°C. Выпекать кулич около 1 часа. Когда верх зарумянится, накрыть пергаментом, чтобы не подгорел. После выпечки завернуть в полотенце и остудить.

Завершающий штрих — покрыть кулич любимой глазурью. Это может быть классическая сахарная или сливочная глазурь, дополненная щепоткой корицы для более насыщенного аромата.

Этот кулич получится нежным, ароматным и праздничным — настоящим угощением, которое оценят все!

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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