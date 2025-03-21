Если вы не любите классические куличи, попробуйте этот — и ваше мнение изменится

3:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте: по всей квартире разносится тёплый, уютный аромат корицы, ванили и свежеиспечённого теста… Такой эффект даёт особенный пасхальный кулич "Синнабон" — вдохновлённый легендарными булочками с корицей, он получается невероятно мягким, воздушным и насыщенным. В его составе — нежное дрожжевое тесто, пропитанное корицей и тростниковым сахаром, а также грецкие орехи, изюм и ароматная глазурь.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain кулич

Этот кулич — находка для тех, кто хочет разнообразить традиционную выпечку к Пасхе и удивить родных необычным вкусом.

Ингредиенты

Для теста:

молоко — 100 мл

яичные желтки — 4 шт.

сливочное масло — 90 г

сухие дрожжи — 2 ч. л.

соль — ⅓ ч. л.

тростниковый сахар — 4 ст. л.

ванилин — 1 г

пшеничная мука — 500 г

Для начинки:

тростниковый сахар — 2 ст. л.

грецкие орехи — 1 горсть

изюм — 100 г

молотая корица — ½ ст. л.

творожный сыр — 140 г

арахис — 1 горсть

Приготовление

Шаг 1. Готовим тесто

В тёплое молоко добавить сухие дрожжи, соль, сахар и ванилин, тщательно перемешать до полного растворения. Ввести желтки и размягчённое сливочное масло, взбить венчиком.

Муку просеять и добавить половину в тесто, начать вымешивать, постепенно подсыпая оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнущим к рукам. Оставить его под плёнкой в тёплом месте на 1,5-2 часа для подъёма.

Шаг 2. Готовим начинку

Изюм промыть и запарить кипятком на 10 минут, затем обсушить. Орехи и арахис слегка обжарить на сухой сковороде, после чего нарубить на мелкие кусочки.

Шаг 3. Формируем кулич

Тесто раскатать в прямоугольный пласт (примерно 30x12 см). Равномерно распределить творожный сыр, посыпать смесью орехов, сахара и корицы. Выложить изюм и слегка придавить ладонью.

Свернуть тесто в плотный рулет, защипывая края. Переложить в подготовленную форму (16 см в диаметре) швом вниз, накрыть и оставить на 1,5-2 часа для расстойки.

Шаг 4. Выпекаем и украшаем

Разогреть духовку до 190°C. Выпекать кулич около 1 часа. Когда верх зарумянится, накрыть пергаментом, чтобы не подгорел. После выпечки завернуть в полотенце и остудить.

Завершающий штрих — покрыть кулич любимой глазурью. Это может быть классическая сахарная или сливочная глазурь, дополненная щепоткой корицы для более насыщенного аромата.

Этот кулич получится нежным, ароматным и праздничным — настоящим угощением, которое оценят все!

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.



