Если вы не любите классические куличи, попробуйте этот — и ваше мнение изменится

Представьте: по всей квартире разносится тёплый, уютный аромат корицы, ванили и свежеиспечённого теста… Такой эффект даёт особенный пасхальный кулич "Синнабон" — вдохновлённый легендарными булочками с корицей, он получается невероятно мягким, воздушным и насыщенным. В его составе — нежное дрожжевое тесто, пропитанное корицей и тростниковым сахаром, а также грецкие орехи, изюм и ароматная глазурь.
Этот кулич — находка для тех, кто хочет разнообразить традиционную выпечку к Пасхе и удивить родных необычным вкусом.
Для теста:
Для начинки:
В тёплое молоко добавить сухие дрожжи, соль, сахар и ванилин, тщательно перемешать до полного растворения. Ввести желтки и размягчённое сливочное масло, взбить венчиком.
Муку просеять и добавить половину в тесто, начать вымешивать, постепенно подсыпая оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнущим к рукам. Оставить его под плёнкой в тёплом месте на 1,5-2 часа для подъёма.
Изюм промыть и запарить кипятком на 10 минут, затем обсушить. Орехи и арахис слегка обжарить на сухой сковороде, после чего нарубить на мелкие кусочки.
Тесто раскатать в прямоугольный пласт (примерно 30x12 см). Равномерно распределить творожный сыр, посыпать смесью орехов, сахара и корицы. Выложить изюм и слегка придавить ладонью.
Свернуть тесто в плотный рулет, защипывая края. Переложить в подготовленную форму (16 см в диаметре) швом вниз, накрыть и оставить на 1,5-2 часа для расстойки.
Разогреть духовку до 190°C. Выпекать кулич около 1 часа. Когда верх зарумянится, накрыть пергаментом, чтобы не подгорел. После выпечки завернуть в полотенце и остудить.
Завершающий штрих — покрыть кулич любимой глазурью. Это может быть классическая сахарная или сливочная глазурь, дополненная щепоткой корицы для более насыщенного аромата.
Этот кулич получится нежным, ароматным и праздничным — настоящим угощением, которое оценят все!
Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.
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