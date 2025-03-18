Пиво с кофе — странно? Но этот коктейль уже завоевал тысячи поклонников

На первый взгляд, эти напитки кажутся несовместимыми, но если углубиться в тему, становится ясно, что у них много общего. Оба эволюционировали от простого повседневного напитка до культового продукта для ценителей. Крафтовое пиво и specialty coffee — это уже не просто мода, а целая культура с миллионами поклонников.
Неудивительно, что сегодня в продаже можно встретить сорта пива с добавлением кофе, особенно среди тёмных портеров и стаутов. Но зачем ждать, если можно приготовить такой коктейль самостоятельно?
Рецепт очень простой, но требует внимания к деталям:
Важно использовать качественные ингредиенты! Дешёвое пиво и некачественный кофе испортят вкус, а правильно подобранные сорта создадут необычное сочетание горечи, насыщенности и лёгкой кислинки.
Конечно, пиво с кофе понравится не всем, но у этого коктейля уже есть своя аудитория. В сети можно найти множество вариаций рецепта и восторженных отзывов от тех, кто любит экспериментировать со вкусами.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.