Пиво с кофе — странно? Но этот коктейль уже завоевал тысячи поклонников

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

На первый взгляд, эти напитки кажутся несовместимыми, но если углубиться в тему, становится ясно, что у них много общего. Оба эволюционировали от простого повседневного напитка до культового продукта для ценителей. Крафтовое пиво и specialty coffee — это уже не просто мода, а целая культура с миллионами поклонников.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холодный кофе

Неудивительно, что сегодня в продаже можно встретить сорта пива с добавлением кофе, особенно среди тёмных портеров и стаутов. Но зачем ждать, если можно приготовить такой коктейль самостоятельно?

Как приготовить коктейль из пива и кофе?

Рецепт очень простой, но требует внимания к деталям:

Наполните высокий бокал льдом. Медленно налейте пиво (можно выбрать светлое, тёмное, эль или стаут). Добавьте 60 мл двойного эспрессо или 100 мл крепкого заваренного кофе.

Важно использовать качественные ингредиенты! Дешёвое пиво и некачественный кофе испортят вкус, а правильно подобранные сорта создадут необычное сочетание горечи, насыщенности и лёгкой кислинки.

Кому подойдёт такой напиток?

Конечно, пиво с кофе понравится не всем, но у этого коктейля уже есть своя аудитория. В сети можно найти множество вариаций рецепта и восторженных отзывов от тех, кто любит экспериментировать со вкусами.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

