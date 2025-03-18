Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красивые, но пугающие: что не так с березой и калиной на участке
Как сохранить права, даже если алкотестер показывает алкоголь: разбираем шаг за шагом
Астронавты больше не бегают, но становятся сильнее — NASA раскрывает секрет
Эти цвета в постели гарантируют спокойный сон и удачу: выбирайте их
ТОП-5 советских мотоциклов с лучшей проходимостью зимой
Может ли GPS навигатор навредить мозгу: исследование вас удивит
Заставьте деньги работать на вас: 5 неочевидных способов увеличить пенсию
Весной активизируются клещи — чем обработать питомца, чтобы избежать трагедии
Суслики в опасности: туристы невольно вредят уникальным животным в Венгрии

Пиво с кофе — странно? Но этот коктейль уже завоевал тысячи поклонников

1:27
Еда

На первый взгляд, эти напитки кажутся несовместимыми, но если углубиться в тему, становится ясно, что у них много общего. Оба эволюционировали от простого повседневного напитка до культового продукта для ценителей. Крафтовое пиво и specialty coffee — это уже не просто мода, а целая культура с миллионами поклонников.

Холодный кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холодный кофе

Неудивительно, что сегодня в продаже можно встретить сорта пива с добавлением кофе, особенно среди тёмных портеров и стаутов. Но зачем ждать, если можно приготовить такой коктейль самостоятельно?

Как приготовить коктейль из пива и кофе?

Рецепт очень простой, но требует внимания к деталям:

  1. Наполните высокий бокал льдом.
  2. Медленно налейте пиво (можно выбрать светлое, тёмное, эль или стаут).
  3. Добавьте 60 мл двойного эспрессо или 100 мл крепкого заваренного кофе.

Важно использовать качественные ингредиенты! Дешёвое пиво и некачественный кофе испортят вкус, а правильно подобранные сорта создадут необычное сочетание горечи, насыщенности и лёгкой кислинки.

Кому подойдёт такой напиток?

Конечно, пиво с кофе понравится не всем, но у этого коктейля уже есть своя аудитория. В сети можно найти множество вариаций рецепта и восторженных отзывов от тех, кто любит экспериментировать со вкусами.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Садоводство, цветоводство
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает Аудио 
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович
Российский шоу-бизнес
Связываться не стоит: Корчевников объяснил, почему отказался от флирта с Семенович Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Украина будет рассматриваться в рамках двухсторонних отношений РФ и США — эксперты о разговоре Путин — Трамп Любовь Степушова Курская катастрофа: сколько жизней стоит политический спектакль Киева? Дмитрий Плотников Тайна древней крепости: загадка смерти солдат Хань раскрыта — шокирующие подробности Игорь Буккер
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Последние материалы
Красивые, но пугающие: что не так с березой и калиной на участке
Как сохранить права, даже если алкотестер показывает алкоголь: разбираем шаг за шагом
Астронавты больше не бегают, но становятся сильнее — NASA раскрывает секрет
Пиво с кофе — странно? Но этот коктейль уже завоевал тысячи поклонников
Эти цвета в постели гарантируют спокойный сон и удачу: выбирайте их
ТОП-5 советских мотоциклов с лучшей проходимостью зимой
Может ли GPS навигатор навредить мозгу: исследование вас удивит
Заставьте деньги работать на вас: 5 неочевидных способов увеличить пенсию
Весной активизируются клещи — чем обработать питомца, чтобы избежать трагедии
Украина будет рассматриваться в рамках двухсторонних отношений РФ и США — эксперты о разговоре Путин — Трамп
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.