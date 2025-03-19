Рубленые куриные котлеты — нежные, сочные и очень вкусные

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Рубленые куриные котлеты — это простое, но удивительно вкусное блюдо. Готовятся они быстро, не требуют редких ингредиентов и прекрасно подойдут как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Благодаря необычному составу котлеты получаются сочными, нежными и ароматными.

Фото: commons.wikimedia.org by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Оладьи с кукурузой

Ингредиенты:

Куриное филе — 0,5 кг

Яйцо — 1 шт.

Сметана (20%) — 100 г

Мука — 30 г

Сыр — 80 г (подойдёт любой)

Помидор — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Разрыхлитель — 1/2 ч. ложки

Зелёный лук, петрушка — по вкусу

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Как приготовить:

Подготовка филе. Куриное мясо нарезать мелкими кубиками. Приготовление фарша. Добавить чеснок (измельчённый с помощью пресса), яйцо, сметану, соль, перец, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешать. Добавление овощей. Зелень мелко нарезать, помидор очистить от кожуры, удалить мякоть и нарезать кусочками. Добавить к фаршу и перемешать. Настойка массы. Дать смеси настояться 30 минут. Жарка. Разогреть сковороду с маслом. Ложкой выкладывать котлеты, жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки.

Советы:

Можно использовать любой сыр — твёрдый или плавленый, но лучше выбирать тот, который хорошо плавится.

Подавать котлеты можно с любимым соусом — сметанным, чесночным или томатным.

Для пикантности можно добавить немного горчицы или паприки.

Эти рубленые котлеты всегда получаются нежными и сочными — попробуйте приготовить их один раз, и это блюдо станет вашим фаворитом!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

