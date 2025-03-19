Рубленые куриные котлеты — нежные, сочные и очень вкусные
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19.03.2025 17:17
Рубленые куриные котлеты — это простое, но удивительно вкусное блюдо. Готовятся они быстро, не требуют редких ингредиентов и прекрасно подойдут как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Благодаря необычному составу котлеты получаются сочными, нежными и ароматными.
Фото: commons.wikimedia.org by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Оладьи с кукурузой
Ингредиенты:
Куриное филе — 0,5 кг
Яйцо — 1 шт.
Сметана (20%) — 100 г
Мука — 30 г
Сыр — 80 г (подойдёт любой)
Помидор — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Разрыхлитель — 1/2 ч. ложки
Зелёный лук, петрушка — по вкусу
Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Как приготовить:
Подготовка филе. Куриное мясо нарезать мелкими кубиками.
Приготовление фарша. Добавить чеснок (измельчённый с помощью пресса), яйцо, сметану, соль, перец, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешать.
Добавление овощей. Зелень мелко нарезать, помидор очистить от кожуры, удалить мякоть и нарезать кусочками. Добавить к фаршу и перемешать.
Настойка массы. Дать смеси настояться 30 минут.
Жарка. Разогреть сковороду с маслом. Ложкой выкладывать котлеты, жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки.
Советы:
Можно использовать любой сыр — твёрдый или плавленый, но лучше выбирать тот, который хорошо плавится.
Подавать котлеты можно с любимым соусом — сметанным, чесночным или томатным.
Для пикантности можно добавить немного горчицы или паприки.
Эти рубленые котлеты всегда получаются нежными и сочными — попробуйте приготовить их один раз, и это блюдо станет вашим фаворитом!
Уточнения
(от фр. Котле́та côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру