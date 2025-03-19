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Рубленые куриные котлеты — нежные, сочные и очень вкусные

1:58
Еда

Рубленые куриные котлеты — это простое, но удивительно вкусное блюдо. Готовятся они быстро, не требуют редких ингредиентов и прекрасно подойдут как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Благодаря необычному составу котлеты получаются сочными, нежными и ароматными.

Оладьи с кукурузой
Фото: commons.wikimedia.org by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Оладьи с кукурузой

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 0,5 кг
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана (20%) — 100 г
  • Мука — 30 г
  • Сыр — 80 г (подойдёт любой)
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. ложки
  • Зелёный лук, петрушка — по вкусу
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Как приготовить:

  1. Подготовка филе. Куриное мясо нарезать мелкими кубиками.
  2. Приготовление фарша. Добавить чеснок (измельчённый с помощью пресса), яйцо, сметану, соль, перец, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешать.
  3. Добавление овощей. Зелень мелко нарезать, помидор очистить от кожуры, удалить мякоть и нарезать кусочками. Добавить к фаршу и перемешать.
  4. Настойка массы. Дать смеси настояться 30 минут.
  5. Жарка. Разогреть сковороду с маслом. Ложкой выкладывать котлеты, жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки.

Советы:

  • Можно использовать любой сыр — твёрдый или плавленый, но лучше выбирать тот, который хорошо плавится.
  • Подавать котлеты можно с любимым соусом — сметанным, чесночным или томатным.
  • Для пикантности можно добавить немного горчицы или паприки.

Эти рубленые котлеты всегда получаются нежными и сочными — попробуйте приготовить их один раз, и это блюдо станет вашим фаворитом!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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