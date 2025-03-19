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Как запечь мясо, чтобы оно не пересыхало? Этот кулинарный лайфхак вам пригодится

1:35
Еда

Запекание мяса — не такая простая задача, как кажется. Нередко говядина, свинина или курица становятся сухими и жесткими. Всё дело в распространённых ошибках при готовке. Однако профессиональные шеф-повара знают один необычный трюк, который сделает мясо сочным, ароматным и нежным.

Буженина
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Буженина

Необычный лайфхак: используем банановую кожуру

Главный секрет заключается в использовании банановой кожуры. Она удерживает влагу внутри мяса, предотвращая пересыхание. Существует два способа её применения:

  • Способ 1: Заворачиваем мясо
    Перед запеканием кусок говядины, свинины или курицы натирают специями и солью, затем оборачивают кожурой банана (жёлтой стороной вверх). Чтобы кожура не распадалась, её фиксируют кулинарной нитью или шпажками.

  • Способ 2: Запекаем на кожуре
    В этом варианте мясо не заворачивают, а кладут прямо на кожуру, уложенную на дно смазанной маслом формы. Такой метод защищает блюдо от пригорания и помогает сохранить сочность.

Банановая кожура в бульоне? Да!

Ещё один неожиданный приём — добавление кожуры банана при варке говядины. Это помогает мясу быстрее приготовиться и делает его удивительно мягким.

Этот простой, но гениальный трюк позволит вам готовить сочное, ароматное мясо без лишних усилий. Попробуйте — и результат вас приятно удивит!

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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