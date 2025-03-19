Шведский стол может испортить отпуск — эти продукты лучше обходить стороной

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Отельные завтраки по системе "шведский стол" выглядят привлекательно: большой выбор блюд, свежие продукты и возможность взять всё, что душе угодно. Но за красивым фасадом кроется риск — некоторые блюда могут стать причиной серьёзных пищевых отравлений. Важно знать, какие продукты лучше избегать, чтобы отдых не обернулся проблемами с желудком.

Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шведский стол

Какие продукты на шведском столе самые опасные?

Салаты с майонезом

Майонезные заправки — рассадник бактерий, если их не хранят при нужной температуре. Определить свежесть таких блюд на вид невозможно, поэтому лучше не рисковать.

Сырые овощи и фрукты

Овощи и фрукты могут содержать бактерии, особенно если их недостаточно хорошо промыли или хранили при неправильной температуре. Особенную опасность представляют дыни — их поверхность легко впитывает сальмонеллу.

Соусы и заправки

Дозаторы с кетчупом, горчицей и майонезом — источник множества бактерий. Их трогают немытыми руками, а в открытых соусницах микроорганизмы размножаются в разы быстрее.

Яичница-болтунья и сосиски

Не всегда понятно, как именно они приготовлены и при какой температуре хранятся. Если подогрев блюд недостаточный, они могут стать средой для размножения бактерий.

Как избежать отравления?

Выбирайте горячие блюда, которые только что приготовлены.

Избегайте соусов, салатов с майонезом и подозрительно выглядящих фруктов.

Убедитесь, что продукты хранятся при правильной температуре.

Следите за чистотой рук и используйте чистые приборы.

Даже небольшая небрежность на кухне может привести к серьёзным последствиям. Лучше заранее позаботиться о своём здоровье, чем потом бороться с несварением или инфекцией.

Уточнения

Шведский стол буфет — способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями (например, на фуршете).

