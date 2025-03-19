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Шведский стол может испортить отпуск — эти продукты лучше обходить стороной

1:56
Еда

Отельные завтраки по системе "шведский стол" выглядят привлекательно: большой выбор блюд, свежие продукты и возможность взять всё, что душе угодно. Но за красивым фасадом кроется риск — некоторые блюда могут стать причиной серьёзных пищевых отравлений. Важно знать, какие продукты лучше избегать, чтобы отдых не обернулся проблемами с желудком.

Шведский стол
Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шведский стол

Какие продукты на шведском столе самые опасные?

  • Салаты с майонезом
    Майонезные заправки — рассадник бактерий, если их не хранят при нужной температуре. Определить свежесть таких блюд на вид невозможно, поэтому лучше не рисковать.

  • Сырые овощи и фрукты
    Овощи и фрукты могут содержать бактерии, особенно если их недостаточно хорошо промыли или хранили при неправильной температуре. Особенную опасность представляют дыни — их поверхность легко впитывает сальмонеллу.

  • Соусы и заправки
    Дозаторы с кетчупом, горчицей и майонезом — источник множества бактерий. Их трогают немытыми руками, а в открытых соусницах микроорганизмы размножаются в разы быстрее.

  • Яичница-болтунья и сосиски
    Не всегда понятно, как именно они приготовлены и при какой температуре хранятся. Если подогрев блюд недостаточный, они могут стать средой для размножения бактерий.

Как избежать отравления?

  • Выбирайте горячие блюда, которые только что приготовлены.
  • Избегайте соусов, салатов с майонезом и подозрительно выглядящих фруктов.
  • Убедитесь, что продукты хранятся при правильной температуре.
  • Следите за чистотой рук и используйте чистые приборы.

Даже небольшая небрежность на кухне может привести к серьёзным последствиям. Лучше заранее позаботиться о своём здоровье, чем потом бороться с несварением или инфекцией.

Уточнения

Шведский стол буфет — способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями (например, на фуршете).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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