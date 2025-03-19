Шведский стол может испортить отпуск — эти продукты лучше обходить стороной

Отельные завтраки по системе "шведский стол" выглядят привлекательно: большой выбор блюд, свежие продукты и возможность взять всё, что душе угодно. Но за красивым фасадом кроется риск — некоторые блюда могут стать причиной серьёзных пищевых отравлений. Важно знать, какие продукты лучше избегать, чтобы отдых не обернулся проблемами с желудком.
Салаты с майонезом
Майонезные заправки — рассадник бактерий, если их не хранят при нужной температуре. Определить свежесть таких блюд на вид невозможно, поэтому лучше не рисковать.
Сырые овощи и фрукты
Овощи и фрукты могут содержать бактерии, особенно если их недостаточно хорошо промыли или хранили при неправильной температуре. Особенную опасность представляют дыни — их поверхность легко впитывает сальмонеллу.
Соусы и заправки
Дозаторы с кетчупом, горчицей и майонезом — источник множества бактерий. Их трогают немытыми руками, а в открытых соусницах микроорганизмы размножаются в разы быстрее.
Яичница-болтунья и сосиски
Не всегда понятно, как именно они приготовлены и при какой температуре хранятся. Если подогрев блюд недостаточный, они могут стать средой для размножения бактерий.
Даже небольшая небрежность на кухне может привести к серьёзным последствиям. Лучше заранее позаботиться о своём здоровье, чем потом бороться с несварением или инфекцией.
Шведский стол буфет — способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями (например, на фуршете).
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