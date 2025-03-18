ТОП-5 блюд из СССР, которые готовят и сейчас

Советская кухня оставила после себя множество простых, вкусных и доступных рецептов, которые и сегодня остаются популярными в домах по всей стране.
Эти блюда проверены временем, легко готовятся и вызывают тёплые воспоминания. Представляем ТОП-5 блюд из СССР, которые до сих пор любят и готовят миллионы людей.
1. Винегрет
Один из самых узнаваемых салатов советской кухни. Свёкла, картофель, морковь, солёные огурцы, квашеная капуста и немного растительного масла — вот и весь секрет.
Простое, но полезное блюдо, которое часто появляется на столах и сегодня.
2. Оливье
Классика новогоднего стола, ставшая почти народным символом праздника. В советской версии: картошка, морковь, яйцо, варёная колбаса, огурцы и горошек, заправленные майонезом.
Даже современные вариации остаются близки к оригиналу.
3. Сельдь под «шубой»
Ещё один популярный салат, который часто готовят на праздники. Состоит из слоев варёных овощей (свекла, морковь, картофель), лука, сельди и майонеза.
Яркий цвет и насыщенный вкус делают его любимым блюдом многих.
4. Щи из квашеной капусты
Традиционный русский суп, который активно готовили и в советское время.
Дешёвый, сытный и вкусный. Щи часто варились на несколько дней вперёд — с каждым днём они становились только вкуснее.
5. Макароны по-флотски
Быстрое и простое блюдо, ставшее настоящей палочкой-выручалочкой. Обжаренный фарш или тушёнка с луком плюс отваренные макароны — вкусно, сытно и дёшево.
Это блюдо до сих пор готовится в студенческих общежитиях, в домах и даже в кафе.
Эти блюда — лишь малая часть богатого кулинарного наследия СССР. Они напоминают о прошлом и продолжают радовать нас своим вкусом и простотой.
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