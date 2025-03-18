ТОП-5 блюд из СССР, которые готовят и сейчас

Советская кухня оставила после себя множество простых, вкусных и доступных рецептов, которые и сегодня остаются популярными в домах по всей стране.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Салат оливье

Эти блюда проверены временем, легко готовятся и вызывают тёплые воспоминания. Представляем ТОП-5 блюд из СССР, которые до сих пор любят и готовят миллионы людей.

1. Винегрет

Один из самых узнаваемых салатов советской кухни. Свёкла, картофель, морковь, солёные огурцы, квашеная капуста и немного растительного масла — вот и весь секрет.

Простое, но полезное блюдо, которое часто появляется на столах и сегодня.

2. Оливье

Классика новогоднего стола, ставшая почти народным символом праздника. В советской версии: картошка, морковь, яйцо, варёная колбаса, огурцы и горошек, заправленные майонезом.

Даже современные вариации остаются близки к оригиналу.

3. Сельдь под «шубой»

Ещё один популярный салат, который часто готовят на праздники. Состоит из слоев варёных овощей (свекла, морковь, картофель), лука, сельди и майонеза.

Яркий цвет и насыщенный вкус делают его любимым блюдом многих.

4. Щи из квашеной капусты

Традиционный русский суп, который активно готовили и в советское время.

Дешёвый, сытный и вкусный. Щи часто варились на несколько дней вперёд — с каждым днём они становились только вкуснее.

5. Макароны по-флотски

Быстрое и простое блюдо, ставшее настоящей палочкой-выручалочкой. Обжаренный фарш или тушёнка с луком плюс отваренные макароны — вкусно, сытно и дёшево.

Это блюдо до сих пор готовится в студенческих общежитиях, в домах и даже в кафе.

Эти блюда — лишь малая часть богатого кулинарного наследия СССР. Они напоминают о прошлом и продолжают радовать нас своим вкусом и простотой.