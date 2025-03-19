Выбрасывать или готовить: что делать с проросшим картофелем — вот к чему приводят ростки

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Проросший картофель часто вызывает вопросы о его безопасности для употребления. В этой статье мы расскажем, что означают глазки на картофеле, когда его следует выбросить и как правильно его хранить, чтобы избежать рисков.

Фото: flickr.com by Donna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Проросший картофель

Глазки и ростки: что важно знать

Один росток на картофеле сам по себе не делает его непригодным для еды. Однако, если вы заметили, что клубни начали зеленеть или покрываться многочисленными ростками, это может быть тревожным сигналом. В таких случаях лучше не рисковать и отказаться от их использования.

Почему картофель становится токсичным?

Во время прорастания в картофеле увеличивается содержание соланина — природного токсина. Избыток соланина может вызвать неприятные симптомы, такие как головная боль, рвота или расстройство желудка. Поэтому важно аккуратно удалять ростки и глазки перед приготовлением. Рекомендуется убирать около сантиметра клубня вокруг ростка, чтобы минимизировать риск отравления.

Зеленый картофель: когда стоит беспокоиться?

Ситуация становится сложнее, если на клубнях появляются зеленые пятна. Это признак того, что картофель подвергся воздействию солнечного света, что привело к накоплению хлорофилла и вредных токсинов. Употребление такого картофеля может быть опасно для здоровья.

Как правильно хранить картофель?

Для того чтобы картофель оставался свежим и безопасным, его нужно хранить в темном и прохладном месте, защищенном от солнечных лучей. Это поможет предотвратить прорастание и накопление токсинов.

Если вы заметили на картофеле несколько ростков, их можно удалить. Однако не рекомендуется употреблять в пищу только сами ростки или зеленые части клубня, так как они содержат высокую концентрацию соланина.

То есть проросший или зеленый картофель может быть токсичным из-за высокого содержания соланина. Чтобы избежать рисков для здоровья, важно правильно удалять ростки и глазки, а также хранить картофель в подходящих условиях. Если вы заметили признаки порчи или изменения цвета клубней, лучше отказаться от их использования.

Уточнения

Солани́н (от лат. Solanum — паслён) — растительный гликоалкалоид, является ядовитым органическим соединением.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

