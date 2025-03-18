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Вкуснее, чем Нутелла: итальянцы поделились рецептом нежнейшего крема Kinder Bueno из 2 ингредиентов

3:06
Еда

Забудьте о привычной "Нутелле" — теперь вы можете создать восхитительный крем-намазку всего из двух ингредиентов. Этот крем обладает бархатистой текстурой и нежным вкусом, вдохновлённым начинкой любимого лакомства Kinder Bueno. Он идеально подходит для намазывания на хлеб, использования в десертах или употребления просто ложкой. А самое главное — его приготовление занимает всего несколько минут!

Шоколадная паста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадная паста

Секрет этого крема заключается в идеальном сочетании обжаренного фундука и белого шоколада. При смешивании фундук выделяет натуральные масла, превращаясь в кремообразную и ароматную пасту, а белый шоколад добавляет сладость и придаёт крему обволакивающую текстуру. В результате получается нежный и вкусный крем, который напоминает сердцевину знаменитого лакомства, пишет итальянское издание Ricettasprint.

Крем Kinder Bueno: просто, вкусно и всегда под рукой

Приготовить этот крем дома очень просто, и вы можете адаптировать его под свои предпочтения. Если вы любите более сладкий вкус, добавьте немного сахарной пудры. Для более насыщенного аромата используйте ванильный экстракт и посыпьте крем шоколадной крошкой. А если у вас есть время, оставьте крем на несколько часов — он станет ещё вкуснее. Не упустите возможность порадовать себя и своих близких этим удивительным лакомством!

Ингредиенты для крема-пасты Kinder Bueno

  • На 1 банку 400 г: 240 г обжаренного фундука
  • 140 г белого шоколада

Приготовление крема-пасты Kinder Bueno

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Распределите фундук по противню, выстланному бумагой для выпечки. Поджаривайте его в течение 8-10 минут, периодически переворачивая, пока орехи не приобретут золотисто-коричневый цвет и не раскроют свой аромат.
  2. Очистите фундук: для этого переложите обжаренные орехи на чистую ткань и энергично потрите их, чтобы удалить кожицу. Чем меньше кожицы останется, тем нежнее будет крем.
  3. Измельчите фундук: высыпьте очищенный фундук в мощный блендер и перемешивайте в течение 30 секунд, периодически останавливаясь, чтобы собрать смесь с краёв. Через несколько минут орехи начнут выделять масла, превращаясь в кремообразную пасту.
  4. Поломайте белый шоколад и добавьте его в блендер к ореховой пасте. Продолжайте смешивать до полного растворения шоколада и получения однородной гладкой массы.
  5. Перелейте готовый крем в стерилизованную стеклянную банку. Дайте ему полностью остыть. Для более густой консистенции поставьте крем в холодильник на несколько часов.

Наслаждайтесь нежным и ароматным кремом-пастой Kinder Bueno, который станет настоящим украшением вашего стола. Приятного аппетита!

Уточнения

Шоколадная паста — сладость, изготовляемая из шоколада и масла, почти всегда с добавлением молотых орехов, имеющая густую, однородную консистенцию.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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