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Щепотка этой соли — и обычное блюдо заиграет новыми вкусами

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Еда

Адыгейская соль давно завоевала место на кухнях гурманов. Она отличается более насыщенным вкусом и богатым составом — помимо морской соли, в неё входят чеснок, паприка, кориандр, базилик, майоран и другие специи. Но в чём её главное преимущество перед обычной солью?

соль
Фото: pxhere
соль

Чем хороша адыгейская соль

  • Глубже раскрывает вкус блюд благодаря смеси специй и трав.
  • Позволяет использовать меньше соли, что снижает нагрузку на организм.
  • Обладает антибактериальными свойствами за счёт натуральных добавок.
  • Способствует укреплению иммунитета благодаря чесноку и специям.

Можно ли полностью заменить обычную соль

Адыгейская соль — не просто альтернатива, а более полезная версия привычной соли. Если вы хотите снизить потребление натрия, но не готовы жертвовать вкусом блюд, попробуйте заменить обычную соль на адыгейскую.

Уточнения

Пова́ренная соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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