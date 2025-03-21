Щепотка этой соли — и обычное блюдо заиграет новыми вкусами

Адыгейская соль давно завоевала место на кухнях гурманов. Она отличается более насыщенным вкусом и богатым составом — помимо морской соли, в неё входят чеснок, паприка, кориандр, базилик, майоран и другие специи. Но в чём её главное преимущество перед обычной солью?
Адыгейская соль — не просто альтернатива, а более полезная версия привычной соли. Если вы хотите снизить потребление натрия, но не готовы жертвовать вкусом блюд, попробуйте заменить обычную соль на адыгейскую.
Пова́ренная соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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