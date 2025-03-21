Эти драники точно захочется повторить — простой, но гениальный рецепт

Драники — классика белорусской кухни, а добавление моркови делает их яркими, сладковатыми и ещё полезнее. Внутри они остаются мягкими, а снаружи покрываются румяной корочкой. Готовятся из доступных ингредиентов, а подавать их можно со сметаной, чесночным соусом или даже с кетчупом.
Попробуйте этот вкусный и сытный вариант драников — понравится всей семье!
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской, украинской, русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.
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