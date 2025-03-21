Эти драники точно захочется повторить — простой, но гениальный рецепт

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Драники — классика белорусской кухни, а добавление моркови делает их яркими, сладковатыми и ещё полезнее. Внутри они остаются мягкими, а снаружи покрываются румяной корочкой. Готовятся из доступных ингредиентов, а подавать их можно со сметаной, чесночным соусом или даже с кетчупом.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи со сметаной

Ингредиенты:

Картофель — 5 шт. (600 г)

Морковь — 1 шт. (100 г)

Куриное яйцо — 1 шт. (60 г)

Пшеничная мука — 1 ст. л. (15 г)

Соль, чёрный перец — по вкусу

Растительное масло — 3 ст. л. (51 г)

Сметана — для подачи

Как приготовить:

Подготовка: почистить овощи, натереть на крупной тёрке, сложить в миску. Добавить специи, муку и яйцо, тщательно перемешать. Разогреть масло, выкладывать тесто ложкой, формируя лепёшки. Жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячими с соусами по вкусу.

Совет:

Добавьте в тесто мускатный орех, чеснок, паприку или прованские травы — они усилят вкус.

Чтобы драники были ещё хрустящими, слегка отожмите тёртый картофель перед смешиванием с яйцом.

Попробуйте этот вкусный и сытный вариант драников — понравится всей семье!

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской, украинской, русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.



