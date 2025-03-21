Яйца по-турецки: сочетание, о котором вы не подозревали, но точно полюбите

Если классические завтраки уже приелись, попробуйте яйца по-турецки - нежный йогуртовый соус, пряное масло и яйцо пашот создают необычное сочетание вкусов. Готовится блюдо быстро, а результат вас приятно удивит!
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куриные и перепелиные яйца
Ингредиенты:
Греческий йогурт — 250 г
Яйца — 2 шт.
Хлеб — 2-4 ломтика
Свежая мята — небольшой пучок
Оливковое масло — 50 г
Чеснок — 1 зубчик
Острый перец — 1/2 ч. л.
Чёрный перец — 1/3 ч. л.
Соль — по вкусу
Как приготовить:
Пряное масло: смешать оливковое масло с острым перцем, нагреть в сотейнике и остудить.
Йогуртовый соус: мелко нарезать чеснок и мяту, добавить в йогурт, посолить и перемешать.
Хлеб: поджарить в тостере или на сухой сковороде.
Яйцо пашот: можно сварить традиционно или в микроволновке (разбить яйцо в кипяток и готовить 1-1,5 минуты).
Сборка: разложить йогуртовый соус по тарелкам, сбрызнуть пряным маслом, сверху выложить яйцо пашот, посолить, поперчить и подать с тостами.
Совет:
Пряное масло можно приготовить впрок и хранить в холодильнике несколько недель.
Йогуртовый соус делает блюдо свежим и лёгким, а масло добавляет пикантности.
Попробуйте этот вариант завтрака — он необычный, но очень вкусный!
Уточнения
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.