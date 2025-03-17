Устали от покупной тушёнки? Сделайте её сами, и вы больше не вернётесь к магазинной

Готовить домашнюю тушёнку — это не только вкусно, но и очень практично. Баночка такого паштета выручит, если неожиданно нагрянули гости или захотелось быстрого, но сытного перекуса. Он получается нежным, ароматным, насыщенным, а благодаря копчёному шпику и специям — с потрясающим вкусом.
Фото: flickr.com by star5112, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Паштет
Что понадобится для 2 порций?
Свиной окорок — 1,5-1,7 кг
Копчёный шпик — 300 г
Мясной бульон — 400 мл
Яйца — 2 шт.
Портвейн — 120 мл
Коньяк — 50 мл
Мука — 80 г
Лавровый лист — 1 шт.
Чёрный перец молотый — 2 ст. л.
Соль — 3 ст. л.
Топлёный свиной жир — 100-150 г
Как приготовить?
1. Подготовка мяса
Нарежьте окорок и шпик средними кусками.
Дважды пропустите через мясорубку (желательно с крупными отверстиями, не менее 7 мм).
2. Смешивание ингредиентов
Выложите фарш в глубокую миску и тщательно перемешайте.
Нагрейте бульон до температуры чуть выше комнатной.
3. Приготовление заправки
Взбейте яйца, добавьте портвейн и коньяк.
Просейте в смесь муку, снова взбейте.
Постепенно влейте бульон, продолжая взбивать.
4. Добавление специй
Разломайте лавровый лист пополам, добавьте его и чёрный перец в мясную смесь.
Посолите и тщательно перемешайте.
5. Подготовка банок
Простерилизуйте банки, остудите их.
Обильно смажьте внутреннюю поверхность топлёным свиным жиром.
6. Варка тушёнки
Наполните банки фаршем, оставляя 3 см от края.
Установите банки в паровую баню.
Варите банки объёмом 400 г не менее 2 часов.
После остывания храните тушёнку в холодильнике.
Уточнения
Тушёное мясо (разг. тушёнка) — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку.