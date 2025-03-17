Устали от покупной тушёнки? Сделайте её сами, и вы больше не вернётесь к магазинной

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовить домашнюю тушёнку — это не только вкусно, но и очень практично. Баночка такого паштета выручит, если неожиданно нагрянули гости или захотелось быстрого, но сытного перекуса. Он получается нежным, ароматным, насыщенным, а благодаря копчёному шпику и специям — с потрясающим вкусом.

Фото: flickr.com by star5112, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Паштет

Что понадобится для 2 порций?

Свиной окорок — 1,5-1,7 кг

Копчёный шпик — 300 г

Мясной бульон — 400 мл

Яйца — 2 шт.

Портвейн — 120 мл

Коньяк — 50 мл

Мука — 80 г

Лавровый лист — 1 шт.

Чёрный перец молотый — 2 ст. л.

Соль — 3 ст. л.

Топлёный свиной жир — 100-150 г

Как приготовить?

1. Подготовка мяса

Нарежьте окорок и шпик средними кусками.

Дважды пропустите через мясорубку (желательно с крупными отверстиями, не менее 7 мм).

2. Смешивание ингредиентов

Выложите фарш в глубокую миску и тщательно перемешайте.

Нагрейте бульон до температуры чуть выше комнатной.

3. Приготовление заправки

Взбейте яйца, добавьте портвейн и коньяк.

Просейте в смесь муку, снова взбейте.

Постепенно влейте бульон, продолжая взбивать.

4. Добавление специй

Разломайте лавровый лист пополам, добавьте его и чёрный перец в мясную смесь.

Посолите и тщательно перемешайте.

5. Подготовка банок

Простерилизуйте банки, остудите их.

Обильно смажьте внутреннюю поверхность топлёным свиным жиром.

6. Варка тушёнки

Наполните банки фаршем, оставляя 3 см от края.

Установите банки в паровую баню.

Варите банки объёмом 400 г не менее 2 часов.

После остывания храните тушёнку в холодильнике.

Уточнения

Тушёное мясо (разг. тушёнка) — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку.

