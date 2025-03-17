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Устали от покупной тушёнки? Сделайте её сами, и вы больше не вернётесь к магазинной

2:10
Еда

Готовить домашнюю тушёнку — это не только вкусно, но и очень практично. Баночка такого паштета выручит, если неожиданно нагрянули гости или захотелось быстрого, но сытного перекуса. Он получается нежным, ароматным, насыщенным, а благодаря копчёному шпику и специям — с потрясающим вкусом.

Паштет
Фото: flickr.com by star5112, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Паштет

Что понадобится для 2 порций?

  • Свиной окорок — 1,5-1,7 кг
  • Копчёный шпик — 300 г
  • Мясной бульон — 400 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Портвейн — 120 мл
  • Коньяк — 50 мл
  • Мука — 80 г
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Чёрный перец молотый — 2 ст. л.
  • Соль — 3 ст. л.
  • Топлёный свиной жир — 100-150 г

Как приготовить?

1. Подготовка мяса

  • Нарежьте окорок и шпик средними кусками.
  • Дважды пропустите через мясорубку (желательно с крупными отверстиями, не менее 7 мм).

2. Смешивание ингредиентов

  • Выложите фарш в глубокую миску и тщательно перемешайте.
  • Нагрейте бульон до температуры чуть выше комнатной.

3. Приготовление заправки

  • Взбейте яйца, добавьте портвейн и коньяк.
  • Просейте в смесь муку, снова взбейте.
  • Постепенно влейте бульон, продолжая взбивать.

4. Добавление специй

  • Разломайте лавровый лист пополам, добавьте его и чёрный перец в мясную смесь.
  • Посолите и тщательно перемешайте.

5. Подготовка банок

  • Простерилизуйте банки, остудите их.
  • Обильно смажьте внутреннюю поверхность топлёным свиным жиром.

6. Варка тушёнки

  • Наполните банки фаршем, оставляя 3 см от края.
  • Установите банки в паровую баню.
  • Варите банки объёмом 400 г не менее 2 часов.

После остывания храните тушёнку в холодильнике.

Уточнения

Тушёное мясо (разг. тушёнка) — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Устали от покупной тушёнки? Сделайте её сами, и вы больше не вернётесь к магазинной
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