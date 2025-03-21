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Готовим медовуху, которую оценят все — насыщенный вкус без химии и консервантов

1:41
Еда

Яблочная медовуха — это настоящий напиток с характером, в котором сочетаются натуральная сладость мёда, кислинка яблок и лёгкая газированность. Он напоминает сидр, но отличается более насыщенным вкусом и крепостью (10-12%). Если у вас урожай яблок бьёт все рекорды, попробуйте приготовить этот старинный напиток в домашних условиях!

медовуха
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
медовуха

Ингредиенты:

  • Яблоки — 3 кг
  • Мёд — 1,5 л
  • Винные дрожжи — 2 г
  • Сахар — 60 г
  • Вода — 3 л

Как приготовить:

  1. Выжать сок из яблок, измерить его объём (расчёт идёт на 1,5 л сока).
  2. Приготовить "сыту": нагреть мёд с водой, довести до кипения, снять пену.
  3. Смешать яблочный сок с мёдовой водой, остудить до 30°C.
  4. Активировать дрожжи, добавив их в тёплую медово-яблочную смесь.
  5. Начать брожение: вылить всё в банку, закрыть гидрозатвором и оставить на 30 дней.
  6. Слить осадок, оставить напиток на трое суток, снова процедить.
  7. Разлить по бутылкам, добавить сахар, укупорить, выдержать 3 недели.
  8. Охладить и выдержать ещё 2-3 недели для идеального вкуса.

Полезные советы:

  • Чем ароматнее мёд, тем богаче вкус медовухи.
  • Винные дрожжи делают напиток более насыщенным, нежели обычные.
  • Медовуха отлично хранится до года в прохладном месте (до 10°C).

Этот напиток украсит любой праздник и удивит своим глубоким вкусом с нотками мёда и яблок.

Уточнения

Медову́ха — русский слабоалкогольный напиток с содержанием 1,2—9,0 % объёмных долей этилового спирта, приготавливаемый методом брожения из воды, мёда (не менее 8 %) и дрожжей, либо простым смешиванием воды, мёда и спирта.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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