Готовим медовуху, которую оценят все — насыщенный вкус без химии и консервантов

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблочная медовуха — это настоящий напиток с характером, в котором сочетаются натуральная сладость мёда, кислинка яблок и лёгкая газированность. Он напоминает сидр, но отличается более насыщенным вкусом и крепостью (10-12%). Если у вас урожай яблок бьёт все рекорды, попробуйте приготовить этот старинный напиток в домашних условиях!

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain медовуха

Ингредиенты:

Яблоки — 3 кг

Мёд — 1,5 л

Винные дрожжи — 2 г

Сахар — 60 г

Вода — 3 л

Как приготовить:

Выжать сок из яблок, измерить его объём (расчёт идёт на 1,5 л сока). Приготовить "сыту": нагреть мёд с водой, довести до кипения, снять пену. Смешать яблочный сок с мёдовой водой, остудить до 30°C. Активировать дрожжи, добавив их в тёплую медово-яблочную смесь. Начать брожение: вылить всё в банку, закрыть гидрозатвором и оставить на 30 дней. Слить осадок, оставить напиток на трое суток, снова процедить. Разлить по бутылкам, добавить сахар, укупорить, выдержать 3 недели. Охладить и выдержать ещё 2-3 недели для идеального вкуса.

Полезные советы:

Чем ароматнее мёд, тем богаче вкус медовухи.

Винные дрожжи делают напиток более насыщенным, нежели обычные.

Медовуха отлично хранится до года в прохладном месте (до 10°C).

Этот напиток украсит любой праздник и удивит своим глубоким вкусом с нотками мёда и яблок.

Уточнения

Медову́ха — русский слабоалкогольный напиток с содержанием 1,2—9,0 % объёмных долей этилового спирта, приготавливаемый методом брожения из воды, мёда (не менее 8 %) и дрожжей, либо простым смешиванием воды, мёда и спирта.



