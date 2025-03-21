Готовим медовуху, которую оценят все — насыщенный вкус без химии и консервантов

Яблочная медовуха — это настоящий напиток с характером, в котором сочетаются натуральная сладость мёда, кислинка яблок и лёгкая газированность. Он напоминает сидр, но отличается более насыщенным вкусом и крепостью (10-12%). Если у вас урожай яблок бьёт все рекорды, попробуйте приготовить этот старинный напиток в домашних условиях!
Этот напиток украсит любой праздник и удивит своим глубоким вкусом с нотками мёда и яблок.
Медову́ха — русский слабоалкогольный напиток с содержанием 1,2—9,0 % объёмных долей этилового спирта, приготавливаемый методом брожения из воды, мёда (не менее 8 %) и дрожжей, либо простым смешиванием воды, мёда и спирта.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.