Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти сырники готовятся сами — 10 минут в микроволновке, и завтрак готов
Кроты в саду? Это не конец! Как победить их без вреда для экосистемы
Эффективность по-швейцарски: зачем правительству самолёт, который некуда ставить
Не ведитесь на наклейку: почему 92-й бензин сокращает ресурс турбированного двигателя
От диетического рабства к свободе: как удержать вес и есть всё, что хочется
Усталость по утрам? Врач раскрыла секрет здорового сна и стройной фигуры
Золото под прицелом? Что ждёт инвесторов
Забудьте о засухе: найдет способ извлекать воду прямо из воздуха
Рецепт из бабушкиной тетрадки: ватрушки, которые собирают всю семью за столом

Томатный суп с пельменями — сочетание, которое вас покорит

1:31
Еда

Если вы любите сытные супы и никогда не отказываетесь от пельменей, то этот рецепт точно станет вашим фаворитом. Томатный суп с пельменями — это быстрое, простое и невероятно вкусное блюдо, которое сочетает насыщенный аромат помидоров, мягкие пельмешки и свежесть шпината.

Томатный суп
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томатный суп

Что понадобится для 6 порций?

  • Овощной бульон — 1200 мл
  • Пельмени — 300 г
  • Рубленные томаты в собственном соку — 400 г
  • Шпинат — 100 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
  • Сметана — для подачи

Как приготовить?

1. Обжарка овощей

  • Очистите лук, морковь, чеснок.
  • Нарежьте лук и морковь мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс.
  • В кастрюле разогрейте растительное масло, обжаривайте лук и морковь 5 минут, затем добавьте чеснок и готовьте ещё 1 минуту.

2. Добавление бульона и пельменей

  • Влейте бульон и рубленные томаты, доведите до кипения.
  • Добавьте пельмени, варите 10 минут на среднем огне, периодически помешивая.

3. Финальный штрих

  • Хорошо промойте шпинат, добавьте в суп, варите 1 минуту.
  • Посолите, поперчите, подавайте со сметаной.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Подтягиваться больше 20 раз, а не застревать на 12: метод, который используют спецназовцы
Новости спорта
Подтягиваться больше 20 раз, а не застревать на 12: метод, который используют спецназовцы Аудио 
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана
Наука и техника
Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана Аудио 
Популярное
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент

В недавнем исследовании команда учёных из Утрехтского университета обнаружила новый континент в Европе, который был скрыт в горном массиве В.

Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Археологи шокированы: гробница древнего правителя может кардинально изменить взгляд на историю Игорь Буккер После Курска — Сумы: неизбежное наступление армии России, о котором молчит Киев Дмитрий Плотников G7 бушует в цирке геополитики: клоуны, акробаты и несмешные санкции Юрий Бочаров
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Последние материалы
Кроты в саду? Это не конец! Как победить их без вреда для экосистемы
Эффективность по-швейцарски: зачем правительству самолёт, который некуда ставить
Не ведитесь на наклейку: почему 92-й бензин сокращает ресурс турбированного двигателя
От диетического рабства к свободе: как удержать вес и есть всё, что хочется
Усталость по утрам? Врач раскрыла секрет здорового сна и стройной фигуры
Золото под прицелом? Что ждёт инвесторов
Забудьте о засухе: найдет способ извлекать воду прямо из воздуха
Рецепт из бабушкиной тетрадки: ватрушки, которые собирают всю семью за столом
Алла Пугачёва зажгла под еврейские частушки: вы прекрасны как Венера
Гладкие, кожаные и чертовски стильные: вот что снова сводят всех с ума
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.