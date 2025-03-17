Томатный суп с пельменями — сочетание, которое вас покорит

Если вы любите сытные супы и никогда не отказываетесь от пельменей, то этот рецепт точно станет вашим фаворитом. Томатный суп с пельменями — это быстрое, простое и невероятно вкусное блюдо, которое сочетает насыщенный аромат помидоров, мягкие пельмешки и свежесть шпината.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томатный суп
Что понадобится для 6 порций?
Овощной бульон — 1200 мл
Пельмени — 300 г
Рубленные томаты в собственном соку — 400 г
Шпинат — 100 г
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
Сметана — для подачи
Как приготовить?
1. Обжарка овощей
Очистите лук, морковь, чеснок.
Нарежьте лук и морковь мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс.
В кастрюле разогрейте растительное масло, обжаривайте лук и морковь 5 минут, затем добавьте чеснок и готовьте ещё 1 минуту.
2. Добавление бульона и пельменей
Влейте бульон и рубленные томаты, доведите до кипения.
Добавьте пельмени, варите 10 минут на среднем огне, периодически помешивая.
3. Финальный штрих
Хорошо промойте шпинат, добавьте в суп, варите 1 минуту.
Посолите, поперчите, подавайте со сметаной.
Уточнения
Пельме́ни (ед. ч.пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.