Томатный суп с пельменями — сочетание, которое вас покорит

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите сытные супы и никогда не отказываетесь от пельменей, то этот рецепт точно станет вашим фаворитом. Томатный суп с пельменями — это быстрое, простое и невероятно вкусное блюдо, которое сочетает насыщенный аромат помидоров, мягкие пельмешки и свежесть шпината.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томатный суп

Что понадобится для 6 порций?

Овощной бульон — 1200 мл

Пельмени — 300 г

Рубленные томаты в собственном соку — 400 г

Шпинат — 100 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Сметана — для подачи

Как приготовить?

1. Обжарка овощей

Очистите лук, морковь, чеснок.

Нарежьте лук и морковь мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс.

В кастрюле разогрейте растительное масло, обжаривайте лук и морковь 5 минут, затем добавьте чеснок и готовьте ещё 1 минуту.

2. Добавление бульона и пельменей

Влейте бульон и рубленные томаты, доведите до кипения.

Добавьте пельмени, варите 10 минут на среднем огне, периодически помешивая.

3. Финальный штрих

Хорошо промойте шпинат, добавьте в суп, варите 1 минуту.

Посолите, поперчите, подавайте со сметаной.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

