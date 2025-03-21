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Домашняя клюквенная настойка, которая готовится сама — попробуйте и не пожалеете

1:11
Еда

Если вы никогда не пробовали готовить алкогольные напитки дома, начните с клюквенной настойки на водке. Это просто, доступно и невероятно вкусно! Кислинка клюквы делает вкус мягким, а ягоды придают настойке красивый рубиновый цвет.

настойка
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
настойка

Ингредиенты:

  • Клюква — 200 г
  • Водка — 1 л
  • Сахар — 1/2 стакана

Как приготовить:

  1. Подготовка ягод: клюкву перебрать, вымыть, обсушить, слегка размять с сахаром.
  2. Залить водкой, перемешать, накрыть фольгой и оставить при комнатной температуре на 2 часа.
  3. Процедить через марлю или мелкое сито, перелить в бутылку или графин.
  4. Охладить перед подачей — так вкус раскроется лучше.

Полезные советы:

  • Чтобы вкус стал ярче и насыщеннее, оставьте настойку на 5-7 дней, периодически взбалтывая.
  • Меньше сахара - больше естественной кислинки.
  • По этому же рецепту можно приготовить настойку из брусники, малины, смородины, рябины.

Клюквенная настойка прекрасно подходит к праздничному столу и согревает в прохладное время года!

Уточнения

Насто́йка — алкогольный напиток изготавливаемый путём настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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