Домашняя клюквенная настойка, которая готовится сама — попробуйте и не пожалеете

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы никогда не пробовали готовить алкогольные напитки дома, начните с клюквенной настойки на водке. Это просто, доступно и невероятно вкусно! Кислинка клюквы делает вкус мягким, а ягоды придают настойке красивый рубиновый цвет.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain настойка

Ингредиенты:

Клюква — 200 г

Водка — 1 л

Сахар — 1/2 стакана

Как приготовить:

Подготовка ягод: клюкву перебрать, вымыть, обсушить, слегка размять с сахаром. Залить водкой, перемешать, накрыть фольгой и оставить при комнатной температуре на 2 часа. Процедить через марлю или мелкое сито, перелить в бутылку или графин. Охладить перед подачей — так вкус раскроется лучше.

Полезные советы:

Чтобы вкус стал ярче и насыщеннее, оставьте настойку на 5-7 дней, периодически взбалтывая.

Меньше сахара - больше естественной кислинки.

По этому же рецепту можно приготовить настойку из брусники, малины, смородины, рябины.

Клюквенная настойка прекрасно подходит к праздничному столу и согревает в прохладное время года!

Уточнения

Насто́йка — алкогольный напиток изготавливаемый путём настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах.

