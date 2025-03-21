Домашняя клюквенная настойка, которая готовится сама — попробуйте и не пожалеете

Если вы никогда не пробовали готовить алкогольные напитки дома, начните с клюквенной настойки на водке. Это просто, доступно и невероятно вкусно! Кислинка клюквы делает вкус мягким, а ягоды придают настойке красивый рубиновый цвет.
Клюквенная настойка прекрасно подходит к праздничному столу и согревает в прохладное время года!
Насто́йка — алкогольный напиток изготавливаемый путём настаивания спирта на различных плодах, косточках, пряностях, душистых и целебных травах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.