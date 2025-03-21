Без яиц, но с идеальной текстурой — два лучших заменителя в блинном тесте

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Постные блины — это не только отказ от яиц, но и поиск идеального заменителя, который сохранит мягкость, эластичность и вкус теста. Если молоко легко заменить водой или растительным напитком, то что делать с яйцами?

Фото: freepik тесто

Есть два проверенных варианта — льняные семена и бананы. Они не только скрепляют тесто, но и делают блины более нежными, мягкими и вкусными.

Как работают заменители

1. Льняное семя

При смешивании с водой перемолотые семена льна образуют желеобразную массу, которая заменяет яйцо в тесте.

Рецепт:

1 ст. л. молотых льняных семян

3 ст. л. воды

Смесь нужно оставить на 5-10 минут, после чего использовать в тесте.

Важно: лен придаёт тесту ореховый привкус, поэтому его можно сбалансировать ванилью или корицей.

2. Банан

Банановое пюре отлично справляется с задачей удержания влаги в тесте, делая блины более мягкими.

Рецепт:

Половина спелого банана, размятого вилкой (или ¼ чашки бананового пюре) заменит одно яйцо.

Можно даже комбинировать эти два ингредиента — например, если в рецепте два яйца, одно заменить льняным "желе", а второе — бананом. Это придаст блинам необычный вкус и текстуру.

Теперь вы знаете, как приготовить идеальные постные блины без яиц, но с насыщенным вкусом!