Без яиц, но с идеальной текстурой — два лучших заменителя в блинном тесте

Постные блины — это не только отказ от яиц, но и поиск идеального заменителя, который сохранит мягкость, эластичность и вкус теста. Если молоко легко заменить водой или растительным напитком, то что делать с яйцами?
Есть два проверенных варианта — льняные семена и бананы. Они не только скрепляют тесто, но и делают блины более нежными, мягкими и вкусными.
При смешивании с водой перемолотые семена льна образуют желеобразную массу, которая заменяет яйцо в тесте.
Рецепт:
Важно: лен придаёт тесту ореховый привкус, поэтому его можно сбалансировать ванилью или корицей.
Банановое пюре отлично справляется с задачей удержания влаги в тесте, делая блины более мягкими.
Рецепт:
Можно даже комбинировать эти два ингредиента — например, если в рецепте два яйца, одно заменить льняным "желе", а второе — бананом. Это придаст блинам необычный вкус и текстуру.
Теперь вы знаете, как приготовить идеальные постные блины без яиц, но с насыщенным вкусом!
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