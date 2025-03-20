Воздушный, нежный, постный — этот зефир удивит даже сладкоежек

Зефир — это воздушное и лёгкое угощение, но в классическом рецепте всегда присутствуют яйца или желатин, что делает его непригодным для постного питания. Однако есть альтернативный вариант, который сохраняет нежную текстуру и сладкий вкус без продуктов животного происхождения.
Фото: commons.wikimedia.org by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зефир
Ингредиенты:
Яблочный сок — 250 мл
Сахар — 200 г
Агар-агар — 3 г
Лимонный сок — 1 ст. л.
Ваниль — по вкусу
Сахарная пудра — для посыпки
Как приготовить:
Смешайте в глубокой посуде яблочный сок, сахар и агар, оставьте на 10-15 минут для набухания.
Поставьте на медленный огонь и, помешивая, доведите почти до кипения, чтобы агар и сахар полностью растворились.
Добавьте лимонный сок и ваниль, перемешайте.
Остудите смесь до тёплого состояния, периодически помешивая.
Взбейте миксером 10-15 минут, пока масса не станет пышной и воздушной.
Переложите на противень с пергаментной бумагой, выровняйте.
Отправьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
После застывания нарежьте на квадраты, посыпьте сахарной пудрой.
Чем полезен постный зефир
Агар-агар помогает пищеварению и способствует очищению организма.
Пектин выводит токсины и поддерживает иммунитет.
Глюкоза даёт энергию мозгу.
Этот зефир не только вкусный, но и полностью постный, поэтому можно наслаждаться им без угрызений совести!