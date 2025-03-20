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Воздушный, нежный, постный — этот зефир удивит даже сладкоежек

1:40
Еда

Зефир — это воздушное и лёгкое угощение, но в классическом рецепте всегда присутствуют яйца или желатин, что делает его непригодным для постного питания. Однако есть альтернативный вариант, который сохраняет нежную текстуру и сладкий вкус без продуктов животного происхождения.

Зефир
Фото: commons.wikimedia.org by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зефир

Ингредиенты:

  • Яблочный сок — 250 мл
  • Сахар — 200 г
  • Агар-агар — 3 г
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Ваниль — по вкусу
  • Сахарная пудра — для посыпки

Как приготовить:

  1. Смешайте в глубокой посуде яблочный сок, сахар и агар, оставьте на 10-15 минут для набухания.
  2. Поставьте на медленный огонь и, помешивая, доведите почти до кипения, чтобы агар и сахар полностью растворились.
  3. Добавьте лимонный сок и ваниль, перемешайте.
  4. Остудите смесь до тёплого состояния, периодически помешивая.
  5. Взбейте миксером 10-15 минут, пока масса не станет пышной и воздушной.
  6. Переложите на противень с пергаментной бумагой, выровняйте.
  7. Отправьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
  8. После застывания нарежьте на квадраты, посыпьте сахарной пудрой.

Чем полезен постный зефир

  • Агар-агар помогает пищеварению и способствует очищению организма.
  • Пектин выводит токсины и поддерживает иммунитет.
  • Глюкоза даёт энергию мозгу.

Этот зефир не только вкусный, но и полностью постный, поэтому можно наслаждаться им без угрызений совести!

Уточнения

Зефир — кондитерское изделие, десерт.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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