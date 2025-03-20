Воздушный, нежный, постный — этот зефир удивит даже сладкоежек

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Зефир — это воздушное и лёгкое угощение, но в классическом рецепте всегда присутствуют яйца или желатин, что делает его непригодным для постного питания. Однако есть альтернативный вариант, который сохраняет нежную текстуру и сладкий вкус без продуктов животного происхождения.

Фото: commons.wikimedia.org by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зефир

Ингредиенты:

Яблочный сок — 250 мл

Сахар — 200 г

Агар-агар — 3 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Ваниль — по вкусу

Сахарная пудра — для посыпки

Как приготовить:

Смешайте в глубокой посуде яблочный сок, сахар и агар, оставьте на 10-15 минут для набухания. Поставьте на медленный огонь и, помешивая, доведите почти до кипения, чтобы агар и сахар полностью растворились. Добавьте лимонный сок и ваниль, перемешайте. Остудите смесь до тёплого состояния, периодически помешивая. Взбейте миксером 10-15 минут, пока масса не станет пышной и воздушной. Переложите на противень с пергаментной бумагой, выровняйте. Отправьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь. После застывания нарежьте на квадраты, посыпьте сахарной пудрой.

Чем полезен постный зефир

Агар-агар помогает пищеварению и способствует очищению организма.

Пектин выводит токсины и поддерживает иммунитет.

Глюкоза даёт энергию мозгу.

Этот зефир не только вкусный, но и полностью постный, поэтому можно наслаждаться им без угрызений совести!

Уточнения

Зефир — кондитерское изделие, десерт.



