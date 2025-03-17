Котлеты по ГОСТу — рецепт из СССР, который до сих пор в топе

Хотите приготовить настоящие советские котлеты с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри? Этот рецепт основан на знаменитом ГОСТ 4288, разработанном ещё в СССР. Секрет идеального вкуса — сочетание говядины и свинины, особая смесь специй и традиционная томатная подливка.
Фото: Hamburg steak by pelican from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
beef patty
Какие ингредиенты понадобятся?
Для котлет (10 порций)
Говядина — 700 г
Свинина — 300 г
Пшеничный хлеб — 350 г
Молоко — 300 мл
Лук — 120 г
Чеснок — 10 г
Соль — 18 г
Сахар — 5 г
Перец чёрный молотый — 3 г
Мускатный орех — 1 г
Кардамон — 1 г
Растительное масло — 80 г
Для томатной подливки
Растительное масло — 20 г
Сливочное масло — 20 г
Мука — 2 ст. л.
Томатная паста — 2 ст. л.
Сметана 20% — 1 ст. л.
Вода — 300 мл
Соль, перец по вкусу
Как приготовить котлеты по ГОСТу?
1. Подготовка фарша
Пропустите через мясорубку говядину, свинину, лук и чеснок.
Хлеб подсушите в духовке, измельчите в крошку, мякиш замочите в молоке.
Отожмите хлеб и добавьте в фарш вместе с оставшимся молоком.
2. Добавление специй
Вмешайте в фарш соль, сахар, перец, мускатный орех, кардамон.
Хорошо вымешивайте не менее 10 минут, чтобы масса стала однородной.
Уберите в холодильник на 2-3 часа, чтобы вкусы раскрылись.
3. Формирование котлет
Достаньте фарш, разделите на порции, сформируйте котлеты.
Обваляйте в хлебных крошках.
4. Обжарка и запекание
Разогрейте масло в сковороде, обжарьте котлеты по 5 минут с каждой стороны.
Переложите на противень, налейте 100 мл воды, запекайте при 180°C 30 минут.
5. Готовим подливку
На сковороде разогрейте масла, добавьте муку, перемешайте.