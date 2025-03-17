Котлеты по ГОСТу — рецепт из СССР, который до сих пор в топе

2:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить настоящие советские котлеты с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри? Этот рецепт основан на знаменитом ГОСТ 4288, разработанном ещё в СССР. Секрет идеального вкуса — сочетание говядины и свинины, особая смесь специй и традиционная томатная подливка.

Фото: Hamburg steak by pelican from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ beef patty

Какие ингредиенты понадобятся?

Для котлет (10 порций)

Говядина — 700 г

Свинина — 300 г

Пшеничный хлеб — 350 г

Молоко — 300 мл

Лук — 120 г

Чеснок — 10 г

Соль — 18 г

Сахар — 5 г

Перец чёрный молотый — 3 г

Мускатный орех — 1 г

Кардамон — 1 г

Растительное масло — 80 г

Для томатной подливки

Растительное масло — 20 г

Сливочное масло — 20 г

Мука — 2 ст. л.

Томатная паста — 2 ст. л.

Сметана 20% — 1 ст. л.

Вода — 300 мл

Соль, перец по вкусу

Как приготовить котлеты по ГОСТу?

1. Подготовка фарша

Пропустите через мясорубку говядину, свинину, лук и чеснок.

Хлеб подсушите в духовке, измельчите в крошку, мякиш замочите в молоке.

Отожмите хлеб и добавьте в фарш вместе с оставшимся молоком.

2. Добавление специй

Вмешайте в фарш соль, сахар, перец, мускатный орех, кардамон.

Хорошо вымешивайте не менее 10 минут, чтобы масса стала однородной.

Уберите в холодильник на 2-3 часа, чтобы вкусы раскрылись.

3. Формирование котлет

Достаньте фарш, разделите на порции, сформируйте котлеты.

Обваляйте в хлебных крошках.

4. Обжарка и запекание

Разогрейте масло в сковороде, обжарьте котлеты по 5 минут с каждой стороны.

Переложите на противень, налейте 100 мл воды, запекайте при 180°C 30 минут.

5. Готовим подливку

На сковороде разогрейте масла, добавьте муку, перемешайте.

Влейте томатную пасту, воду, сметану, посолите, поперчите.

Доведите до кипения, томите 2 минуты.

6. Подача

Подавайте с картофельным пюре, макаронами или гречкой, поливая томатной подливкой.

Почему эти котлеты так любили в СССР?

Готовились по строгому ГОСТу, обеспечивающему идеальный баланс вкуса

Сочные внутри, с румяной корочкой снаружи

Готовятся просто, а на вкус — как в лучшей советской столовой

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

