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Котлеты по ГОСТу — рецепт из СССР, который до сих пор в топе

2:50
Еда

Хотите приготовить настоящие советские котлеты с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри? Этот рецепт основан на знаменитом ГОСТ 4288, разработанном ещё в СССР. Секрет идеального вкуса — сочетание говядины и свинины, особая смесь специй и традиционная томатная подливка.

beef patty
Фото: Hamburg steak by pelican from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
beef patty

Какие ингредиенты понадобятся?

Для котлет (10 порций)

  • Говядина — 700 г
  • Свинина — 300 г
  • Пшеничный хлеб — 350 г
  • Молоко — 300 мл
  • Лук — 120 г
  • Чеснок — 10 г
  • Соль — 18 г
  • Сахар — 5 г
  • Перец чёрный молотый — 3 г
  • Мускатный орех — 1 г
  • Кардамон — 1 г
  • Растительное масло — 80 г

Для томатной подливки

  • Растительное масло — 20 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Мука — 2 ст. л.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Сметана 20% — 1 ст. л.
  • Вода — 300 мл
  • Соль, перец по вкусу

Как приготовить котлеты по ГОСТу?

1. Подготовка фарша

  • Пропустите через мясорубку говядину, свинину, лук и чеснок.
  • Хлеб подсушите в духовке, измельчите в крошку, мякиш замочите в молоке.
  • Отожмите хлеб и добавьте в фарш вместе с оставшимся молоком.

2. Добавление специй

  • Вмешайте в фарш соль, сахар, перец, мускатный орех, кардамон.
  • Хорошо вымешивайте не менее 10 минут, чтобы масса стала однородной.
  • Уберите в холодильник на 2-3 часа, чтобы вкусы раскрылись.

3. Формирование котлет

  • Достаньте фарш, разделите на порции, сформируйте котлеты.
  • Обваляйте в хлебных крошках.

4. Обжарка и запекание

  • Разогрейте масло в сковороде, обжарьте котлеты по 5 минут с каждой стороны.
  • Переложите на противень, налейте 100 мл воды, запекайте при 180°C 30 минут.

5. Готовим подливку

  • На сковороде разогрейте масла, добавьте муку, перемешайте.
  • Влейте томатную пасту, воду, сметану, посолите, поперчите.
  • Доведите до кипения, томите 2 минуты.

6. Подача

Подавайте с картофельным пюре, макаронами или гречкой, поливая томатной подливкой.

Почему эти котлеты так любили в СССР?

  • Готовились по строгому ГОСТу, обеспечивающему идеальный баланс вкуса
  • Сочные внутри, с румяной корочкой снаружи
  • Готовятся просто, а на вкус — как в лучшей советской столовой

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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