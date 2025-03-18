Домашний мясной хлеб — сочный и нежный: подавайте горячим или холодным

Этот французский террин, или попросту мясной хлеб, станет украшением стола и в горячем, и в холодном виде. В горячем виде он хорош как сочное основное блюдо, а если дать ему настояться, остудить под прессом, получится плотная мясная закуска, идеальная для бутербродов.
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мясной рулет
Что понадобится для 6 порций?
500 г мясного фарша (говядина, свинина или смесь)
500 г куриной, индюшиной или утиной печени
1 банка оливок без косточек (400 г)
400 г лука
50 г сливочного масла
2 яйца (С0)
100 г панировочных сухарей
2 ст. л. соевого соуса
Соль, свежемолотый чёрный перец
Как приготовить?
Подготовка печени
Очистите печень от прожилок, нарежьте кусочками.
Добавьте соевый соус, поперчите и оставьте в холодильнике.
Приготовление луковой массы
Лук нарежьте, обжарьте на сливочном масле с солью (7-10 минут).
Добавьте 100 мл воды, доведите до кипения, снимите с огня.
Измельчите блендером, смешайте с сухарями и оливками.
Формирование основы
Смешайте фарш с луковой массой, добавьте яйца, соль, перец.
Выложите половину фарша в хлебную форму, утрамбуйте.
Сверху ровным слоем разложите печень, затем накройте оставшимся фаршем.
Запекание
Разогрейте духовку до 200°C (без конвекции).
Установите форму в глубокий противень, налейте горячую воду, чтобы она покрывала форму минимум на треть.
Запекайте 40 минут, пока температура внутри не достигнет 72-74°C.
Подача
Можно подавать горячим или полностью остудить и выдержать в холодильнике под гнётом, чтобы получить плотный террин.
Этот мясной хлеб станет отличной закуской как для повседневного ужина, так и для праздничного стола!
Уточнения
Мясной хлеб иногда колбасный хлеб — вид колбасных изделий, запечённых без оболочки в форме четырёхгранных батонов массой 0,5—2,5 кг.