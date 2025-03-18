Домашний мясной хлеб — сочный и нежный: подавайте горячим или холодным

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот французский террин, или попросту мясной хлеб, станет украшением стола и в горячем, и в холодном виде. В горячем виде он хорош как сочное основное блюдо, а если дать ему настояться, остудить под прессом, получится плотная мясная закуска, идеальная для бутербродов.

Фото: Freepik is licensed under Free license Мясной рулет

Что понадобится для 6 порций?

500 г мясного фарша (говядина, свинина или смесь)

500 г куриной, индюшиной или утиной печени

1 банка оливок без косточек (400 г)

400 г лука

50 г сливочного масла

2 яйца (С0)

100 г панировочных сухарей

2 ст. л. соевого соуса

Соль, свежемолотый чёрный перец

Как приготовить?

Подготовка печени

Очистите печень от прожилок, нарежьте кусочками.

Добавьте соевый соус, поперчите и оставьте в холодильнике.

Приготовление луковой массы

Лук нарежьте, обжарьте на сливочном масле с солью (7-10 минут).

Добавьте 100 мл воды, доведите до кипения, снимите с огня.

Измельчите блендером, смешайте с сухарями и оливками.

Формирование основы

Смешайте фарш с луковой массой, добавьте яйца, соль, перец.

Выложите половину фарша в хлебную форму, утрамбуйте.

Сверху ровным слоем разложите печень, затем накройте оставшимся фаршем.

Запекание

Разогрейте духовку до 200°C (без конвекции).

Установите форму в глубокий противень, налейте горячую воду, чтобы она покрывала форму минимум на треть.

Запекайте 40 минут, пока температура внутри не достигнет 72-74°C.

Подача

Можно подавать горячим или полностью остудить и выдержать в холодильнике под гнётом, чтобы получить плотный террин.

Этот мясной хлеб станет отличной закуской как для повседневного ужина, так и для праздничного стола!

Уточнения

Мясной хлеб иногда колбасный хлеб — вид колбасных изделий, запечённых без оболочки в форме четырёхгранных батонов массой 0,5—2,5 кг.

