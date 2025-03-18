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Домашний мясной хлеб — сочный и нежный: подавайте горячим или холодным

2:06
Еда

Этот французский террин, или попросту мясной хлеб, станет украшением стола и в горячем, и в холодном виде. В горячем виде он хорош как сочное основное блюдо, а если дать ему настояться, остудить под прессом, получится плотная мясная закуска, идеальная для бутербродов.

Мясной рулет
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мясной рулет

Что понадобится для 6 порций?

  • 500 г мясного фарша (говядина, свинина или смесь)
  • 500 г куриной, индюшиной или утиной печени
  • 1 банка оливок без косточек (400 г)
  • 400 г лука
  • 50 г сливочного масла
  • 2 яйца (С0)
  • 100 г панировочных сухарей
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • Соль, свежемолотый чёрный перец

Как приготовить?

  • Подготовка печени
  • Очистите печень от прожилок, нарежьте кусочками.
  • Добавьте соевый соус, поперчите и оставьте в холодильнике.

Приготовление луковой массы

  • Лук нарежьте, обжарьте на сливочном масле с солью (7-10 минут).
  • Добавьте 100 мл воды, доведите до кипения, снимите с огня.
  • Измельчите блендером, смешайте с сухарями и оливками.

Формирование основы

  • Смешайте фарш с луковой массой, добавьте яйца, соль, перец.
  • Выложите половину фарша в хлебную форму, утрамбуйте.
  • Сверху ровным слоем разложите печень, затем накройте оставшимся фаршем.
  • Запекание
  • Разогрейте духовку до 200°C (без конвекции).
  • Установите форму в глубокий противень, налейте горячую воду, чтобы она покрывала форму минимум на треть.
  • Запекайте 40 минут, пока температура внутри не достигнет 72-74°C.

Подача

  • Можно подавать горячим или полностью остудить и выдержать в холодильнике под гнётом, чтобы получить плотный террин.

Этот мясной хлеб станет отличной закуской как для повседневного ужина, так и для праздничного стола!

Уточнения

Мясной хлеб иногда колбасный хлеб — вид колбасных изделий, запечённых без оболочки в форме четырёхгранных батонов массой 0,5—2,5 кг.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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