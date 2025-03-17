Как превратить обычное пюре в изысканный ужин? Запеките его с грибами

Если у вас осталось картофельное пюре со вчерашнего ужина, не спешите его выбрасывать. Превратите его в невероятно вкусное запечённое блюдо с грибами и сыром, которое понравится и детям, и взрослым! В отличие от классической запеканки, сыр в этом рецепте прячется прямо в пюре, делая его особенно нежным и тягучим.
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запеканка
Что понадобится для 4 порций?
600 г картофеля
500 г грибов (шампиньоны, вешенки или шиитаке)
150 г сулугуни
200 мл молока или сливок (10%)
80 г сливочного масла
2 зубчика чеснока
1 ч. л. паприки (можно копчёной)
Соль, свежемолотый чёрный перец
Как приготовить?
Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости (30 минут).
Подготовьте грибы: протрите их салфеткой, удалите жёсткие ножки, нарежьте ломтиками.
Разогрейте духовку до 200°C в режиме гриль или верх-низ.
Обжарьте грибы на сухой сковороде до золотистой корочки, затем добавьте сливочное масло, чеснок, соль и перец. Жарьте ещё 1 минуту.
Натрите сыр. Подогрейте молоко/сливки с паприкой, затем добавьте к картофелю и разомните в пюре, вмешав сыр.
Выложите пюре в форму для запекания, сверху распределите грибы и оставшееся масло.
Запекайте 10 минут в верхней трети духовки. Подавайте горячим!
Почему это блюдо стоит приготовить?
Идеальный способ использовать вчерашнее пюре.
Тягучий сыр внутри делает вкус нежнее, чем у обычной запеканки.
Грибы с чесноком и сливочным маслом добавляют аромата.
Попробуйте этот рецепт — и он станет вашим любимым!