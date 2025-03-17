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Как превратить обычное пюре в изысканный ужин? Запеките его с грибами

Еда

Если у вас осталось картофельное пюре со вчерашнего ужина, не спешите его выбрасывать. Превратите его в невероятно вкусное запечённое блюдо с грибами и сыром, которое понравится и детям, и взрослым! В отличие от классической запеканки, сыр в этом рецепте прячется прямо в пюре, делая его особенно нежным и тягучим.

запеканка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
запеканка

Что понадобится для 4 порций?

  • 600 г картофеля
  • 500 г грибов (шампиньоны, вешенки или шиитаке)
  • 150 г сулугуни
  • 200 мл молока или сливок (10%)
  • 80 г сливочного масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. паприки (можно копчёной)
  • Соль, свежемолотый чёрный перец

Как приготовить?

  1. Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости (30 минут).
  2. Подготовьте грибы: протрите их салфеткой, удалите жёсткие ножки, нарежьте ломтиками.
  3. Разогрейте духовку до 200°C в режиме гриль или верх-низ.
  4. Обжарьте грибы на сухой сковороде до золотистой корочки, затем добавьте сливочное масло, чеснок, соль и перец. Жарьте ещё 1 минуту.
  5. Натрите сыр. Подогрейте молоко/сливки с паприкой, затем добавьте к картофелю и разомните в пюре, вмешав сыр.
  6. Выложите пюре в форму для запекания, сверху распределите грибы и оставшееся масло.
  7. Запекайте 10 минут в верхней трети духовки. Подавайте горячим!

Почему это блюдо стоит приготовить?

  • Идеальный способ использовать вчерашнее пюре.
  • Тягучий сыр внутри делает вкус нежнее, чем у обычной запеканки.
  • Грибы с чесноком и сливочным маслом добавляют аромата.

Попробуйте этот рецепт — и он станет вашим любимым!

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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