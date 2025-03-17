Как превратить обычное пюре в изысканный ужин? Запеките его с грибами

Если у вас осталось картофельное пюре со вчерашнего ужина, не спешите его выбрасывать. Превратите его в невероятно вкусное запечённое блюдо с грибами и сыром, которое понравится и детям, и взрослым! В отличие от классической запеканки, сыр в этом рецепте прячется прямо в пюре, делая его особенно нежным и тягучим.

Фото: Freepik by Designed by Freepik запеканка

Что понадобится для 4 порций?

600 г картофеля

500 г грибов (шампиньоны, вешенки или шиитаке)

150 г сулугуни

200 мл молока или сливок (10%)

80 г сливочного масла

2 зубчика чеснока

1 ч. л. паприки (можно копчёной)

Соль, свежемолотый чёрный перец

Как приготовить?

Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости (30 минут). Подготовьте грибы: протрите их салфеткой, удалите жёсткие ножки, нарежьте ломтиками. Разогрейте духовку до 200°C в режиме гриль или верх-низ. Обжарьте грибы на сухой сковороде до золотистой корочки, затем добавьте сливочное масло, чеснок, соль и перец. Жарьте ещё 1 минуту. Натрите сыр. Подогрейте молоко/сливки с паприкой, затем добавьте к картофелю и разомните в пюре, вмешав сыр. Выложите пюре в форму для запекания, сверху распределите грибы и оставшееся масло. Запекайте 10 минут в верхней трети духовки. Подавайте горячим!

Почему это блюдо стоит приготовить?

Идеальный способ использовать вчерашнее пюре.

Тягучий сыр внутри делает вкус нежнее, чем у обычной запеканки.

Грибы с чесноком и сливочным маслом добавляют аромата.

Попробуйте этот рецепт — и он станет вашим любимым!

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

