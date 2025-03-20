Запекаем рыбу в лаваше — вкусно, быстро и без лишней возни на кухне

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда времени на готовку мало, но хочется чего-то вкусного, сочного и лёгкого, этот рецепт станет настоящей находкой. Нежная рыба, ароматные овощи и расплавленный сыр — всё это в хрустящем лаваше, который заменит традиционное тесто.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приготовлен рыбы

Ингредиенты:

Филе белой рыбы (минтай, хек) — 500 г

Лаваш тонкий — 1 упаковка

Лук — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Сметана — 200 г

Сыр — 120 г

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Лимонный сок — 40 г

Специи для рыбы, соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Как приготовить:

Подготовка рыбы: нарежьте филе порционными кусочками, сбрызните лимонным соком, приправьте специями. Лук нарежьте и слегка обжарьте на сковороде. Помидоры порежьте тонкими кружочками. Сыр натрите на тёрке. Сборка: лаваш разрежьте на квадраты. На каждый кусочек выложите слой лука, рыбу, помидор, сыр и сметану. Заверните в конверты, выложите в форму для запекания, смазанную маслом. Запекание: отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут, пока не появится золотистая корочка. Подача: украсьте зеленью и подавайте горячим.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Просто и быстро — минимум усилий, максимум вкуса.

Полезно — рыба богата Омега-3, а овощи добавляют витамины.

Лёгкое блюдо — подходит даже для тех, кто следит за фигурой.

Универсальность — можно использовать любую нежирную рыбу и менять ингредиенты по вкусу.

Этот рецепт — идеальное сочетание простоты, пользы и насыщенного вкуса. Отлично подойдёт для быстрого ужина или лёгкого обеда!

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



