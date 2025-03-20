Запекаем рыбу в лаваше — вкусно, быстро и без лишней возни на кухне
1:55
Your browser does not support the audio element.
21.03.2025 00:54
Когда времени на готовку мало, но хочется чего-то вкусного, сочного и лёгкого, этот рецепт станет настоящей находкой. Нежная рыба, ароматные овощи и расплавленный сыр — всё это в хрустящем лаваше, который заменит традиционное тесто.
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Приготовлен рыбы
Ингредиенты:
Филе белой рыбы (минтай, хек) — 500 г
Лаваш тонкий — 1 упаковка
Лук — 1 шт.
Помидоры — 2 шт.
Сметана — 200 г
Сыр — 120 г
Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Лимонный сок — 40 г
Специи для рыбы, соль, перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Как приготовить:
Подготовка рыбы: нарежьте филе порционными кусочками, сбрызните лимонным соком, приправьте специями.
Лук нарежьте и слегка обжарьте на сковороде.
Помидоры порежьте тонкими кружочками.
Сыр натрите на тёрке.
Сборка: лаваш разрежьте на квадраты. На каждый кусочек выложите слой лука, рыбу, помидор, сыр и сметану.
Заверните в конверты, выложите в форму для запекания, смазанную маслом.
Запекание: отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут, пока не появится золотистая корочка.
Подача: украсьте зеленью и подавайте горячим.
Почему стоит попробовать этот рецепт
Просто и быстро — минимум усилий, максимум вкуса.
Полезно — рыба богата Омега-3, а овощи добавляют витамины.
Лёгкое блюдо — подходит даже для тех, кто следит за фигурой.
Универсальность — можно использовать любую нежирную рыбу и менять ингредиенты по вкусу.
Этот рецепт — идеальное сочетание простоты, пользы и насыщенного вкуса. Отлично подойдёт для быстрого ужина или лёгкого обеда!
Уточнения
пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока. Лава́ш —
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру