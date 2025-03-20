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Запекаем рыбу в лаваше — вкусно, быстро и без лишней возни на кухне

1:55
Еда

Когда времени на готовку мало, но хочется чего-то вкусного, сочного и лёгкого, этот рецепт станет настоящей находкой. Нежная рыба, ароматные овощи и расплавленный сыр — всё это в хрустящем лаваше, который заменит традиционное тесто.

Приготовлен рыбы
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Приготовлен рыбы

Ингредиенты:

  • Филе белой рыбы (минтай, хек) — 500 г
  • Лаваш тонкий — 1 упаковка
  • Лук — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Сыр — 120 г
  • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
  • Лимонный сок — 40 г
  • Специи для рыбы, соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Как приготовить:

  1. Подготовка рыбы: нарежьте филе порционными кусочками, сбрызните лимонным соком, приправьте специями.
  2. Лук нарежьте и слегка обжарьте на сковороде.
  3. Помидоры порежьте тонкими кружочками.
  4. Сыр натрите на тёрке.
  5. Сборка: лаваш разрежьте на квадраты. На каждый кусочек выложите слой лука, рыбу, помидор, сыр и сметану.
  6. Заверните в конверты, выложите в форму для запекания, смазанную маслом.
  7. Запекание: отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут, пока не появится золотистая корочка.
  8. Подача: украсьте зеленью и подавайте горячим.

Почему стоит попробовать этот рецепт

  • Просто и быстро — минимум усилий, максимум вкуса.
  • Полезно — рыба богата Омега-3, а овощи добавляют витамины.
  • Лёгкое блюдо — подходит даже для тех, кто следит за фигурой.
  • Универсальность — можно использовать любую нежирную рыбу и менять ингредиенты по вкусу.

Этот рецепт — идеальное сочетание простоты, пользы и насыщенного вкуса. Отлично подойдёт для быстрого ужина или лёгкого обеда!

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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