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Как приготовить самые нежные оладьи? Попробуйте этот неожиданный трюк

1:56
Еда

Вы когда-нибудь замечали, что в кафе оладьи получаются пышными и нежными, а дома — плоскими и плотными? Разница — всего в одном секретном ингредиенте, который есть у каждого на кухне.

Оладьи
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Газированная вода — натуральный разрыхлитель

Обычная газированная вода превращает тесто в облако, работая как натуральный разрыхлитель. Пузырьки углекислого газа при нагревании образуют микроскопические полости, делая текстуру нежной и воздушной.

Главные нюансы:

  • Газировка должна быть ледяной — так клейковина в муке не будет чрезмерно активизироваться, и тесто останется мягким.
  • Не перемешивайте тесто слишком долго — комочки не враги, они помогают сохранить пузырьки воздуха.
  • Не используйте сладкие газировки — сахар в них быстро карамелизуется, и оладьи подгорят.

Дополнительные хитрости для идеальных оладий

  1. Крахмал вместо части муки — замените 20% муки на кукурузный или картофельный крахмал. Он снижает клейковину и делает структуру рыхлой. Но не переборщите: 1 ст. ложка на стакан муки — идеальная пропорция.
  2. Лимонный сок + сода — если в рецепте есть сода, добавьте ложку лимонного сока. Кислота вступит в реакцию, создавая дополнительный "взрыв" пузырьков.
  3. Правильная жарка — разогрейте сковороду, но не выкручивайте огонь на максимум. Обжарьте с одной стороны, затем убавьте огонь и накройте крышкой на 2-3 минуты — пар сделает оладьи ещё нежнее.
  4. Не прижимайте оладьи лопаткой! Это разрушает воздушную структуру и делает их плотными.
  5. Готовность проверяйте по краям — если они стали золотистыми и слегка приподнялись, пора переворачивать.

С этими хитростями ваши оладьи станут пышными, как в лучших кафе, а гости будут просить рецепт!

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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