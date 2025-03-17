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Чем подкормить клубнику весной, чтобы с куста собирать килограммы ягод

2:27
Еда

Весна — ключевое время для укрепления клубничных кустов и подготовки их к будущему урожаю. Если своевременно внести удобрения, ягоды будут крупными, сладкими и сочными. Весенние подкормки делятся на три важных этапа, каждый из которых выполняет свою роль.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Этап 1: Первая подкормка — сразу после схода снега

Как только грядки подсохли, удалите старые листья, рыхлите почву, уберите осеннюю мульчу и проведите первую подкормку. В этот период растениям нужен азот, который стимулирует рост зелёной массы.

Что внести:

  • Мочевина (1 ч. л. на 10 л воды, 0,5 л под куст).
  • Нитроаммофоска (1 ст. л. на 10 л воды, 0,5 л под куст).
  • Аммиачная селитра (10 г на 1 кв. м, заделать в почву).
  • Настой коровяка (2 стакана на 10 л воды + 1 ст. л. сульфата натрия, 1 л под куст).
  • Компост (разложить под растениями).

Этап 2: Вторая подкормка — в период бутонизации

Когда появляются первые цветочные бутоны, растениям нужен калий. Если его не хватает, цветки будут мелкими, а ягоды — скудными.

Что использовать:

  • Калийная селитра (1 ч. л. на 10 л воды, 0,5 л под куст).
  • Зольный настой (200 г золы на 10 л воды, 0,5 л под куст).
  • Нитрофоска (1,5 ст. л. на 10 л воды, внекорневое опрыскивание).

Дополнительно можно использовать дрожжевой настой или "зелёное удобрение" (настоянную скошенную траву).

Этап 3: Третья подкормка — в период цветения

На этом этапе растениям нужен бор, который улучшает завязывание плодов и их вкус.

Что применять:

  • Борная кислота (1 ч. л. на 10 л воды, опрыскивание в сухую погоду).
  • Комплексные удобрения с бором (по инструкции).

После цветения клубнику не подкармливают до окончания сбора урожая, если кусты не выглядят ослабленными.

Эти три этапа подкормки помогут вырастить богатый урожай ароматной клубники!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной, землянике ананасной. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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