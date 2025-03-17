Чем подкормить клубнику весной, чтобы с куста собирать килограммы ягод

Весна — ключевое время для укрепления клубничных кустов и подготовки их к будущему урожаю. Если своевременно внести удобрения, ягоды будут крупными, сладкими и сочными. Весенние подкормки делятся на три важных этапа, каждый из которых выполняет свою роль.
Как только грядки подсохли, удалите старые листья, рыхлите почву, уберите осеннюю мульчу и проведите первую подкормку. В этот период растениям нужен азот, который стимулирует рост зелёной массы.
Что внести:
Когда появляются первые цветочные бутоны, растениям нужен калий. Если его не хватает, цветки будут мелкими, а ягоды — скудными.
Что использовать:
Дополнительно можно использовать дрожжевой настой или "зелёное удобрение" (настоянную скошенную траву).
На этом этапе растениям нужен бор, который улучшает завязывание плодов и их вкус.
Что применять:
После цветения клубнику не подкармливают до окончания сбора урожая, если кусты не выглядят ослабленными.
Эти три этапа подкормки помогут вырастить богатый урожай ароматной клубники!
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной, землянике ананасной.
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