Добавил в меню эти бобовые — и забыл о голоде, скачках сахара и усталости

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Еда

Бобовые культуры являются неотъемлемой частью здорового рациона благодаря высокому содержанию белка, клетчатки и множества витаминов и минералов. Они способствуют поддержанию здоровья сердца, контролю уровня сахара в крови и обеспечивают длительное чувство сытости. Информационный портал "MedPulse" назвал шесть наиболее полезных видов бобовых, рекомендованных диетологами.

бобовые культуры
Фото: pxhere
бобовые культуры

1. Нут (турецкий горох)

Нут богат белком и клетчаткой, что делает его отличным выбором для поддержания энергии и контроля аппетита. Он также содержит важные минералы, такие как железо и магний. Нут широко используется в блюдах ближневосточной кухни, включая хумус и рагу.

2. Черные бобы

Черные бобы обладают насыщенным вкусом и являются отличным источником белка и клетчатки. Они помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и стабилизировать уровень сахара в крови. Их часто добавляют в супы, салаты и мексиканские блюда, такие как буррито и тако.

3. Красная фасоль

Красная фасоль известна своим высоким содержанием антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений. Она также богата белком и клетчаткой, что способствует длительному чувству сытости. Красную фасоль часто используют в чили, супах и салатах.

4. Лущеный горох

Лущеный горох является отличным источником растительного белка и клетчатки. Он способствует поддержанию здоровья сердца и помогает контролировать уровень сахара в крови. Лущеный горох часто используется в супах и пюре.

5. Лещина (адзуки)

Лещина, или фасоль адзуки, популярна в азиатской кухне и известна своим сладковатым вкусом. Она богата белком, клетчаткой и антиоксидантами. Часто используется в десертах, пастах и супах.

6. Соевые бобы (эдамаме)

Соевые бобы являются полноценным источником белка, содержащим все необходимые аминокислоты. Они также богаты витаминами группы B и минералами, такими как кальций и железо. Эдамаме часто подают как закуску или добавляют в салаты и супы.

Рекомендации по включению бобовых в рацион:

  • Салаты: Добавляйте различные виды бобовых в овощные салаты для повышения питательной ценности.

  • Супы и рагу: Используйте бобовые как основу для сытных супов и рагу.

  • Закуски: Эдамаме или жареный нут могут служить полезной альтернативой традиционным закускам.

  • Пасты и намазки: Приготовьте хумус из нута или пасту из фасоли адзуки для разнообразия вкусов.

Включение этих бобовых в ежедневный рацион поможет обогатить питание необходимыми нутриентами и разнообразить вкусовые ощущения.

Уточнения

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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