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ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР

2:12
Еда

Советские домохозяйки умели творить кулинарные шедевры буквально из ничего.

Щи
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Щи

Ограниченный набор продуктов, дефицит и необходимость накормить всю семью делали кулинарное мастерство особенно ценным. Эти блюда передавались из поколения в поколение и становились символом уюта и домашнего тепла.

Представляем ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР, которые до сих пор вызывают тёплые воспоминания.

1. Картофельное пюре с котлетами

Классика советского стола — простое, сытное и любимое всеми. Котлеты делались из мясного фарша с хлебом, луком и специями, а пюре — с маслом и молоком.

Часто готовилось и на обед, и на ужин — дёшево, быстро и вкусно.

2. Щи из квашеной капусты

Одно из главных первых блюд в советской кухне. Квашеная капуста придавала насыщенный вкус, а при длительном тушении получался настоящий кулинарный шедевр.

Считалось полезным, сытным и хорошо согревающим блюдом.

3. Гречка с подливкой

Незаменимое блюдо в будни. Простая варёная гречка и мясная или луковая подливка с мукой и томатом — именно так её готовили миллионы домохозяек.

Недорого, полезно и вкусно.

4. Салат "Оливье"

Без него не обходился ни один праздник. В классическом советском варианте — с докторской колбасой, варёным картофелем, морковью, зелёным горошком, яйцами и майонезом.

Это символ домашнего застолья и уюта.

5. Тушёная капуста с мясом или сосисками

Простое в приготовлении и невероятно ароматное блюдо. Часто готовили из капусты, лука, моркови, томатной пасты и доступного мяса или колбасы.

Отлично сочеталась с гарнирами или просто с чёрным хлебом.

Эти блюда были популярны благодаря своей простоте, доступности ингредиентов и вкусу. Они были неотъемлемой частью советской кухни и до сих пор пользуются популярностью.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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