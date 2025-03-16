Раскрыт секрет идеального десерта: натёртое тесто и ароматная начинка

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

​Погрузитесь в атмосферу бабушкиной кухни с этим удивительным десертом из натёртого теста. Хрустящие слои, нежная текстура и аромат, вызывающий ностальгию, делают его идеальным дополнением к семейному чаепитию.​

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Ингредиенты:

500 г муки ​

​ 250 г сливочного масла или маргарина ​

​ 200 г сахара ​

​ 2 яйца ​

​ 1 пакетик разрыхлителя (10 г) ​

​ Цедра одного лимона ​

​ Щепотка соли ​

​ Мармелад или повидло для начинки (по вкусу) ​

Способ приготовления:

Подготовка теста: В большой миске смешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетрите всё в крошку.​ Добавление сахара и яиц: В полученную крошку добавьте сахар, яйца и натёртую лимонную цедру. Быстро замесите тесто до однородного состояния. Разделите его на две неравные части — одну побольше, другую поменьше.​ Охлаждение теста: Меньшую часть теста заверните в плёнку и положите в морозильник на 30 минут. Большую часть распределите по дну формы для выпечки, сформировав бортики.​ Начинка: Равномерно распределите выбранный мармелад или повидло поверх теста в форме.​ Формирование верхнего слоя: Достаньте охлаждённое тесто из морозильника и натрите его на крупной тёрке прямо поверх начинки, равномерно распределяя стружку.​ Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте десерт около 25-30 минут до золотистой корочки.​ Подача: После выпечки дайте десерту остыть, затем нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.​

Советы:

Для разнообразия вкуса можно использовать разные виды начинки: абрикосовый, сливовый или яблочный мармелад.​

Подавайте десерт с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками для дополнительного удовольствия.​

Этот десерт с натёртым тестом — прекрасный способ вернуть воспоминания о детстве и насладиться простым, но невероятно вкусным лакомством.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликёра.



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