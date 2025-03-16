Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как начать заниматься спортом и не забросить через неделю: простая стратегия
Мыши в доме — угроза здоровью: как быстро и безопасно решить проблему
Поседеть за день – это не миф: как стресс буквально обесточивает ваш цвет волос
Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Спорт улучшает память и успеваемость ребёнка: учёные объяснили, как это работает
Вкуснее, чем у греческой бабушки: добавляем к рису секретный ингредиент из огорода — долголетие обеспечено
Вечная классика Yamaha RX-180 возвращается — и она не та, что раньше
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Секреты идеального сияния: выбираем лучший хайлайтер для каждого типа кожи

Раскрыт секрет идеального десерта: натёртое тесто и ароматная начинка

2:15
Еда

Погрузитесь в атмосферу бабушкиной кухни с этим удивительным десертом из натёртого теста. Хрустящие слои, нежная текстура и аромат, вызывающий ностальгию, делают его идеальным дополнением к семейному чаепитию.

Яблочный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яблочный пирог

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 250 г сливочного масла или маргарина
  • 200 г сахара
  • 2 яйца
  • 1 пакетик разрыхлителя (10 г)
  • Цедра одного лимона
  • Щепотка соли
  • Мармелад или повидло для начинки (по вкусу)

Способ приготовления:

  1. Подготовка теста: В большой миске смешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетрите всё в крошку.

  2. Добавление сахара и яиц: В полученную крошку добавьте сахар, яйца и натёртую лимонную цедру. Быстро замесите тесто до однородного состояния. Разделите его на две неравные части — одну побольше, другую поменьше.

  3. Охлаждение теста: Меньшую часть теста заверните в плёнку и положите в морозильник на 30 минут. Большую часть распределите по дну формы для выпечки, сформировав бортики.

  4. Начинка: Равномерно распределите выбранный мармелад или повидло поверх теста в форме.

  5. Формирование верхнего слоя: Достаньте охлаждённое тесто из морозильника и натрите его на крупной тёрке прямо поверх начинки, равномерно распределяя стружку.

  6. Выпекание: Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте десерт около 25-30 минут до золотистой корочки.

  7. Подача: После выпечки дайте десерту остыть, затем нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.

Советы:

  • Для разнообразия вкуса можно использовать разные виды начинки: абрикосовый, сливовый или яблочный мармелад.

  • Подавайте десерт с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками для дополнительного удовольствия.

Этот десерт с натёртым тестом — прекрасный способ вернуть воспоминания о детстве и насладиться простым, но невероятно вкусным лакомством.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликёра.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Здоровье
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так Аудио 
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Наука и техника
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие Дмитрий Плотников
Неожиданный эффект уксуса: почему стоит протирать сковороду перед готовкой
Забываем про мясо: этот грузинский салат с фасолью и грибами покорит ваше сердце — рецепт для поста
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Последние материалы
Спорт улучшает память и успеваемость ребёнка: учёные объяснили, как это работает
Вкуснее, чем у греческой бабушки: добавляем к рису секретный ингредиент из огорода — долголетие обеспечено
Вечная классика Yamaha RX-180 возвращается — и она не та, что раньше
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Секреты идеального сияния: выбираем лучший хайлайтер для каждого типа кожи
Улыбка без протезов? Японские учёные работают над естественным восстановлением зубов
Кружка вместо компаса: британец нашёл интересный способ изучить мир
Катя Гордон объяснила, почему мужчины боятся женщин старше 30 лет
Диван или кресло: что выбрать, чтобы не болела спина
Определяем качество земли без лаборатории: стакан воды покажет всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.