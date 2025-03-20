Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить

2:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ты ищешь простую, эффектную и безумно вкусную закуску, лови проверенный рецепт: куриные палочки, запечённые в беконе. Это тот случай, когда готовка занимает минимум времени, а результат — на уровне ресторанной подачи. Секрет — в быстром маринаде и правильной подаче. Получается и красиво, и удобно есть, и вкус настолько яркий, что гости начинают спрашивать рецепт ещё до того, как тарелка опустеет.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённые рулетики в беконе

Ингредиенты на 4 порции:

Куриное филе — 500 г (примерно 2 штуки)

Копчёный бекон — 150 г

Соевый соус — 2 ст. ложки

Мёд — 1 ч. ложка

Столовая горчица — 1 ч. ложка

Лимонный сок — 1 ст. ложка

Соль — 0,5 ч. ложки (по вкусу)

Смесь молотых перцев — на кончике ножа

Кунжут — 1 ч. ложка



Совет: используйте охлаждённое, не замороженное филе — так мясо будет сочнее.

Как приготовить:

1. Подготовка:

Филе нарезаем длинными полосками вдоль волокон — примерно по 2–3 см в ширину. С одного филе выходит 4–5 кусочков.

Из лимона отжимаем ложку сока.

2. Маринад:

В миске смешиваем соевый соус, мёд, горчицу и лимонный сок. Добавляем соль и немного перца. Маринад готов.

3. Замариновать:

Кусочки курицы заливаем половиной маринада, перемешиваем и оставляем на 15–20 минут. Этого достаточно, чтобы мясо впитало вкус, но осталось нежным.

4. Подготовка к запеканию:

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Каждую полоску курицы оборачиваем в ломтик бекона — без фанатизма, но плотно. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

5. Финальные штрихи:

Сверху смазываем оставшимся маринадом — не жалейте, он добавит сочности и глянцевой корочки.

Посыпаем кунжутом.

6. Запекаем:

Отправляем в духовку примерно на 25 минут. Курица должна пропечься, а бекон — стать румяным и хрустящим.

Следите за духовкой: у всех она разная.

А ещё — это отличный вариант для вечеринки или домашнего ужина, когда хочется чего-то сытного, но необычного. Особенно оценят мужчины: нежное филе в беконе — это всегда беспроигрышный вариант.

Уточнения

Мужчи́на — человек мужского пола.

