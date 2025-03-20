Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить

Если ты ищешь простую, эффектную и безумно вкусную закуску, лови проверенный рецепт: куриные палочки, запечённые в беконе. Это тот случай, когда готовка занимает минимум времени, а результат — на уровне ресторанной подачи. Секрет — в быстром маринаде и правильной подаче. Получается и красиво, и удобно есть, и вкус настолько яркий, что гости начинают спрашивать рецепт ещё до того, как тарелка опустеет.
Совет: используйте охлаждённое, не замороженное филе — так мясо будет сочнее.
Филе нарезаем длинными полосками вдоль волокон — примерно по 2–3 см в ширину. С одного филе выходит 4–5 кусочков.
Из лимона отжимаем ложку сока.
В миске смешиваем соевый соус, мёд, горчицу и лимонный сок. Добавляем соль и немного перца. Маринад готов.
Кусочки курицы заливаем половиной маринада, перемешиваем и оставляем на 15–20 минут. Этого достаточно, чтобы мясо впитало вкус, но осталось нежным.
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Каждую полоску курицы оборачиваем в ломтик бекона — без фанатизма, но плотно. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Сверху смазываем оставшимся маринадом — не жалейте, он добавит сочности и глянцевой корочки.
Посыпаем кунжутом.
Отправляем в духовку примерно на 25 минут. Курица должна пропечься, а бекон — стать румяным и хрустящим.
Следите за духовкой: у всех она разная.
А ещё — это отличный вариант для вечеринки или домашнего ужина, когда хочется чего-то сытного, но необычного. Особенно оценят мужчины: нежное филе в беконе — это всегда беспроигрышный вариант.
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