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Этот вид хлеба заметно снижает уровень сахара в крови и улучшает пищеварение

2:58
Еда

Выбор полезного хлеба — важный аспект здорового питания. Существует несколько видов хлеба, которые выделяются своими питательными свойствами и положительным влиянием на организм.

Овёс, ячмень и хлеб
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овёс, ячмень и хлеб

1. Хлеб из пророщенного зерна

Проращивание зерен увеличивает содержание и доступность определенных питательных веществ. Хлеб из пророщенного зерна богат клетчаткой, витаминами и минералами, что способствует улучшению пищеварения и поддержанию стабильного уровня сахара в крови.

2. Хлеб на закваске

Благодаря процессу ферментации, хлеб на закваске легче усваивается и обладает низким гликемическим индексом, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Кроме того, он содержит больше доступных питательных веществ.

3. 100% цельнозерновой пшеничный хлеб

Цельнозерновой хлеб сохраняет все части зерна, включая отруби и зародыш, что обеспечивает высокое содержание клетчатки, витаминов группы B и минералов. Регулярное употребление такого хлеба связано с уменьшением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

4. Овсяный хлеб

Овсяный хлеб содержит бета-глюкан — особый вид клетчатки, который помогает снижать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца. Он также богат магнием и цинком, необходимыми для нормального функционирования организма.

5. Льняной хлеб

Семена льна, используемые в этом хлебе, являются отличным источником омега-3 жирных кислот и лигнанов, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут снижать риск некоторых видов рака.

6. Хлеб из 100% пророщенной ржи

Ржаной хлеб из пророщенных зерен содержит больше клетчатки и питательных веществ по сравнению с обычным ржаным хлебом. Он способствует улучшению пищеварения и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

7. Мультизерновой хлеб

Хлеб, изготовленный из нескольких видов зерна, богат растительной клетчаткой и полезными соединениями. Он питателен, прекрасно насыщает и способствует контролю веса.

Рекомендации при выборе хлеба:

  • Изучайте состав: Ищите хлеб с минимальным количеством ингредиентов, без добавленных сахаров и растительных масел.

  • Предпочитайте цельнозерновые варианты: Они обеспечивают больше питательных веществ и клетчатки.

  • Обращайте внимание на способ приготовления: Хлеб на закваске или из пророщенных зерен обычно обладает лучшими питательными свойствами.

Выбор правильного хлеба может значительно повлиять на общее состояние здоровья, поэтому стоит уделять внимание его составу и способу приготовления.

Уточнения

Закваска - микробиологический (чаще всего, бактериальный) состав, вызывающий брожение.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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