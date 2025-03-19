Не надо быть кондитером, чтобы сделать этот шоколадный шедевр

Если вы хотите эффектный шоколадный торт, но не готовы к многоэтажным сборкам, этот рецепт — просто находка. Это не просто пирог, а настоящий пирог-торт с заварным кокосовым кремом внутри и шоколадной глазурью сверху. Да ещё и с кокосовыми шариками — как финальный штрих. А всё это без разрезания коржей, пропиток и долгих мучений.
В миске слегка взбиваем яйца венчиком, добавляем сахар и крахмал — перемешиваем до однородности, без комочков. Вливаем молоко, снова перемешиваем.
Миску ставим на паровую баню и, не отходя от плиты, помешиваем до загустения. Когда крем станет плотным, снимаем с огня, добавляем сливочное масло и мешаем до полного растворения. Затем вмешиваем 2/3 кокосовой стружки.
Накрываем крем плёнкой "в контакт" и оставляем остывать. Включаем духовку — пусть греется до 180 градусов.
Яйца и сахар — в миску, взбиваем до лёгкой пены. Добавляем молоко и масло, снова взбиваем. Всыпаем муку, какао, разрыхлитель и щепотку соли. Всё - тесто готово.
Форму (20 см) застилаем пергаментом (его можно смочить и отжать, чтобы легче ложился). Выливаем половину теста (около 250 г) и отправляем в духовку на 7-8 минут. Оно должно схватиться сверху корочкой.
Из готового крема отбираем 3 ст. ложки — они пригодятся позже. Остальной крем аккуратно распределяем по коржу. Сверху — оставшееся тесто. Снова в духовку — теперь на 25 минут. Проверяйте зубочисткой.
В отложенный крем добавляем оставшуюся кокосовую стружку (чуть больше половины). Перемешиваем и убираем в холодильник.
Готовый пирог достаём, даём ему полностью остыть. После этого выкладываем его из формы на блюдо.
Молоко, масло и шоколад отправляем в мисочку, ставим на водяную баню и растапливаем до однородности. Получившейся глазурью поливаем пирог.
Из холодной кокосовой массы формируем 8 шариков и обваливаем их в оставшейся стружке. Украшаем ими торт сверху. По желанию — присыпать ещё кокосом.
Конди́тер (устар. канди́тер, через нем. Konditor, Konditer, от лат. соndītоr — «тот, кто готовит пряные кушанья», от condire — «приправлять», или condo — «создаю, строю») — профессиональный повар, создающий кондитерские изделия, десерты.
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