Не надо быть кондитером, чтобы сделать этот шоколадный шедевр

3:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите эффектный шоколадный торт, но не готовы к многоэтажным сборкам, этот рецепт — просто находка. Это не просто пирог, а настоящий пирог-торт с заварным кокосовым кремом внутри и шоколадной глазурью сверху. Да ещё и с кокосовыми шариками — как финальный штрих. А всё это без разрезания коржей, пропиток и долгих мучений.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем на торте

Ингредиенты

Для теста:

Молоко — 140 мл

Растительное масло — 70 мл

Яйца (С1) — 2 шт.

Сахар — 70 г

Мука — 140 г

Какао — 1,5 ст. ложки

Разрыхлитель — 2 ч. ложки

Щепотка соли

Для заварного крема:

Молоко — 350 мл

Сливочное масло — 70 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 140 г

Кукурузный крахмал — 1,5 ст. ложки

Кокосовая стружка — 210 г

Ванилин — буквально на кончике ножа

Для глазури:

Шоколад — 60 г

Молоко — 20 мл

Сливочное масло — 20 г

Пошаговый рецепт

1. Сначала крем.

В миске слегка взбиваем яйца венчиком, добавляем сахар и крахмал — перемешиваем до однородности, без комочков. Вливаем молоко, снова перемешиваем.

2. Варим.

Миску ставим на паровую баню и, не отходя от плиты, помешиваем до загустения. Когда крем станет плотным, снимаем с огня, добавляем сливочное масло и мешаем до полного растворения. Затем вмешиваем 2/3 кокосовой стружки.

3. Отдых.

Накрываем крем плёнкой "в контакт" и оставляем остывать. Включаем духовку — пусть греется до 180 градусов.

4. Теперь тесто.

Яйца и сахар — в миску, взбиваем до лёгкой пены. Добавляем молоко и масло, снова взбиваем. Всыпаем муку, какао, разрыхлитель и щепотку соли. Всё - тесто готово.

5. Запекаем первый слой.

Форму (20 см) застилаем пергаментом (его можно смочить и отжать, чтобы легче ложился). Выливаем половину теста (около 250 г) и отправляем в духовку на 7-8 минут. Оно должно схватиться сверху корочкой.

6. Слои.

Из готового крема отбираем 3 ст. ложки — они пригодятся позже. Остальной крем аккуратно распределяем по коржу. Сверху — оставшееся тесто. Снова в духовку — теперь на 25 минут. Проверяйте зубочисткой.

7. Кокосовые шарики.

В отложенный крем добавляем оставшуюся кокосовую стружку (чуть больше половины). Перемешиваем и убираем в холодильник.

8. Остужаем.

Готовый пирог достаём, даём ему полностью остыть. После этого выкладываем его из формы на блюдо.

9. Шоколадная магия.

Молоко, масло и шоколад отправляем в мисочку, ставим на водяную баню и растапливаем до однородности. Получившейся глазурью поливаем пирог.

10. Украшаем.

Из холодной кокосовой массы формируем 8 шариков и обваливаем их в оставшейся стружке. Украшаем ими торт сверху. По желанию — присыпать ещё кокосом.

Уточнения

Конди́тер (устар. канди́тер, через нем. Konditor, Konditer, от лат. соndītоr — «тот, кто готовит пряные кушанья», от condire — «приправлять», или condo — «создаю, строю») — профессиональный повар, создающий кондитерские изделия, десерты.

