Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Ачинске похитили 15-летнюю школьницу: за её освобождение требуют полмиллиона рублей
Лондонский капкан: экс-губернатора Севастополя судят в Британии за финансовые махинации
Путин и Трамп удивили мир: их решение назвали первой деэскалацией в украинском конфликте
Лишайники на коре — тревожный знак? Дачники разделились на два лагеря
Как приучить щенка к туалету: простая схема, которая работает
Меньше товара за те же деньги: россиян предупредили о шринкфляции
Семенович чуть не сбивала коллег: Фриске пришлось учить звезду Блестящих сценическим движениям
Стричь или лечить? Разбираемся, что поможет избавиться от секущихся кончиков
Машина без этих вещей — как телефон без зарядки: что должен иметь каждый водитель

Не надо быть кондитером, чтобы сделать этот шоколадный шедевр

3:43
Еда

Если вы хотите эффектный шоколадный торт, но не готовы к многоэтажным сборкам, этот рецепт — просто находка. Это не просто пирог, а настоящий пирог-торт с заварным кокосовым кремом внутри и шоколадной глазурью сверху. Да ещё и с кокосовыми шариками — как финальный штрих. А всё это без разрезания коржей, пропиток и долгих мучений.

Крем на торте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем на торте

Ингредиенты

Для теста:

  • Молоко — 140 мл
  • Растительное масло — 70 мл
  • Яйца (С1) — 2 шт.
  • Сахар — 70 г
  • Мука — 140 г
  • Какао — 1,5 ст. ложки
  • Разрыхлитель — 2 ч. ложки
  • Щепотка соли

Для заварного крема:

  • Молоко — 350 мл
  • Сливочное масло — 70 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 140 г
  • Кукурузный крахмал — 1,5 ст. ложки
  • Кокосовая стружка — 210 г
  • Ванилин — буквально на кончике ножа

Для глазури:

  • Шоколад — 60 г
  • Молоко — 20 мл
  • Сливочное масло — 20 г

Пошаговый рецепт

1. Сначала крем.

В миске слегка взбиваем яйца венчиком, добавляем сахар и крахмал — перемешиваем до однородности, без комочков. Вливаем молоко, снова перемешиваем.

2. Варим.

Миску ставим на паровую баню и, не отходя от плиты, помешиваем до загустения. Когда крем станет плотным, снимаем с огня, добавляем сливочное масло и мешаем до полного растворения. Затем вмешиваем 2/3 кокосовой стружки.

3. Отдых.

Накрываем крем плёнкой "в контакт" и оставляем остывать. Включаем духовку — пусть греется до 180 градусов.

4. Теперь тесто.

Яйца и сахар — в миску, взбиваем до лёгкой пены. Добавляем молоко и масло, снова взбиваем. Всыпаем муку, какао, разрыхлитель и щепотку соли. Всё - тесто готово.

5. Запекаем первый слой.

Форму (20 см) застилаем пергаментом (его можно смочить и отжать, чтобы легче ложился). Выливаем половину теста (около 250 г) и отправляем в духовку на 7-8 минут. Оно должно схватиться сверху корочкой.

6. Слои.

Из готового крема отбираем 3 ст. ложки — они пригодятся позже. Остальной крем аккуратно распределяем по коржу. Сверху — оставшееся тесто. Снова в духовку — теперь на 25 минут. Проверяйте зубочисткой.

7. Кокосовые шарики.

В отложенный крем добавляем оставшуюся кокосовую стружку (чуть больше половины). Перемешиваем и убираем в холодильник.

8. Остужаем.

Готовый пирог достаём, даём ему полностью остыть. После этого выкладываем его из формы на блюдо.

9. Шоколадная магия.

Молоко, масло и шоколад отправляем в мисочку, ставим на водяную баню и растапливаем до однородности. Получившейся глазурью поливаем пирог.

10. Украшаем.

Из холодной кокосовой массы формируем 8 шариков и обваливаем их в оставшейся стружке. Украшаем ими торт сверху. По желанию — присыпать ещё кокосом.

Уточнения

Конди́тер (устар. канди́тер, через нем. Konditor, Konditer, от лат. соndītоr — «тот, кто готовит пряные кушанья», от condire — «приправлять», или condo — «создаю, строю») — профессиональный повар, создающий кондитерские изделия, десерты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Домашние животные
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит Аудио 
Забыть про любовь: как понять, что отношения — это просто выгодный бизнес
Красота и стиль
Забыть про любовь: как понять, что отношения — это просто выгодный бизнес Аудио 
Плесень на стенах? Вот чем её удалить раз и навсегда
Недвижимость
Плесень на стенах? Вот чем её удалить раз и навсегда Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Сводка с фронта: ВСУ благополучно разбились о Белгородскую область, великие лидеры объединились Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Последние материалы
Как приучить щенка к туалету: простая схема, которая работает
Меньше товара за те же деньги: россиян предупредили о шринкфляции
Семенович чуть не сбивала коллег: Фриске пришлось учить звезду Блестящих сценическим движениям
Стричь или лечить? Разбираемся, что поможет избавиться от секущихся кончиков
Машина без этих вещей — как телефон без зарядки: что должен иметь каждый водитель
Этот фрукт борется с раком, укрепляет печень и заменяет сладости
Узкая тропа, крутые спуски и туман: путешествие по боливийской Дороге смерти
Не надо быть кондитером, чтобы сделать этот шоколадный шедевр
Они были как мы: коллекция из пещеры доказывает, что дети неандертальцев мечтали и играли
Забудьте о плесени в погребе: простые хитрости, которые действительно работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.