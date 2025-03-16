Картофель — один из самых универсальных продуктов, который можно приготовить множеством способов. Если вы ищете постное, ароматное и простое в приготовлении блюдо, то запечённый картофель с травами и чесноком станет отличным выбором.
Очистите картофель и нарежьте его на средние кусочки.
В отдельной миске смешайте растительное масло, чесночный порошок, розмарин, тимьян, соль, смесь перцев и бальзамический уксус до однородности.
Выложите нарезанный картофель в форму для запекания и равномерно полейте его приготовленной смесью, тщательно перемешивая, чтобы каждый кусочек был покрыт специями.
Запекайте в предварительно разогретой духовке около 40 минут.
Через 20 минут аккуратно перемешайте картофель, чтобы обеспечить равномерное запекание со всех сторон.
Для более хрустящей корочки можно в конце приготовления увеличить температуру до 230°C на 5-7 минут.
Подавайте картофель горячим, посыпав свежей зеленью по вкусу.
Это блюдо идеально подходит как гарнир к основным блюдам или как самостоятельная закуска. Простота ингредиентов и насыщенный аромат трав делают его фаворитом на любом столе.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?