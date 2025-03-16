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Хрустящий картофель без капли жира: вот как добиться идеального вкуса

1:50
Еда

Картофель — один из самых универсальных продуктов, который можно приготовить множеством способов. Если вы ищете постное, ароматное и простое в приготовлении блюдо, то запечённый картофель с травами и чесноком станет отличным выбором.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Ингредиенты:

  • 800 г картофеля
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. чесночного порошка
  • 1 ч. л. сушёного розмарина
  • 1 ч. л. сушёного тимьяна
  • 1 ч. л. гималайской соли
  • Щепотка смеси перцев
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220°C с конвекцией.

  2. Очистите картофель и нарежьте его на средние кусочки.

  3. В отдельной миске смешайте растительное масло, чесночный порошок, розмарин, тимьян, соль, смесь перцев и бальзамический уксус до однородности.

  4. Выложите нарезанный картофель в форму для запекания и равномерно полейте его приготовленной смесью, тщательно перемешивая, чтобы каждый кусочек был покрыт специями.

  5. Запекайте в предварительно разогретой духовке около 40 минут.

  6. Через 20 минут аккуратно перемешайте картофель, чтобы обеспечить равномерное запекание со всех сторон.

Советы по приготовлению:

  • Для более хрустящей корочки можно в конце приготовления увеличить температуру до 230°C на 5-7 минут.

  • Подавайте картофель горячим, посыпав свежей зеленью по вкусу.​

Это блюдо идеально подходит как гарнир к основным блюдам или как самостоятельная закуска. Простота ингредиентов и насыщенный аромат трав делают его фаворитом на любом столе.​

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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