Хрустящий картофель без капли жира: вот как добиться идеального вкуса

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

​Картофель — один из самых универсальных продуктов, который можно приготовить множеством способов. Если вы ищете постное, ароматное и простое в приготовлении блюдо, то запечённый картофель с травами и чесноком станет отличным выбором.​

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Ингредиенты:

800 г картофеля ​

​ 3 ст. л. растительного масла ​

​ 1 ч. л. чесночного порошка ​

​ 1 ч. л. сушёного розмарина ​

​ 1 ч. л. сушёного тимьяна ​

​ 1 ч. л. гималайской соли ​

​ Щепотка смеси перцев ​

​ 1 ст. л. бальзамического уксуса ​

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220°C с конвекцией.​ Очистите картофель и нарежьте его на средние кусочки.​ В отдельной миске смешайте растительное масло, чесночный порошок, розмарин, тимьян, соль, смесь перцев и бальзамический уксус до однородности.​ Выложите нарезанный картофель в форму для запекания и равномерно полейте его приготовленной смесью, тщательно перемешивая, чтобы каждый кусочек был покрыт специями.​ Запекайте в предварительно разогретой духовке около 40 минут.​ Через 20 минут аккуратно перемешайте картофель, чтобы обеспечить равномерное запекание со всех сторон.​

Советы по приготовлению:

Для более хрустящей корочки можно в конце приготовления увеличить температуру до 230°C на 5-7 минут.​

Подавайте картофель горячим, посыпав свежей зеленью по вкусу.​

Это блюдо идеально подходит как гарнир к основным блюдам или как самостоятельная закуска. Простота ингредиентов и насыщенный аромат трав делают его фаворитом на любом столе.​

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.