Этот десерт с джемом и нежным кремом сведет с ума любого: простой рецепт, который хочется повторять

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете лёгкий и воздушный десерт с насыщенным вкусом? Попробуйте ломтики какао со сметаной! Это сочетание какао-бисквита, фруктового джема и воздушного крема подарит вам истинное наслаждение. Рецепт от чешского издания Primainspirace прост в приготовлении, но результат выглядит и на вкус как изысканное кондитерское изделие.

Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирожные

Ингредиенты:

Для бисквита:

150 г муки (можно использовать муку грубого помола или смешать её с обычной)

100 г сахарной пудры

200 мл растительного масла (например, подсолнечного)

100 мл тёплой воды

2 ст. л. какао-порошка

3 яйца

1 ч. л. разрыхлителя

1 пакетик ванильного сахара

Для крема:

200 г сметаны

200 мл взбитых сливок

50 г сахарной пудры (по желанию)

Дополнительно:

Фруктовый джем (черничный, малиновый, клубничный)

Шоколад для украшения

Приготовление:

Взбейте яичные желтки с сахаром и ванильным сахаром до получения светлой пены. Постепенно добавьте воду, масло и муку, смешанную с разрыхлителем. В конце добавьте какао-порошок и аккуратно перемешайте. Взбейте белки до устойчивых пиков и осторожно вмешайте их в тесто. Вылейте тесто на застеленный бумагой для выпечки противень и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180-190 °C духовке 20-25 минут до готовности. Остудите бисквит и нарежьте его на ломтики. Приготовьте крем: смешайте сметану, взбитые сливки и сахарную пудру в миске. Взбивайте до загустения и однородной консистенции. Соберите десерт: намажьте ломтики бисквита фруктовым джемом. Сверху нанесите крем и равномерно распределите его. Посыпьте тёртым шоколадом или шоколадной стружкой. Поставьте десерт в холодильник на несколько часов (лучше на ночь) для пропитки.

Советы:

Улучшение бисквита: Добавьте в тесто тёмный шоколад или рубленые орехи (грецкие, фундук) для более насыщенного вкуса.

Маскарпоне: Замените сметану маскарпоне для более нежной текстуры крема.

Фрукты: Добавьте в джем тонкие ломтики фруктов, например, банана, для свежести.

Йогурт: Используйте греческий йогурт вместо сметаны для более лёгкого варианта.

Полезные ингредиенты: Замените часть муки молотыми орехами или мукой из полбы для более здорового десерта.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



