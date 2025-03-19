Этот десерт с джемом и нежным кремом сведет с ума любого: простой рецепт, который хочется повторять

Ищете лёгкий и воздушный десерт с насыщенным вкусом? Попробуйте ломтики какао со сметаной! Это сочетание какао-бисквита, фруктового джема и воздушного крема подарит вам истинное наслаждение. Рецепт от чешского издания Primainspirace прост в приготовлении, но результат выглядит и на вкус как изысканное кондитерское изделие.
Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожные
Ингредиенты:
Для бисквита:
150 г муки (можно использовать муку грубого помола или смешать её с обычной)
100 г сахарной пудры
200 мл растительного масла (например, подсолнечного)
100 мл тёплой воды
2 ст. л. какао-порошка
3 яйца
1 ч. л. разрыхлителя
1 пакетик ванильного сахара
Для крема:
200 г сметаны
200 мл взбитых сливок
50 г сахарной пудры (по желанию)
Дополнительно:
Фруктовый джем (черничный, малиновый, клубничный)
Шоколад для украшения
Приготовление:
Взбейте яичные желтки с сахаром и ванильным сахаром до получения светлой пены.
Постепенно добавьте воду, масло и муку, смешанную с разрыхлителем. В конце добавьте какао-порошок и аккуратно перемешайте.
Взбейте белки до устойчивых пиков и осторожно вмешайте их в тесто.
Вылейте тесто на застеленный бумагой для выпечки противень и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180-190 °C духовке 20-25 минут до готовности.
Остудите бисквит и нарежьте его на ломтики.
Приготовьте крем: смешайте сметану, взбитые сливки и сахарную пудру в миске. Взбивайте до загустения и однородной консистенции.
Соберите десерт: намажьте ломтики бисквита фруктовым джемом. Сверху нанесите крем и равномерно распределите его. Посыпьте тёртым шоколадом или шоколадной стружкой.
Поставьте десерт в холодильник на несколько часов (лучше на ночь) для пропитки.
Советы:
Улучшение бисквита: Добавьте в тесто тёмный шоколад или рубленые орехи (грецкие, фундук) для более насыщенного вкуса.
Маскарпоне: Замените сметану маскарпоне для более нежной текстуры крема.
Фрукты: Добавьте в джем тонкие ломтики фруктов, например, банана, для свежести.
Йогурт: Используйте греческий йогурт вместо сметаны для более лёгкого варианта.
Полезные ингредиенты: Замените часть муки молотыми орехами или мукой из полбы для более здорового десерта.
Уточнения
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).