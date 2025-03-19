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Этот десерт с джемом и нежным кремом сведет с ума любого: простой рецепт, который хочется повторять

2:45
Еда

Ищете лёгкий и воздушный десерт с насыщенным вкусом? Попробуйте ломтики какао со сметаной! Это сочетание какао-бисквита, фруктового джема и воздушного крема подарит вам истинное наслаждение. Рецепт от чешского издания Primainspirace прост в приготовлении, но результат выглядит и на вкус как изысканное кондитерское изделие.

Пирожные
Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожные

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 150 г муки (можно использовать муку грубого помола или смешать её с обычной)
  • 100 г сахарной пудры
  • 200 мл растительного масла (например, подсолнечного)
  • 100 мл тёплой воды
  • 2 ст. л. какао-порошка
  • 3 яйца
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 пакетик ванильного сахара

Для крема:

  • 200 г сметаны
  • 200 мл взбитых сливок
  • 50 г сахарной пудры (по желанию)

Дополнительно:

  • Фруктовый джем (черничный, малиновый, клубничный)
  • Шоколад для украшения

Приготовление:

  1. Взбейте яичные желтки с сахаром и ванильным сахаром до получения светлой пены.
  2. Постепенно добавьте воду, масло и муку, смешанную с разрыхлителем. В конце добавьте какао-порошок и аккуратно перемешайте.
  3. Взбейте белки до устойчивых пиков и осторожно вмешайте их в тесто.
  4. Вылейте тесто на застеленный бумагой для выпечки противень и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180-190 °C духовке 20-25 минут до готовности.
  5. Остудите бисквит и нарежьте его на ломтики.
  6. Приготовьте крем: смешайте сметану, взбитые сливки и сахарную пудру в миске. Взбивайте до загустения и однородной консистенции.
  7. Соберите десерт: намажьте ломтики бисквита фруктовым джемом. Сверху нанесите крем и равномерно распределите его. Посыпьте тёртым шоколадом или шоколадной стружкой.
  8. Поставьте десерт в холодильник на несколько часов (лучше на ночь) для пропитки.

Советы:

  • Улучшение бисквита: Добавьте в тесто тёмный шоколад или рубленые орехи (грецкие, фундук) для более насыщенного вкуса.
  • Маскарпоне: Замените сметану маскарпоне для более нежной текстуры крема.
  • Фрукты: Добавьте в джем тонкие ломтики фруктов, например, банана, для свежести.
  • Йогурт: Используйте греческий йогурт вместо сметаны для более лёгкого варианта.
  • Полезные ингредиенты: Замените часть муки молотыми орехами или мукой из полбы для более здорового десерта.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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