Голубой сыр и бекон: идеальный дуэт преобразит привычные спагетти с фаршем – пальчики оближешь!

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить что-то особенное из привычных продуктов, попробуйте этот рецепт пасты с голубым сыром. Этот сыр с ярким, насыщенным вкусом придаст вашему соусу кремовую текстуру и сделает блюдо неповторимым.

Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста в соусе с сыром

В этом рецепте сочетаются свежие овощи, мясной фарш и копченый бекон, создавая гармоничное сочетание вкусов. Помидоры и сливки добавляют глубину и насыщенность, а базилик завершает композицию, придавая блюду свежесть и аромат. Этот рецепт станет отличным способом удивить ваших близких и друзей, уверяют авторы греческого издания Bovary.

Ингредиенты:

650 мл томатного соуса

100 мл сливок

300 г спагетти

300 г мясного фарша

150 г моркови

150 г лука-порея

100 г копченого бекона

75 г голубого сыра (например, горгонзола или рокфор)

2 луковицы

3 зубчика чеснока

2 ст. л. растительного масла

Свежие листья базилика

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Нарежьте лук, морковь и лук-порей мелкими кубиками. Бекон нарежьте небольшими кусочками, а чеснок измельчите. Разогрейте растительное масло в большой кастрюле на сильном огне. Обжарьте фарш и бекон в течение 5 минут до золотистого цвета. Добавьте лук, морковь и лук-порей, продолжайте обжаривать еще 5 минут. Введите чеснок и итальянские травы, готовьте еще 1 минуту. Влейте томатный соус и сливки, тщательно перемешайте. Тушите под крышкой на среднем огне в течение 30 минут. Натрите голубой сыр на мелкой терке и добавьте его в соус за 5 минут до готовности, постоянно помешивая, чтобы он полностью расплавился. Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, следуя инструкции на упаковке. Слейте воду. Соедините спагетти с соусом, хорошо перемешайте и подавайте на стол. Украсьте блюдо свежими листьями базилика.

Уточнения

Па́ста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.





Голубые сыры — группа сыров, имеющая зелено-голубоватый цвет сырной массы, который ей придаёт грибница благородной плесени (специальные виды плесени рода Penicillium, например Penicillium roqueforti или Penicillium glaucum).

