Голубой сыр и бекон: идеальный дуэт преобразит привычные спагетти с фаршем – пальчики оближешь!

Если вы хотите приготовить что-то особенное из привычных продуктов, попробуйте этот рецепт пасты с голубым сыром. Этот сыр с ярким, насыщенным вкусом придаст вашему соусу кремовую текстуру и сделает блюдо неповторимым.
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Паста в соусе с сыром
В этом рецепте сочетаются свежие овощи, мясной фарш и копченый бекон, создавая гармоничное сочетание вкусов. Помидоры и сливки добавляют глубину и насыщенность, а базилик завершает композицию, придавая блюду свежесть и аромат. Этот рецепт станет отличным способом удивить ваших близких и друзей, уверяют авторы греческого издания Bovary.
Ингредиенты:
650 мл томатного соуса
100 мл сливок
300 г спагетти
300 г мясного фарша
150 г моркови
150 г лука-порея
100 г копченого бекона
75 г голубого сыра (например, горгонзола или рокфор)
2 луковицы
3 зубчика чеснока
2 ст. л. растительного масла
Свежие листья базилика
Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Нарежьте лук, морковь и лук-порей мелкими кубиками. Бекон нарежьте небольшими кусочками, а чеснок измельчите.
Разогрейте растительное масло в большой кастрюле на сильном огне.
Обжарьте фарш и бекон в течение 5 минут до золотистого цвета. Добавьте лук, морковь и лук-порей, продолжайте обжаривать еще 5 минут.
Введите чеснок и итальянские травы, готовьте еще 1 минуту.
Влейте томатный соус и сливки, тщательно перемешайте. Тушите под крышкой на среднем огне в течение 30 минут.
Натрите голубой сыр на мелкой терке и добавьте его в соус за 5 минут до готовности, постоянно помешивая, чтобы он полностью расплавился.
Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, следуя инструкции на упаковке. Слейте воду.
Соедините спагетти с соусом, хорошо перемешайте и подавайте на стол.
Украсьте блюдо свежими листьями базилика.
Уточнения
Па́ста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
Голубые сыры — группа сыров, имеющая зелено-голубоватый цвет сырной массы, который ей придаёт грибница благородной плесени (специальные виды плесени рода Penicillium, например Penicillium roqueforti или Penicillium glaucum).