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Голубой сыр и бекон: идеальный дуэт преобразит привычные спагетти с фаршем – пальчики оближешь!

2:18
Еда

Если вы хотите приготовить что-то особенное из привычных продуктов, попробуйте этот рецепт пасты с голубым сыром. Этот сыр с ярким, насыщенным вкусом придаст вашему соусу кремовую текстуру и сделает блюдо неповторимым.

Паста в соусе с сыром
Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста в соусе с сыром

В этом рецепте сочетаются свежие овощи, мясной фарш и копченый бекон, создавая гармоничное сочетание вкусов. Помидоры и сливки добавляют глубину и насыщенность, а базилик завершает композицию, придавая блюду свежесть и аромат. Этот рецепт станет отличным способом удивить ваших близких и друзей, уверяют авторы греческого издания Bovary.

Ингредиенты:

  • 650 мл томатного соуса
  • 100 мл сливок
  • 300 г спагетти
  • 300 г мясного фарша
  • 150 г моркови
  • 150 г лука-порея
  • 100 г копченого бекона
  • 75 г голубого сыра (например, горгонзола или рокфор)
  • 2 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Свежие листья базилика
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте лук, морковь и лук-порей мелкими кубиками. Бекон нарежьте небольшими кусочками, а чеснок измельчите.
  2. Разогрейте растительное масло в большой кастрюле на сильном огне.
  3. Обжарьте фарш и бекон в течение 5 минут до золотистого цвета. Добавьте лук, морковь и лук-порей, продолжайте обжаривать еще 5 минут.
  4. Введите чеснок и итальянские травы, готовьте еще 1 минуту.
  5. Влейте томатный соус и сливки, тщательно перемешайте. Тушите под крышкой на среднем огне в течение 30 минут.
  6. Натрите голубой сыр на мелкой терке и добавьте его в соус за 5 минут до готовности, постоянно помешивая, чтобы он полностью расплавился.
  7. Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте, следуя инструкции на упаковке. Слейте воду.
  8. Соедините спагетти с соусом, хорошо перемешайте и подавайте на стол.
  9. Украсьте блюдо свежими листьями базилика.

Уточнения

Па́ста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
 

Голубые сыры — группа сыров, имеющая зелено-голубоватый цвет сырной массы, который ей придаёт грибница благородной плесени (специальные виды плесени рода Penicillium, например Penicillium roqueforti или Penicillium glaucum).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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