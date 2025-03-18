Пальмовое и кокосовое масло: вред или польза? Эксперт раскрыл всю правду

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Вокруг пальмового и кокосового масла существует множество мифов: одни считают их вредными, другие — полезными. Евгений Пияк, менеджер по развитию новых технологий и научной поддержке компании "Юнилевер Русь", прокомментировал эти утверждения.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пальмовое масло

Пальмовое и пальмоядровое масла производятся из плодов масличной пальмы, но имеют разные характеристики, сообщил эксперт. Пальмовое масло получают из мякоти плодов, а пальмоядровое — из их ядер. Эти масла отличаются по составу жирных кислот: пальмовое богато ненасыщенными кислотами, такими как олеиновая, поэтому при комнатной температуре оно полутвердое. В то же время пальмоядровое масло содержит много насыщенных кислот, включая лауриновую, и остается твердым. Оба масла широко используются в пищевой промышленности, косметике и производстве биотоплива.

Кокосовое масло, вырабатываемое из высушенной мякоти кокосов, также содержит много насыщенных жиров и при комнатной температуре остается твердым. Оно часто применяется в производстве шоколадной глазури, замороженных десертов, кондитерских изделий, веганских продуктов и косметики, сообщает Газета.Ru.

"Пальмовое масло — натуральный продукт, который, как упоминалось ранее, получают из масличной пальмы. Рациональное потребление пальмового (пальмоядрового, кокосового, какао) масла не представляет опасности", — подчеркнул Евгений Пияк.

Однако следует помнить, что все твердые растительные и животные масла содержат много насыщенных жирных кислот, которые рекомендуется употреблять в умеренных количествах, уточнил он.

Пальмоядровое и кокосовое масла обладают схожими свойствами и могут заменять друг друга в зависимости от конкретного рецепта. Масличная пальма является самой урожайной масличной культурой, что делает пальмовое масло наиболее распространенным растительным маслом в мире.

По данным Всемирного фонда дикой природы (организация признана в РФ нежелательной), пальмовое масло составляет 40% мирового производства растительных масел и выращивается на 6% земель для этой цели. Чтобы получить такое же количество масла из других источников, потребуется значительно больше земельных ресурсов.

Уточнения

Па́льмовое ма́сло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis).



Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

