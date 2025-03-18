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Картофель с сыром и чесноком сведёт с ума: готовим шедевр за считанные минуты — раскрыт секрет

2:25
Еда

Представляем вам простой и вкусный рецепт запечённого картофеля с чесноком и сыром. Это блюдо сочетает в себе легкость приготовления и насыщенный вкус.

Запечённый картофель
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённый картофель

Хрустящая корочка, образующаяся при запекании, прекрасно сочетается с мягкой внутренней частью картофеля. Аромат чеснока и насыщенный вкус расплавленного сыра делают это блюдо идеальным гарниром или самостоятельным ужином.

Картофель можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве гарнира. Он отлично дополнит обед или ужин в кругу семьи или друзей. Для разнообразия можно экспериментировать с сортами сыра и специями.

Ингредиенты:

  • 4 крупных картофелины;
  • 1/4 стакана оливкового масла;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1/2 стакана тертого сыра (грюйер, пармезан, чеддер или другой по вкусу);
  • 1 чайная ложка паприки;
  • 1 чайная ложка сушеного орегано;
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка;
  • 1/2 чайной ложки лукового порошка;
  • Соль и черный перец по вкусу;
  • Свежая петрушка для подачи.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200°C. Застелите противень пергаментной бумагой или смажьте его маслом.
  2. Нарежьте картофель клиновидными ломтиками толщиной около 8 мм. Залейте его холодной водой и оставьте на 20-30 минут, чтобы удалить излишки крахмала. Это сделает картофель более хрустящим. Слейте воду и просушите ломтики бумажным полотенцем.
  3. В большой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, тертый сыр, паприку, орегано, чесночный и луковый порошок, соль и перец. Добавьте картофель и тщательно перемешайте, чтобы каждый ломтик был покрыт соусом.
  4. Выложите картофель на застеленный противень в один слой так, чтобы ломтики лежали кожицей вниз.
  5. Запекайте в разогретой духовке 35-40 минут, переворачивая картофель через 15-20 минут, чтобы он равномерно подрумянился со всех сторон.
  6. Когда картофель будет готов, посыпьте его еще немного тертым сыром и свежей петрушкой.

Подавайте блюдо горячим как гарнир или самостоятельное блюдо. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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