Картофель с сыром и чесноком сведёт с ума: готовим шедевр за считанные минуты — раскрыт секрет

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам простой и вкусный рецепт запечённого картофеля с чесноком и сыром. Это блюдо сочетает в себе легкость приготовления и насыщенный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённый картофель

Хрустящая корочка, образующаяся при запекании, прекрасно сочетается с мягкой внутренней частью картофеля. Аромат чеснока и насыщенный вкус расплавленного сыра делают это блюдо идеальным гарниром или самостоятельным ужином.

Картофель можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве гарнира. Он отлично дополнит обед или ужин в кругу семьи или друзей. Для разнообразия можно экспериментировать с сортами сыра и специями.

Ингредиенты:

4 крупных картофелины;

1/4 стакана оливкового масла;

3 зубчика чеснока;

1/2 стакана тертого сыра (грюйер, пармезан, чеддер или другой по вкусу);

1 чайная ложка паприки;

1 чайная ложка сушеного орегано;

1/2 чайной ложки чесночного порошка;

1/2 чайной ложки лукового порошка;

Соль и черный перец по вкусу;

Свежая петрушка для подачи.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Застелите противень пергаментной бумагой или смажьте его маслом. Нарежьте картофель клиновидными ломтиками толщиной около 8 мм. Залейте его холодной водой и оставьте на 20-30 минут, чтобы удалить излишки крахмала. Это сделает картофель более хрустящим. Слейте воду и просушите ломтики бумажным полотенцем. В большой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, тертый сыр, паприку, орегано, чесночный и луковый порошок, соль и перец. Добавьте картофель и тщательно перемешайте, чтобы каждый ломтик был покрыт соусом. Выложите картофель на застеленный противень в один слой так, чтобы ломтики лежали кожицей вниз. Запекайте в разогретой духовке 35-40 минут, переворачивая картофель через 15-20 минут, чтобы он равномерно подрумянился со всех сторон. Когда картофель будет готов, посыпьте его еще немного тертым сыром и свежей петрушкой.

Подавайте блюдо горячим как гарнир или самостоятельное блюдо. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

