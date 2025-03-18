Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картофель с сыром и чесноком сведёт с ума: готовим шедевр за считанные минуты — раскрыт секрет
Сколько можно выпить безалкогольного пива, чтобы не попасть в ловушку алкотестера
Гигантские крысы в подвалах: пугающая реальность или миф желтой прессы
Попробуйте неделю без усталости и плохого настроения: большой шаг к осознанности
Главный лайфхак для роскошных волос – правильная температура воды
Что скрывает бутилированная вода? Крошечные частицы — большие последствия
Это не главное: Станкович скромно оценил победу Спартака над Зенитом
Егор Крид заявил, что ему запретили выступать в Белоруссии на правительственном уровне
Грядки без химии: три цветка, которые заменят инсектициды и гербициды

Ваш кишечник будет в восторге: этот продукт восстановит микробиоту и укрепит здоровье

4:23
Еда

Кефир — это кисломолочный продукт, обладающий противовоспалительными и пробиотическими свойствами. Он становится всё более популярным благодаря своей способности улучшать здоровье кишечника. Кефир помогает бороться с вздутием живота и поддерживает баланс кишечной микробиоты.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Этот древний напиток можно легко найти в супермаркетах или приготовить дома. Эксперты называют его "функциональным напитком", который может значительно улучшить общее самочувствие. Процесс ферментации делает белки в кефире более доступными, обогащает напиток витаминами и минералами, что способствует их лучшему усвоению, пишет итальянское издание Lacucinaitaliana.

Польза кефира для кишечной микробиоты

Кефир положительно влияет на микробиоту кишечника, восстанавливая её баланс. Исследования показывают, что здоровая микробиота важна для общего здоровья. Регулярное употребление кефира улучшает пищеварение, уменьшает вздутие живота и укрепляет кишечник. Полезные бактерии в кефире вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), обладающие противовоспалительными свойствами.

Что такое кефир и как он поддерживает микробиоту кишечника?

Кефир — это ферментированный кисломолочный напиток, который готовится из свежего молока (козьего, овечьего или коровьего) с помощью заквасок или кефирных грибков. Эти грибки состоят из полисахарида кефирана, где живут колонии полезных бактерий и дрожжей. Попадая в кишечник, они колонизируют микробиоту, улучшая её функции. Это включает контроль проницаемости кишечника, снижение риска хронического воспаления, укрепление барьерной функции и активацию пищеварительных ферментов. Кроме того, кефир стимулирует выработку КЦЖК, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Как кефир борется с воспалением: последние исследования

Кефир считается одним из самых эффективных продуктов для уменьшения воспаления. Недавние исследования, опубликованные в журнале Nutrition Reviews, подтверждают, что регулярное употребление кефира модулирует воспалительные реакции в организме. Этот напиток снижает уровень провоспалительных маркеров, повышая уровень противовоспалительных цитокинов. Он также уменьшает окислительный стресс и улучшает общее состояние здоровья.

Кефир влияет на врождённые иммунные реакции, особенно на типы Th1 и Th2, которые регулируют воспаление. Таким образом, кефир поддерживает баланс между воспалением и защитой, снижая уровень воспалительных цитокинов и стимулируя выработку защитных. Благодаря молекулярным биомаркерам и органическим кислотам, кефир играет важную роль в иммуномодуляции и защите от воспалений. Кроме того, он является отличным источником макро- и микроэлементов, таких как белок, витамины группы В, витамины А и D, цинк и магний, которые поддерживают иммунную систему.

Может ли кефир уменьшить вздутие живота?

Кефир помогает уменьшить вздутие живота благодаря своему пробиотическому действию. Он восстанавливает баланс кишечной микробиоты, улучшая регулярность стула и снижая воспаление кишечника. Этот эффект достигается благодаря богатству и разнообразию пробиотиков в кефире.

Молочный кефир против водного: какой лучше для здоровья кишечника?

Молочный и водный кефир отличаются по составу и свойствам. Молочный кефир готовится из молока и содержит около 30 видов молочнокислых заквасок, а также липиды, кальций и витамины группы В. Водный кефир готовится из подслащённой воды и содержит 10-15 видов заквасок. Оба вида полезны, но молочный кефир более насыщен питательными веществами.

Как включить кефир в рацион?

Кефир можно легко включить в рацион, употребляя его на завтрак вместо молока или йогурта. Его также можно добавлять в смузи, коктейли и другие блюда.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Новости спорта
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс Аудио 
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Красота и стиль
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас Аудио 
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Садоводство, цветоводство
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР
Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Последние материалы
Картофель с сыром и чесноком сведёт с ума: готовим шедевр за считанные минуты — раскрыт секрет
Сколько можно выпить безалкогольного пива, чтобы не попасть в ловушку алкотестера
Гигантские крысы в подвалах: пугающая реальность или миф желтой прессы
Попробуйте неделю без усталости и плохого настроения: большой шаг к осознанности
Главный лайфхак для роскошных волос – правильная температура воды
Что скрывает бутилированная вода? Крошечные частицы — большие последствия
Это не главное: Станкович скромно оценил победу Спартака над Зенитом
Егор Крид заявил, что ему запретили выступать в Белоруссии на правительственном уровне
Грядки без химии: три цветка, которые заменят инсектициды и гербициды
Собака хромает, но играет — терпит боль или просто хитрит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.