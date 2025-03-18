Ваш кишечник будет в восторге: этот продукт восстановит микробиоту и укрепит здоровье

4:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Кефир — это кисломолочный продукт, обладающий противовоспалительными и пробиотическими свойствами. Он становится всё более популярным благодаря своей способности улучшать здоровье кишечника. Кефир помогает бороться с вздутием живота и поддерживает баланс кишечной микробиоты.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Этот древний напиток можно легко найти в супермаркетах или приготовить дома. Эксперты называют его "функциональным напитком", который может значительно улучшить общее самочувствие. Процесс ферментации делает белки в кефире более доступными, обогащает напиток витаминами и минералами, что способствует их лучшему усвоению, пишет итальянское издание Lacucinaitaliana.

Польза кефира для кишечной микробиоты

Кефир положительно влияет на микробиоту кишечника, восстанавливая её баланс. Исследования показывают, что здоровая микробиота важна для общего здоровья. Регулярное употребление кефира улучшает пищеварение, уменьшает вздутие живота и укрепляет кишечник. Полезные бактерии в кефире вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), обладающие противовоспалительными свойствами.

Что такое кефир и как он поддерживает микробиоту кишечника?

Кефир — это ферментированный кисломолочный напиток, который готовится из свежего молока (козьего, овечьего или коровьего) с помощью заквасок или кефирных грибков. Эти грибки состоят из полисахарида кефирана, где живут колонии полезных бактерий и дрожжей. Попадая в кишечник, они колонизируют микробиоту, улучшая её функции. Это включает контроль проницаемости кишечника, снижение риска хронического воспаления, укрепление барьерной функции и активацию пищеварительных ферментов. Кроме того, кефир стимулирует выработку КЦЖК, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Как кефир борется с воспалением: последние исследования

Кефир считается одним из самых эффективных продуктов для уменьшения воспаления. Недавние исследования, опубликованные в журнале Nutrition Reviews, подтверждают, что регулярное употребление кефира модулирует воспалительные реакции в организме. Этот напиток снижает уровень провоспалительных маркеров, повышая уровень противовоспалительных цитокинов. Он также уменьшает окислительный стресс и улучшает общее состояние здоровья.

Кефир влияет на врождённые иммунные реакции, особенно на типы Th1 и Th2, которые регулируют воспаление. Таким образом, кефир поддерживает баланс между воспалением и защитой, снижая уровень воспалительных цитокинов и стимулируя выработку защитных. Благодаря молекулярным биомаркерам и органическим кислотам, кефир играет важную роль в иммуномодуляции и защите от воспалений. Кроме того, он является отличным источником макро- и микроэлементов, таких как белок, витамины группы В, витамины А и D, цинк и магний, которые поддерживают иммунную систему.

Может ли кефир уменьшить вздутие живота?

Кефир помогает уменьшить вздутие живота благодаря своему пробиотическому действию. Он восстанавливает баланс кишечной микробиоты, улучшая регулярность стула и снижая воспаление кишечника. Этот эффект достигается благодаря богатству и разнообразию пробиотиков в кефире.

Молочный кефир против водного: какой лучше для здоровья кишечника?

Молочный и водный кефир отличаются по составу и свойствам. Молочный кефир готовится из молока и содержит около 30 видов молочнокислых заквасок, а также липиды, кальций и витамины группы В. Водный кефир готовится из подслащённой воды и содержит 10-15 видов заквасок. Оба вида полезны, но молочный кефир более насыщен питательными веществами.

Как включить кефир в рацион?

Кефир можно легко включить в рацион, употребляя его на завтрак вместо молока или йогурта. Его также можно добавлять в смузи, коктейли и другие блюда.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

