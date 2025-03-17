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Забудьте о фокаче: эти восхитительные картофельные лепёшки с хрустящей корочкой заменят вам всё

2:27
Еда

Картофельные лепёшки — это простая и вкусная альтернатива традиционной фокачче. Они имеют мягкую текстуру внутри и хрустящую корочку снаружи, что делает их идеальными для разнообразных начинок.

Лепёшка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лепёшка

Эти лепёшки можно использовать как самостоятельное блюдо или в качестве закуски. Их легко адаптировать под ваши предпочтения, добавляя овощи, сыры, специи или мясные ингредиенты, пишет итальянское издание Lacucinaitaliana.

Для приготовления 6 картофельных лепешек вам понадобятся:

  • 500 г картофеля;
  • 150 г пшеничной муки высшего сорта;
  • 50 г тертого пармезана;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. л. быстрорастворимых дрожжей;
  • соль и перец по вкусу.
  • Помидоры черри и орегано;
  • Пармезан и ветчина;
  • Оливки и каперсы;
  • Карамелизированный лук и горгонзола;
  • Инжир и ветчина.

Приготовление

  1. Очистите картофель, нарежьте его на небольшие кусочки и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду и разомните картофель толкушкой до однородного состояния.
  2. В большой миске смешайте картофельное пюре, муку, яйцо, тертый пармезан, дрожжи, оливковое масло, соль и перец. Тщательно перемешайте до получения эластичного теста.
  3. Разделите тесто на 6 равных частей и сформируйте из них лепешки толщиной около 1 см.
  4. Выложите лепешки на противень, застеленный бумагой для выпечки, и оставьте на 15-20 минут, чтобы тесто немного поднялось.
  5. Поверх каждой лепешки разложите выбранную начинку. Если вы используете сыры или вяленое мясо, добавьте их в последние минуты выпекания, чтобы они не пересохли.
  6. Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте лепешки 20-25 минут до золотистой корочки.

Подавайте картофельные лепешки горячими или холодными. Они станут отличным дополнением к вашему обеду или перекусу.

Эти лепешки можно подавать с йогуртовым соусом, сливочным сыром или другими добавками по вашему вкусу. Они идеально подойдут как самостоятельное блюдо или в качестве закуски. Приятного аппетита!

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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