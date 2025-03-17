Забудьте о фокаче: эти восхитительные картофельные лепёшки с хрустящей корочкой заменят вам всё

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные лепёшки — это простая и вкусная альтернатива традиционной фокачче. Они имеют мягкую текстуру внутри и хрустящую корочку снаружи, что делает их идеальными для разнообразных начинок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лепёшка

Эти лепёшки можно использовать как самостоятельное блюдо или в качестве закуски. Их легко адаптировать под ваши предпочтения, добавляя овощи, сыры, специи или мясные ингредиенты, пишет итальянское издание Lacucinaitaliana.

Для приготовления 6 картофельных лепешек вам понадобятся:

500 г картофеля;

150 г пшеничной муки высшего сорта;

50 г тертого пармезана;

2 ст. л. оливкового масла;

1 яйцо;

1 ч. л. быстрорастворимых дрожжей;

соль и перец по вкусу.

Помидоры черри и орегано;

Пармезан и ветчина;

Оливки и каперсы;

Карамелизированный лук и горгонзола;

Инжир и ветчина.

Приготовление

Очистите картофель, нарежьте его на небольшие кусочки и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду и разомните картофель толкушкой до однородного состояния. В большой миске смешайте картофельное пюре, муку, яйцо, тертый пармезан, дрожжи, оливковое масло, соль и перец. Тщательно перемешайте до получения эластичного теста. Разделите тесто на 6 равных частей и сформируйте из них лепешки толщиной около 1 см. Выложите лепешки на противень, застеленный бумагой для выпечки, и оставьте на 15-20 минут, чтобы тесто немного поднялось. Поверх каждой лепешки разложите выбранную начинку. Если вы используете сыры или вяленое мясо, добавьте их в последние минуты выпекания, чтобы они не пересохли. Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте лепешки 20-25 минут до золотистой корочки.

Подавайте картофельные лепешки горячими или холодными. Они станут отличным дополнением к вашему обеду или перекусу.

Эти лепешки можно подавать с йогуртовым соусом, сливочным сыром или другими добавками по вашему вкусу. Они идеально подойдут как самостоятельное блюдо или в качестве закуски. Приятного аппетита!

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

