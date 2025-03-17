Забудьте о фокаче: эти восхитительные картофельные лепёшки с хрустящей корочкой заменят вам всё

Картофельные лепёшки — это простая и вкусная альтернатива традиционной фокачче. Они имеют мягкую текстуру внутри и хрустящую корочку снаружи, что делает их идеальными для разнообразных начинок.
Эти лепёшки можно использовать как самостоятельное блюдо или в качестве закуски. Их легко адаптировать под ваши предпочтения, добавляя овощи, сыры, специи или мясные ингредиенты, пишет итальянское издание Lacucinaitaliana.
Для приготовления 6 картофельных лепешек вам понадобятся:
Приготовление
Подавайте картофельные лепешки горячими или холодными. Они станут отличным дополнением к вашему обеду или перекусу.
Эти лепешки можно подавать с йогуртовым соусом, сливочным сыром или другими добавками по вашему вкусу. Они идеально подойдут как самостоятельное блюдо или в качестве закуски. Приятного аппетита!
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
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