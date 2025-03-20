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Детский сад на вашей кухне — как приготовить молочный суп, чтобы он был вкуснее, чем в детстве

2:01
Еда

Молочный суп с вермишелью — это классика, знакомая каждому с детского сада. Нежный, сладковатый, с ароматом сливочного масла, он идеально подходит для завтрака или лёгкого ужина. В этом рецепте есть несколько хитростей, которые сделают его вкус ещё лучше, а главное — без ненавистной пенки!

Молочный суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Молочный суп

Ингредиенты

— 1,8 л молока 3,2%
— 140 г тонкой вермишели
— 40 г сливочного масла
— 4 ст. л. сахара
— 2 ч. л. соли
— 200 мл воды (для молочной основы)
— 300 мл воды (для предварительного отваривания вермишели)

Как приготовить молочный суп с вермишелью

  1. Приготовьте молочную основу. В кастрюлю налейте 200 мл воды, добавьте молоко, сахар и соль, доведите до кипения.
  2. Предварительно отварите вермишель. В другой кастрюле вскипятите 300 мл воды, добавьте вермишель, варите 3 минуты, затем откиньте на дуршлаг.
  3. Смешайте с молоком. Переложите вермишель в кастрюлю с кипящим молоком, варите ещё 2 минуты, затем добавьте сливочное масло.
  4. Оставьте настояться. Закройте кастрюлю крышкой и дайте супу постоять 10 минут — так он станет гуще, а вермишель впитает молочный вкус.
  5. Подавайте горячим.

Советы по приготовлению

Как избежать пенки? Используйте разбавленное водой молоко и не кипятите его долго.
Как сделать суп интереснее? Добавьте немного ванили или корицы для аромата.
Какие макароны использовать? Попробуйте фигурные макароны (буквы, машинки) — дети будут в восторге!

Этот молочный суп — не просто еда, а уютный вкус из детства. Лёгкий, быстрый и невероятно нежный, он идеально подходит для всей семьи!

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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