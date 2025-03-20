Детский сад на вашей кухне — как приготовить молочный суп, чтобы он был вкуснее, чем в детстве

Молочный суп с вермишелью — это классика, знакомая каждому с детского сада. Нежный, сладковатый, с ароматом сливочного масла, он идеально подходит для завтрака или лёгкого ужина. В этом рецепте есть несколько хитростей, которые сделают его вкус ещё лучше, а главное — без ненавистной пенки!
— 1,8 л молока 3,2%
— 140 г тонкой вермишели
— 40 г сливочного масла
— 4 ст. л. сахара
— 2 ч. л. соли
— 200 мл воды (для молочной основы)
— 300 мл воды (для предварительного отваривания вермишели)
— Как избежать пенки? Используйте разбавленное водой молоко и не кипятите его долго.
— Как сделать суп интереснее? Добавьте немного ванили или корицы для аромата.
— Какие макароны использовать? Попробуйте фигурные макароны (буквы, машинки) — дети будут в восторге!
Этот молочный суп — не просто еда, а уютный вкус из детства. Лёгкий, быстрый и невероятно нежный, он идеально подходит для всей семьи!
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