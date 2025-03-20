Детский сад на вашей кухне — как приготовить молочный суп, чтобы он был вкуснее, чем в детстве

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Молочный суп с вермишелью — это классика, знакомая каждому с детского сада. Нежный, сладковатый, с ароматом сливочного масла, он идеально подходит для завтрака или лёгкого ужина. В этом рецепте есть несколько хитростей, которые сделают его вкус ещё лучше, а главное — без ненавистной пенки!

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Молочный суп

Ингредиенты

— 1,8 л молока 3,2%

— 140 г тонкой вермишели

— 40 г сливочного масла

— 4 ст. л. сахара

— 2 ч. л. соли

— 200 мл воды (для молочной основы)

— 300 мл воды (для предварительного отваривания вермишели)

Как приготовить молочный суп с вермишелью

Приготовьте молочную основу. В кастрюлю налейте 200 мл воды, добавьте молоко, сахар и соль, доведите до кипения. Предварительно отварите вермишель. В другой кастрюле вскипятите 300 мл воды, добавьте вермишель, варите 3 минуты, затем откиньте на дуршлаг. Смешайте с молоком. Переложите вермишель в кастрюлю с кипящим молоком, варите ещё 2 минуты, затем добавьте сливочное масло. Оставьте настояться. Закройте кастрюлю крышкой и дайте супу постоять 10 минут — так он станет гуще, а вермишель впитает молочный вкус. Подавайте горячим.

Советы по приготовлению

— Как избежать пенки? Используйте разбавленное водой молоко и не кипятите его долго.

— Как сделать суп интереснее? Добавьте немного ванили или корицы для аромата.

— Какие макароны использовать? Попробуйте фигурные макароны (буквы, машинки) — дети будут в восторге!

Этот молочный суп — не просто еда, а уютный вкус из детства. Лёгкий, быстрый и невероятно нежный, он идеально подходит для всей семьи!