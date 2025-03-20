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Горшочек делает всё сам — свиные рёбра, которые сохраняют максимум сочности

1:55
Еда

Свиные ребра в горшочках — это настоящий вкус деревенской кухни, когда мясо получается нежным, а овощи впитывают насыщенные соки. Это блюдо идеально подходит для неспешного семейного ужина или угощения гостей.

мясо в горшочке
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
мясо в горшочке

Ингредиенты 

— 800 г свиных рёбер
— 400 г картофеля
— 200 г репчатого лука
— 200 г сладкого перца
— 150 г моркови
— 2 зубчика чеснока
— 2 ст. л. растительного масла
— 2 лавровых листа
— 8 горошин чёрного перца
— Соль, молотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить свиные рёбра в горшочках

  1. Замаринуйте мясо. Разрубите рёбра на части, натрите чесноком, солью и перцем, оставьте на 2 часа.
  2. Обжарьте рёбра. Подрумяньте их на сковороде с растительным маслом, затем отложите.
  3. Подготовьте овощи. Картофель и морковь нарежьте кубиками, лук и перец — полосками.
  4. Соберите блюдо. Разложите рёбра и овощи по горшочкам, добавьте лавровый лист, перец горошком, посолите.
  5. Добавьте жидкость. Влейте в каждый горшочек 150-180 мл воды.
  6. Запекайте. Поставьте горшочки в холодную духовку, разогрейте до 180 °C и готовьте 1,5 часа.

Советы по приготовлению

— Чтобы горшочки не лопнули, ставьте их в холодную духовку.
— Не убирайте кости — они придают бульону насыщенный вкус.
— Если хотите добавить пикантности, используйте имбирь или куркуму.

Свиные рёбра, запечённые в горшочках, — это сочное мясо, ароматные овощи и тёплая атмосфера деревенского уюта. Идеальное блюдо для неспешного воскресного ужина!

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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