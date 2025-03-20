Горшочек делает всё сам — свиные рёбра, которые сохраняют максимум сочности

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Свиные ребра в горшочках — это настоящий вкус деревенской кухни, когда мясо получается нежным, а овощи впитывают насыщенные соки. Это блюдо идеально подходит для неспешного семейного ужина или угощения гостей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain мясо в горшочке

Ингредиенты

— 800 г свиных рёбер

— 400 г картофеля

— 200 г репчатого лука

— 200 г сладкого перца

— 150 г моркови

— 2 зубчика чеснока

— 2 ст. л. растительного масла

— 2 лавровых листа

— 8 горошин чёрного перца

— Соль, молотый чёрный перец — по вкусу

Как приготовить свиные рёбра в горшочках

Замаринуйте мясо. Разрубите рёбра на части, натрите чесноком, солью и перцем, оставьте на 2 часа. Обжарьте рёбра. Подрумяньте их на сковороде с растительным маслом, затем отложите. Подготовьте овощи. Картофель и морковь нарежьте кубиками, лук и перец — полосками. Соберите блюдо. Разложите рёбра и овощи по горшочкам, добавьте лавровый лист, перец горошком, посолите. Добавьте жидкость. Влейте в каждый горшочек 150-180 мл воды. Запекайте. Поставьте горшочки в холодную духовку, разогрейте до 180 °C и готовьте 1,5 часа.

Советы по приготовлению

— Чтобы горшочки не лопнули, ставьте их в холодную духовку.

— Не убирайте кости — они придают бульону насыщенный вкус.

— Если хотите добавить пикантности, используйте имбирь или куркуму.

Свиные рёбра, запечённые в горшочках, — это сочное мясо, ароматные овощи и тёплая атмосфера деревенского уюта. Идеальное блюдо для неспешного воскресного ужина!