Горшочек делает всё сам — свиные рёбра, которые сохраняют максимум сочности

Свиные ребра в горшочках — это настоящий вкус деревенской кухни, когда мясо получается нежным, а овощи впитывают насыщенные соки. Это блюдо идеально подходит для неспешного семейного ужина или угощения гостей.
— 800 г свиных рёбер
— 400 г картофеля
— 200 г репчатого лука
— 200 г сладкого перца
— 150 г моркови
— 2 зубчика чеснока
— 2 ст. л. растительного масла
— 2 лавровых листа
— 8 горошин чёрного перца
— Соль, молотый чёрный перец — по вкусу
— Чтобы горшочки не лопнули, ставьте их в холодную духовку.
— Не убирайте кости — они придают бульону насыщенный вкус.
— Если хотите добавить пикантности, используйте имбирь или куркуму.
Свиные рёбра, запечённые в горшочках, — это сочное мясо, ароматные овощи и тёплая атмосфера деревенского уюта. Идеальное блюдо для неспешного воскресного ужина!
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