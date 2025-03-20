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Хрустящая корочка, нежное тесто и сочное мясо — беляши в духовке удивят даже гурманов

2:16
Еда

Если вам нравятся беляши, но хочется избежать лишнего масла, этот рецепт станет идеальным решением. Выпеченные в духовке, они получаются мягкими, воздушными, с сочной мясной начинкой.

Беляши
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Беляши

Ингредиенты

Для теста:

— 500 г пшеничной муки
— 250 мл молока
— 25 г прессованных дрожжей
— 1 яйцо
— 1 ст. л. сахара
— 3 ст. л. растительного масла
— 5 г соли

Для начинки:

— 450 г говядины
— 220 г репчатого лука
— 2 зубчика чеснока
— 1 ч. л. соли
— 3 г чёрного перца
— 50 г сливочного масла

Как приготовить беляши в духовке

  1. Приготовьте тесто. Подогрейте молоко, растворите в нём дрожжи и сахар, дайте постоять 15 минут. Затем добавьте просеянную муку, яйцо, растительное масло и соль. Замесите тесто, накройте и оставьте на 45-60 минут.
  2. Приготовьте начинку. Измельчите мясо и лук в мясорубке или блендере. Добавьте соль, перец, чеснок и немного холодной воды для сочности. Оставьте в холодильнике на 30 минут.
  3. Сформируйте беляши. Разделите тесто на 12-16 частей, каждую раскатайте в лепёшку, выложите начинку и защипните края, оставив небольшое отверстие сверху.
  4. Подготовьте к выпеканию. Выложите беляши на противень, смажьте яйцом или молоком и оставьте на 20 минут.
  5. Запекайте при 180°C в течение 20-25 минут.

Советы по приготовлению

— Для более насыщенного вкуса можно использовать смесь говядины и свинины.
— Сливочное масло в начинке делает беляши ещё сочнее.
— Готовые беляши можно хранить в холодильнике и разогревать на сковороде или в микроволновке.

Эти беляши — отличная альтернатива жареным. Они такие же сочные, но без лишнего жира. Попробуйте приготовить их, и, возможно, вы больше не захотите возвращаться к классическому варианту!

Уточнения

Беля́ш — традиционное блюдо тюркских народов: татарской, башкирской, калмыцкой, ногайской и казахской кухонь. Широкое распространение беляши получили в СССР в качестве уличной еды в привокзальных буфетах.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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