Хрустящая корочка, нежное тесто и сочное мясо — беляши в духовке удивят даже гурманов

Если вам нравятся беляши, но хочется избежать лишнего масла, этот рецепт станет идеальным решением. Выпеченные в духовке, они получаются мягкими, воздушными, с сочной мясной начинкой.
— 500 г пшеничной муки
— 250 мл молока
— 25 г прессованных дрожжей
— 1 яйцо
— 1 ст. л. сахара
— 3 ст. л. растительного масла
— 5 г соли
— 450 г говядины
— 220 г репчатого лука
— 2 зубчика чеснока
— 1 ч. л. соли
— 3 г чёрного перца
— 50 г сливочного масла
— Для более насыщенного вкуса можно использовать смесь говядины и свинины.
— Сливочное масло в начинке делает беляши ещё сочнее.
— Готовые беляши можно хранить в холодильнике и разогревать на сковороде или в микроволновке.
Эти беляши — отличная альтернатива жареным. Они такие же сочные, но без лишнего жира. Попробуйте приготовить их, и, возможно, вы больше не захотите возвращаться к классическому варианту!
Беля́ш — традиционное блюдо тюркских народов: татарской, башкирской, калмыцкой, ногайской и казахской кухонь. Широкое распространение беляши получили в СССР в качестве уличной еды в привокзальных буфетах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?