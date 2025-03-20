Хрустящая корочка, нежное тесто и сочное мясо — беляши в духовке удивят даже гурманов

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам нравятся беляши, но хочется избежать лишнего масла, этот рецепт станет идеальным решением. Выпеченные в духовке, они получаются мягкими, воздушными, с сочной мясной начинкой.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Беляши

Ингредиенты

Для теста:

— 500 г пшеничной муки

— 250 мл молока

— 25 г прессованных дрожжей

— 1 яйцо

— 1 ст. л. сахара

— 3 ст. л. растительного масла

— 5 г соли

Для начинки:

— 450 г говядины

— 220 г репчатого лука

— 2 зубчика чеснока

— 1 ч. л. соли

— 3 г чёрного перца

— 50 г сливочного масла

Как приготовить беляши в духовке

Приготовьте тесто. Подогрейте молоко, растворите в нём дрожжи и сахар, дайте постоять 15 минут. Затем добавьте просеянную муку, яйцо, растительное масло и соль. Замесите тесто, накройте и оставьте на 45-60 минут. Приготовьте начинку. Измельчите мясо и лук в мясорубке или блендере. Добавьте соль, перец, чеснок и немного холодной воды для сочности. Оставьте в холодильнике на 30 минут. Сформируйте беляши. Разделите тесто на 12-16 частей, каждую раскатайте в лепёшку, выложите начинку и защипните края, оставив небольшое отверстие сверху. Подготовьте к выпеканию. Выложите беляши на противень, смажьте яйцом или молоком и оставьте на 20 минут. Запекайте при 180°C в течение 20-25 минут.

Советы по приготовлению

— Для более насыщенного вкуса можно использовать смесь говядины и свинины.

— Сливочное масло в начинке делает беляши ещё сочнее.

— Готовые беляши можно хранить в холодильнике и разогревать на сковороде или в микроволновке.

Эти беляши — отличная альтернатива жареным. Они такие же сочные, но без лишнего жира. Попробуйте приготовить их, и, возможно, вы больше не захотите возвращаться к классическому варианту!

Уточнения

Беля́ш — традиционное блюдо тюркских народов: татарской, башкирской, калмыцкой, ногайской и казахской кухонь. Широкое распространение беляши получили в СССР в качестве уличной еды в привокзальных буфетах.



